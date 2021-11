Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 29 novembre al 5 dicembre: Scorpione e Pesci super sexy Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre 2021, Capricorno e Scorpione sono più dolci del solito. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati di questa settimana.

Eccoci con la classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre 2021. Saranno ancora molto forti e soprattutto molto innamorati i segni di terra grazie a Venere che si è ufficialmente stanziata nel segno del Capricorno e pare proprio non volersene andare più.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

L'evento più importante nel cielo di questa settimana sarà la Luna nuova del 4 dicembre al dodicesimo grado del segno del Sagittario. Durante questa Luna nuova ci sarà contemporaneamente un'eclissi di Sole che chiuderà ufficialmente il mini ciclo di eclissi tra Gemelli e Sagittario che ha caratterizzato questo 2021.

12. Leone

Rieccoci qui, vecchio mio, all’ultimo posto della classifica dei segni più fortunati della settimana. Continui ad essere assolutamente intrattabile e ad avere come la sensazione che nello spazio del tuo corpicino ci siano almeno una decina di personalità che fingono di non conoscersi ma vogliono tutte avere ragione… Il bello però è che da adesso ne sarai consapevole.

11. Ariete

La tua idea di seratina romantica sarà con una buona bottiglia di vino, un solo bicchiere e un libro così lungo che di sicuro non lo finirai in tempo per la telefonata della buona notte con la tua dolce metà. Ovviamente, con Venere in quadratura, diamo per scontato che la dolce metà non dorma insieme a te se vuole restare tale.

10. Acquario

La brutta notizia, caro mio, è che ti staranno ancora tutti abbastanza sulle scatole per tutta la settimana. La bella notizia è però che nel dirglielo sarai decisamente più simpatico, tanto che qualcuno penserà che tu stia scherzando. Dovrai impegnarti facendo anche delle prove davanti allo specchio per studiare delle occhiatacce che non lascino dubbi sul fatto che no, non stai scherzando.

9. Toro

Ci proverai e riproverai diverse volte a passare tutta una giornata interamente immerso nei pensieri di pace e armonia degni del curato preferito di Papa Francesco ma va sempre a finire che per un niente ti innervosisci e crolla tutto come le pedine del domino. Con Marte in opposizione l'unica cosa da fare è evitare ogni genere di discussione come i carboidrati quando sei a dieta ed attivare la modalità di "sordità selettiva".

8. Bilancia

Il tuo sport preferito in questa settimana sarà trovare un difetto in qualsiasi cosa, in qualsiasi persona, in qualsiasi proposta. Storcerai il naso davanti ad Angelina Jolie che è bella e pure buona e se anche Carlo Cracco in persona dovesse prepararti la cena ti lamenteresti di come ha apparecchiato la tavola. L'unico modo per strapparti un sorriso sarà farti il solletico.

7. Cancro

Sono proprio sicura che alla fine di questo periodo con Venere a sfavore ma Marte che ti rende deciso come Thor, non ti sarà rimasto nemmeno più un sassolino nella scarpa. Forse non ti sarà rimasto nemmeno più un amico ma questo è un problema secondario perché nel frattempo tu ti sarai alleggerito da ogni genere di riguardo verso i giudizi altrui. Praticamente sarai un Cancro che morde.

6. Gemelli

Ci sono dei momenti, capita a tutti te lo assicuro, nei quali quello che di solito ci viene benissimo senza sforzo risulta praticamente impossibile nonostante un grande impegno. In questa settimana il tuo sarà il caso del dialogo. Avrai come l'impressione di non avere niente da dire e, qualche volta ancora peggio, niente da commentare su qualsiasi argomento ti venga proposto. Praticamente ti tocca stare zitto: un disastro.

5. Vergine

Hai presente, cara Vergine, i monaci tibetani che si ritirano in meditazione sul cucuzzolo dell'altopiano senza nemmeno portarsi un panino per il soggiorno? Bene, questi mistici sembra proprio che abbiano trovato l'equilibrio tra il pensiero e il non pensiero: concentrati sì ma sul vuoto della mente. Ecco, potresti cogliere anche tu l'occasione della totale assenza di idee che sono state aspirate come le briciole sotto al tavolo dalla mamma dopo cena, per provare la via della spiritualità.

4. Pesci

Adesso sì che vi sentite davvero liberi come dei pesci rossi che nuotano in una di quelle piscine profondissime che hanno da poco realizzato a Dubai. Perché se molti segni zodiacali possono essere impauriti da un Mercurio che blocca i pensieri, per voi non c’è alcun problema: sapete benissimo darci dentro con la fantasia e con le emozioni tanto che quasi non ve ne accorgerete nemmeno.

3. Sagittario

Dato che Mercurio, il pianeta del pensiero, è entrato nel tuo segno zodiacale da adesso e finché non te lo dirò io avrai tutto il diritto di alzare la mano anche solo per rispondere se qualcuno chiedesse un'indicazione stradale, interrompere il tuo capo se sbaglia un congiuntivo o passare delle ore a spiegare ad amici, parenti e colleghi come si fanno le cose fatte per bene. Perché tu, questa volta, lo sai proprio per certo.

2. Capricorno

L'amore è davvero una cosa meravigliosa e tu te ne stai rendendo conto ogni giorno di più adesso che Venere si è sistemata nel tuo segno zodiacale come l'albero di Natale nelle case degli italiani occupando praticamente metà del soggiorno. Anche questa sarà la settimana perfetta per dichiarazioni d'amore, coccole e tutto quello che può far felice una parte del tuo corpicino dal cervello al palato.

1. Scorpione

Ti sentirai proprio come Kamala Harris che, approfittando di una piccola colonoscopia del suo capo, è stata per 25 minuti la prima presidente donna degli Stati Uniti e probabilmente si è divertita a girare su se stessa sulla sedia con le rotelle nella stanza ovale. Anche tu non ti farai ripetere due volte di metterti in gioco e di prendere una posizione, anche qualora fossi costretta a dichiarare in mondovisione che il tuo capo sta facendo una colonscopia.