Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 18 al 24 aprile 2022: Scorpione e Cancro da coccole Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 18 al 24 aprile 2022 vedremo una netta rimonta dei segni d’acqua. Sentiremo una minore determinazione ma un maggior desiderio di coccole e abbracci. Ecco le previsioni astrali per la prossima settimana per tutti i segni zodiacali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica della settimana, che va da lunedì 18 a domenica 24 aprile 2022, la Luna calante è ottima per lasciar andare le cose che non vogliamo trattenere più. Vedremo una rimonta dei segni d'acqua.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Infatti insieme a Venere da questa settimana anche Marte sarà nel segno d'acqua dei Pesci. Il pianeta della forza in questa posizione è meno determinato ma a fronte di un visibile incremento di abbracci e pigrizie varie. Il mood "ciondolare sull'amaca" sarà in modalità ON molto spesso e soprattutto per Pesci, Cancro e Scorpione.

12. Vergine

La situazione potrebbe in effetti degenerare, cara Vergine, e tu diventare simpatica come un eritema solare che ti prende proprio durante gli unici ponti di vacanza prima dell’estate. Ragionare con te è assolutamente impossibile e l’unico modo che abbiamo di sopravvivere è quello di limitare al minimo qualsiasi cosa che ti faccia innervosire. Persino respirare.

11. Gemelli

Hai tantissima voglia di litigare e anche se non ci sarà alcun motivo reale tu ti impegnerai con dedizione per trovarne almeno un paio per ogni mezza giornata. Starti vicino in questi giorni è un po’ come una punizione karmica, di quelle che fanno accumulare punti per il Paradiso eterno. Vedi tu.

10. Sagittario

Tutti quei meme su Instagram che incitano alla gratitudine, alla meditazione e all’attenzione al prossimo ti fanno incazzare ancora di più perché hai come l’impressione che tutti intorno non si rendano conto di quante responsabilità e rotture di scatole debba sopportare un vero Sagittario. Pensi proprio che il governo ti debba riconoscere uno stipendio perché senza di te la società andrebbe a rotoli.

9. Bilancia

Ti sentirai un po’ in questa settimana, cara Bilancia, come quando giocando a Monopoli ti tocca la "prigione", in cui devi fermarti per un giro ad aspettare. Anzi, dirti prigione mi pare un po’ troppo punitivo perché tu in realtà ti senti come a mollo nella sauna della palestra dopo aver fatto diligentemente tutta la scheda del personal trainer. Ti stai solo godendo il meritato riposo.

8. Ariete

Questa storia di essere particolarmente mistico ti sta decisamente innervosendo. Tu sei segno d’azione e di passione e tutto questo tempo perso a pensare e ad ascoltare le variazioni di battito del tuo cuoricino, proprio non lo sopporti più. Per questo sei all’ottavo posto della classifica dei segni più fortunati: ti sei rotto le scatole.

7. Acquario

Altro che desiderio di condividere all’interno della comunità! In questa settimana verrà fuori tutto il tuo carattere burbero di chi non ha nessuna voglia di dare spiegazioni ma esige che i propri ordini siano eseguiti immediatamente e senza battere ciglio. In compenso, il tuo cervello per tutto il giorno non penserà ad altro che al momento in cui stapperai la tua meritata birretta di fine giornata.

6. Leone

Ho ricevuto diversi minacce dai Leone ed in effetti era proprio ora di alzarvi un po’ nella classifica dei segni più fortunati della settimana. Continua a restare assolutamente impossibile farti ragionare ma, in compenso, piano piano torna a circolare sangue nel tuo cuoricino, un po’ come nelle gambe dopo essere stato in ginocchio in una posizione yoga per un po’. Si procede per gradi.

5. Scorpione

Con Mercurio in opposizione la tua capacità di ragionare e razionalizzare è azzerata come la voglia di fare le pulizie di primavera quando fuori c’è il sole. In compenso però sarai tutto baci, abbracci e un concerto all’aperto di ormoni che finalmente si sentono liberi di ballare. Direi che nessuno sentirà la mancanza dei tuoi ragionamenti logici.

4. Toro

Se Saturno contro crede ancora di poterti mettere in difficoltà, questa settimana gliela fai vedere tu, presentandoti munito di statistiche, pensieri, studi approfonditi e soprattutto tanta voglia di vincere in qualsiasi situazione. Non contemplerai nemmeno la possibilità di arrivare secondo o di non avere ragione. Di fianco a te ci sentiamo al sicuro come abbracciati ad un assicuratore.

3. Capricorno

Sei davvero il meglio (o quasi) che si possa desiderare in questa settimana e, dato che lo sai, farai pagare un salatissimo prezzo per la tua compagnia. In effetti però chiacchierare con te sarà non solo piacevole ma addirittura istruttivo come passare il pomeriggio ascoltando il podcast della Zanichelli.

2. Cancro

Non te ne frega assolutamente niente di quello che possono pensare gli altri perché per te conta soltanto l’amore. In questa settimana ancora più del solito. Il tuo unico pensiero sarà come poter risolvere in fretta tutte le faccende per poter sbaciucchiare la tua dolce metà senza limiti di tempo e soprattutto di fantasie erotiche.

1. Pesci

Di sicuro anche in questa settimana non avrai nessuna intenzione di essere minimalista né per come ti vesti, né per quello che dici, né tantomeno per quanto dimostri il tuo amore… Chi avesse qualcosa da ridire su ciò che è educato o meno fare in pubblico può serenamente starti lontano. Perché tu di limitare la tua immensità non ne hai proprio nessuna intenzione.