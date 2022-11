Orrore nel Veneziano, coppia uccisa a coltellate in casa: si cerca l’ex compagno della donna In casa a Spinea i due corpi senza vita giacevano in una pozza di sangue con evidenti di accoltellamento. L’allarme è partito dalla figlia della donna che aveva provato a contattare a più riprese la madre ma senza esito.

Terribile scoperta nel Veneziano dove nelle scorse ore i carabinieri hanno rinvenuto i cadaveri di un uomo e una donna all’interno della loro abitazione a Spinea. I due cadaveri presentavano evidenti ferite da taglio e per gli inquirenti la coppia è stata vittima di un duplice omicidio.

L’allarme è partito nella serata di domenica dalla figlia della donna che aveva provato a contattare a più riprese la madre ma senza successo. La donna stava provando a sentire la madre dal pomeriggio e si è impensierita, così ha contattato i carabinieri che si sono presentati sul posto facendo la drammatica scoperta.

I militari sono intervenuti verso le 22, la casa è diventata off limits ma per lungo è stato difficile stabilire cosa fosse accaduto.

In casa i due corpi senza vita giacevano in una pozza di sangue con evidenti di accoltellamento e all’interno dell’abitazione di via Leopardi gli inquirenti hanno trovato anche un coltello e una pistola.

Inizialmente si era ipotizzato anche un caso di omicidio-suicidio, ma dopo i primi accertamenti investigativi e l’analisi della scena, si è fatta sempre più largo l’ipotesi del duplice omicidio.

In particolare dopo aver raccolto le testimonianze di amici e parenti della coppia, compresa la figlia della donna che aveva lanciato l’allarme, i militari dell’arma si sono messi alla ricerca di una terza persona nella cerchia delle conoscenze della coppia per interrogarlo: si tratta dell’ex compagno della donna.

Intanto gli investigatori della scientifica hanoe saminato la scena per cercare indizi utili a ricostruire i contorni della vicenda, per il momento ancora poco chiara

La nuova tragedia ha sconvolto nuovamente la cittadina di Spiena già scenario di un terribile fatto di sangue e di un’altra tragedia familiare pochi mesi fa quando Alexandru Ianosi, 35 anni, ha uccio a coltellate la sua compagna Lilia Patranjel nel loro appartamento al culmine di una lite