video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 24-30 marzo 2025: Ariete e Leone grandi protagonisti Torna la classifica dei segni più fortunati della settimana, che va da lunedì 24 a domenica 29 marzo 2025: saranno i segni di fuoco a trionfare ancora, Leone, Ariete e Sagittario i grandi protagonisti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arriva la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, che va dal 24 al 30 marzo 2025. Occhio che siamo in una settimana ricca tanto quanto quelle appena passate. Aspettiamo l'eclissi di Sole in Ariete del 29 marzo che sarà veramente fortissima e coinciderà quasi con l'ingresso di Nettuno in Ariete (ci sta fino al 23 ottobre adesso ma in realtà fino al 2039). Intanto Mercurio e Venere restano retrogradi e tutti e due andando all'indietro (apparentemente) arrivano nei gradi dei Pesci il che rende il pensiero e anche l'amore davvero profondo anche se talvolta confuso e dubbioso.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi sarà il segno più fortunato per la prossima settimana: le previsioni astrali dal 24 al 30 marzo 2025 per tutti i segni zodiacali.

12. Toro

Sei scivolato qua perché tutti questi pianeti con pure l'eclissi in Ariete ti drenano l'energia vitale manco ti fossi ubriacato di diuretico. È un momento in cui piagnucoli così tanto che intorno a te le piante da appartamento soffrono di umidità. Datti pace e vivi questo periodo come una parentesi nel tormento emotivo (molto creativo) che di solito non ti appartiene.

11. Bilancia

Ci mancava solo l'eclissi contraria a farti sentire la necessità di una revisione del tuo io a partire dalle cantine e dal locale caldaia, quello del riscaldamento dei desideri. Sembra che tutto traballi intorno a te e ti senti come la cheerleader ma quella a cui è toccato salire sulla cima della piramide. E senza coraggio per di più!

10. Capricorno

Sbuffi contrariato e senza speranze anche questa settimana in cui i pianeti retrogradi e quelli contrari sono troppi perché tu li possa sopportare tutti. Hai proprio le palle girate e la sensazione che l'unica soluzione sia chiamare un'impresa di smaltimento rifiuti tossici. E per tossici intento tutto quello che non funziona più. Questa settimana potresti essere risolutivo!

9. Cancro

Non la prendi bene e nemmeno con filosofia Cancrone questa storia dell'eclissi di Sole. Senti come se ogni cosa che tocchi si sgretolasse come i castelli di sabbia quando ci passano vicino i giocatori di racchettoni. Lo so che ti sembra strana questa situazione eppure tu usi la forza là dove avresti usato l'emozione. Va cosi e probabilmente hai bisogno di un po' di concretezza e determinazione. Non sarai il solito amico consolatore ma piuttosto un guerriero solitario.

8. Gemelli

Venere che torna in Pesci spegne il tuo sorrisone piacione ma ti senti più maturo del solito. Perdi meno tempo nei divertimenti leggeri e ne investi di più nel cercare il tuo giusto posto nel mondo. Che sia al lavoro o nelle relazioni tu dici cose solo dopo che tutte le parti del tuo cervello le hanno vidimate!

7. Pesci

Arrivano Venere e Mercurio ma retrogradi. Come i parenti del partner che si piazzano da te per le feste senza chiedere il permesso e hanno anche da ridire sul cibo e l'arredamento. Insomma, inizia un periodo di riflessione che devi riuscire a non far diventare autocritica senza supporto emotivo. Chiuditi come un segnalibro tra le pagine e ripensa a come ti senti davvero.

6. Vergine

Prima che i pianeti veloci tornino in Pesci e quindi ti facciano sentire piacente come dopo la lezione di spinning, goditi le energie di Marte. Se c'è un segno che prende la primavera con la giusta dose di determinazione a sfruttare tutto questo yang nell'aria sei proprio tu! Ti rimbocchi le maniche e ti metti al lavoro per risistemare cose, in amore o sul lavoro.

5. Sagittario

Ti sentirai come un frutto maturo che un attimo è sull'albero a guardare tutti dall'alto e un attimo dopo è spiaccicato a terra. Colpa dei pianeti che passano da favore a sfavore in fretta. Ricordati però che tu sei saggio e che per diventarlo ancora di più non devi mai tirarti indietro quando l'universo ti mette davanti una sfida o una sfiga, ok??

4. Scorpione

Tutte le tue tecniche di sopravvivenza al tormento emotivo sono esposte in prima fila come i vasoni di erbe essiccate nelle vecchie farmacie. C'è un rimedio per tutto e tu lo conosci a memoria e questa settimana quest'aria misteriosa da streghetta ti rende ancora più sexy del solito.

3. Acquario

Se si tratta di rinnovarsi tu non hai certo paura e anzi non vedi l'ora di tirare a lucido le tue idee, le tue relazioni e anche quel sorrisone che ultimamente ti fa conquistare quello che vuoi in un attimo. Il bello è che questa settimana sembri avere tutto sotto controllo con quella facilità di chi ha le idee chiarissime e gli obiettivi già configurati. Ci appoggiamo a te!

2. Leone

L'equilibrio armonioso continua e tu potresti imparare quanto sia bella e rilassante la vita da star ma fuori dal palcoscenico, ritirato nelle tue proprietà e felice dei tuoi successi senza eccessi! Non hai bisogno di strafare in questa settimana e la cosa ti stranisce ma ti piace: sembra che le tue ansie da protagonismo siano momentaneamente appese ad asciugare in cortile come le lenzuola.

1. Ariete

Succede tutto nel tuo segno zodiacale quindi direi che nel bene e nel male sei tu il grande protagonista. Impossibile chiedere ferie o sottrarti alle tantissime emozioni che ti sollecitano e solleticano: tocca buttarsi nella mischia e ballare, provare, mettersi in gioco!