Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dall’8 al 14 settembre 2025: Leone e Bilancia selvaggi e grintosi

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 settembre 2025 c’è Venere a favore dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e Marte a favore dei segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia): quindi possiamo stare tranquilli che ci divertiremo!

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 8 settembre a domenica 14 settembre 2025: siamo proprio nel pienissimo della stagione delle eclissi che sollecita l'asse Vergine Pesci e quindi il grande dilemma tra il dovere rigoroso e rassicurante da un lato, e l'istinto creativo e metafisico dall'altro. In questi giorni chi è emotivo di suo o sollecitato da eventi che sconquassano, sentirà tutto in modalità più potente e intensa. Non sottovalutate il giorno 9.9 2025 (che in numerologia è il tronfo del 9) per lasciar andare quello che non funziona più. Nel frattempo sembra che tutti gli elementi abbiano un aiutante: Venere aiuta i segni di fuoco, Mercurio quelli di terra, Marte quelli d'aria e Giove i segni d'acqua. Sfruttiamoli!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

I segni più fortunati della prossima settimana sul podio sono Vergine, Bilancia e Leone: ecco la classifica completa dall'8 al 14 settembre 2025.

12. Scorpione

Fosse per te anticiperesti a subito il periodo del letargo, perché niente ti fa stare meglio che sentire la serratura della tua porta d'ingresso che si chiude a tripla mandata, tenendoti al sicuro da tutto quello che c'è là fuori. Tra Venere e Marte, e pure le eclissi in questo periodo, sono così tante le personalità nella tua testa che dovrete parlarvi via zoom e decidere per alzata di mano. Non hai certo bisogno di interazioni con altre persone, perché già ti pare un casino così.

11. Toro

A questa storia del multitasking, tu non ci hai proprio mai creduto e ce lo dimostri quotidianamente facendo con calma una cosa per volta. Però, sia chiaro: fatta benissimo! Quindi visto che questa è la settimana dell'organizzazione dell'agenda, del rimettere in ordine la tua vita quotidiana, non hai tempo per le smancerie e le sdolcinatezza. Se qualcuna ha qualcosa da chiederti che non sia operativa e non porti alcun beneficio immediato alla tua produttività, può lasciare un messaggio alla tua segreteria telefonica, che ascolterai quando Venere tornerà a favore.

10. Acquario

Le buone maniere questa settimana non saranno certo il tuo forte e se già di natura sei uno che le cose le risolve alla svelta, in modo diretto e senza tanti giri di parole educati, con Venere in opposizione dovremmo ritenerci fortunati se non ci manderai un telegramma! Chi cerca un po' di coccole e qualcuno con cui confidarsi sarà meglio ti giri alla larga perché tu hai come unica soluzione drastiche prese di posizione e tanto sport, che rinvigorisce le endorfine.

9. Cancro

Rallentare per te non è mai stato un problema e questa volta sei proprio costretto a farlo per colpa di Marte che ti sgonfia le ruote della bici. Questa è la settimana in cui ti devi mettere senza fretta e con la testa sui libri per riportare ordine in tutti i tuoi pensieri. Il bello è che avrai un sacco di cose da dire a te stesso e agli altri ma una parlantina da stand up comedian. Sono sicura che anche i dialoghi tra te e te meriterebbero un sacco di applausi.

8. Capricorno

Dato che l'universo sembra chiaramente aver raso al suolo tutta la sicurezza in te stesso, non ti resta che rimettere in moto il tuo cervello. Immagina un po' di essere il responsabile delle pubbliche relazioni di un politico che ha fatto una gaffe diplomatica. Ecco, devi trovare dei tuoi punti di forza che probabilmente non saranno quelli soliti. Sono sicura però che con tutto l'ingegno che hai allenato durante la vita, adesso non farai fatica.

7. Ariete

Anche questa settimana ci chiederemo che cosa tu ne abbia fatto del vecchio Ariete, perché la dolcezza prende il posto dell'aggressività e addirittura spesso ti vedremo arrivare carico di debolezze da condividere, malinconia da raccontare, dubbi esistenziali da esplorare con torce e caschetti antinfortunistici. Insomma l'Ariete sicuro e spavaldo è rimasto nella casa al mare. Questo forse ci piace anche di più!

6. Gemelli

Anche questa settimana ti dedicherai ai piaceri del corpo… E non intendo soltanto il dolcetto a fine pasto! Il bello è che per uno che usa la testa tanto quanto la usi tu, Mercurio a sfavore obbliga a fare i conti con il fisico, materico e terreno, che parla molto di più di quanto tu non voglia ascoltare. Il risultato sarà sentirti più sexy, usare il tatto anziché l'udito e soprattutto tornare ad apprezzare la materia: corpi e carboidrati. L'amore, per fortuna sua, lo prenderai a morsi!

5. Sagittario

Questa storia di sentirti rallentato nelle battute, nelle idee, nelle conversazioni di ogni genere un po' come il carrello del supermercato quando cerchi di trascinarlo per la strada, potrebbe quasi quasi iniziare a piacerti. In compenso infatti tutto il tempo che non passi a studiare o a dirci che cosa dobbiamo fare lo investi volentieri in baci, coccole, dimostrazioni d'affetto piccanti delle quali ti lascio tutta la privacy. Mi sembra un ottimo scambio.

4. Pesci

Se c'è un segno zodiacale che è proprio capace di vivere nell'impermanenza delle cose, nel muoversi costantemente della terra sotto ai piedi, quello sei proprio tu e adesso te ne rendi conto più che mai. Quindi so già che ovunque tu sia hai lo zaino in spalla e la mente pronta a cambiare luogo, quotidianità, persino la moneta corrente. Vivitela così, con la sensazione che tutto quello che ti sei costruito te lo porti via, ma nel cuore, non necessariamente nella realtà quotidiana.

3. Vergine

Con Mercurio nel tuo segno zodiacale, senti proprio di aver conquistato il tuo posto nel mondo come il cane di casa, quando finalmente riesce ad impadronirsi della poltrona davanti alla televisione! Non chiedi davvero niente di più di così. Anzi, te lo dico da amica che ti vede dal di fuori: tutta questa saggezza non ti fa perdere nemmeno di un pezzetto l'empatia che hai conquistato in tutta l'estate. Quindi, insomma, tutto quello che sai lo metti a disposizione di chi hai intorno e per una volta senza giudizio. Bravissima!

2. Bilancia

Questa storia di essere sexy anche la mattina, appena sveglia con ancora la pinza tra i capelli e lo sguardo a mezz'asta, ti sta piacendo parecchio e finalmente spazza via tutte le ansie da perfezionismo che spesso ti hanno condizionata, manco fossi in un film anni 50. Riscopri tutto il piacere di essere selvaggia, grintosa, istintivamente abbandonata ai piaceri. Stai tranquilla che nessuno si lamenterà di qualche capello fuori posto.

1. Leone

Quanto ti piace stare qui al primo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana! Ritieni proprio che sia la posizione che ti meriti. In effetti, Venere e Marte ti rendono indiscutibilmente luminoso più di una segnaletica stradale e ammirato e rispettato proprio come il semaforo rosso. L'amore lo senti coinvolgente come lo strato di cioccolato fuso sulla pallina di gelato alla crema. Un eccesso di zuccheri!