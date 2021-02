Lo so che stavate aspettando la classifica dell'oroscopo di San Valentino. E che siate innamorati oppure no sarebbe bene darci un'occhiatina. Infatti da che mondo è mondo e da che oroscopo è oroscopo la prossima sarà la settimana dell'amore, che lo si voglia oppure no, ed ecco che anche la vostra astrologa del cuore (io) si metterà le alette da Cupido per parlarvi di quanto (come e se) batte il vostro cuoricino. Pronti?

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la settimana di San Valentino 2021

Partiamo dal fatto che Venere, il pianeta dell'amore in tutte le sue forme, si trova nel segno più libero, indipendente e pure freddino che ci sia: il segno dell'Acquario. Questo segno d'aria è un ottimo migliore amico e compagno indefesso di aperitivi anche da asporto ma decisamente pessimo nelle dichiarazioni d'amore sdolcinate. Partiamo bene! Ah, dimenticavo: Marte invece , pianeta più legato all'eros e al sesso, sta nel Toro: decisamente godereccio.

12 Leone

Su di te caro mio per colpa di un assembramento di pianeti nel segno dell'Acquario (che ti è opposto) l'amore non si attacca in nessun modo come le ciglia finte quando sei di fretta per il primo appuntamento. Forse sarebbe meglio dedicarti allo spirito questa settimana e vedrai che il karma avrà un occhio di riguardo per il tuo ego con le orecchie basse.

11 Scorpione

Spera che la tua dolce metà ti regali almeno dei cioccolatini per la giornata di San Valentino perché altrimenti è un attimo che mozzichi pure il partner tanto sei di pessimo umore. Lo so, non è colpa tua ma dovresti riuscire a spiegarlo a chi si sta facendo in quattro per vederti sorridere e invece riceve in cambio solamente sbuffi e bronci.

10 Pesci

Sei qui giù in fondo alla classifica dei segni fortunati per Sen Valentino solamente perché più sopra non c'era più posto (ahimè) ma anche un po' perché sarai un "ipocondriaco emotivo" di quelli che appena il tuo amore non risponde ai messaggi in meno di dieci secondi di cronometro è perché sta flirtando con un'altra. Ma dai….

9 Cancro

Caro Cancretto mio, avresti anche voglia di sexting dato che Marte è dalla tua e Venere si fa gli affari suoi, ma poi l'idea di doverti imbellettare e trovare anche cose intelligenti da dire per un appuntamento di persona ti fa già fatica. Insomma non ti sei ancora ripreso del tutto dalle fatiche emotive e fisiche dei mesi scorsi. Quindi amore sì ma senza impegno, ok??

8 Toro

La dolcezza in questa settimana dell'amore proprio non ti appartiene e alla seconda parolina carina sussurratati all'orecchio dal tuo amore ti sei già rotto le scatole e allunghi le mani risolutivo… Sei pur sempre un segno di Terra e il segno del piacere carnale per eccellenza. Comunque questa volta sarà colpa (o merito, chi lo sa) di questo Marte che ti rende rude ma sexy.

7 Ariete

Forse potresti esagerare con la gelosia di questi tempi ma ti si perdona (quasi tutto) soprattutto perché sfoggi gesti galanti da apertura della portiera anche se sei in motorino. Insomma ti piace un po' di tradizionalismo nell'esprimere i tuoi sentimenti. Ed è un attimo che ti troviamo inginocchiato.

6 Sagittario

Il bello Sagittario è che non avrai alcun ritegno nel dichiararti in amore questa settimana lo farai e basta senza stare a pensare due volte alle conseguenze e alle aspettative che potresti creare nei cuoricini altrui. Non ci sarà bisogno della migliore amica che ti ricorderà l'elenco dei tuoi pregi perché li sai già da te perfettamente!

5 Acquario

Lo so che alla faccia dell'astrologa che ti definisce sempre freddino (è solo invidiosa dei tuoi bellissimi transiti di questo 2021) per questa settimana dell'amore sfoggi frasi mielose che sembrano arrivare direttamente da una canzone di Vasco. Direi che anche l'astrologa dovrebbe prendere ripetizioni da te.

4 Capricorno

Lo so bene che mettere Capricorno e amore nella stessa frase suona davvero strano e invece, stupendoci ma piacevolmente, sarai un romanticone da serenate sotto la finestra e scene da film sdolcinato. Ovviamente tu sei sempre il protagonista, ca va sans dire.

3 Vergine

Sarai bollente cara mia e non solo sotto alle coperte in questa settimana dell'amore: potresti anche dare lezioni di flirting a tutto lo zodiaco. Anzi, non ti uscirà nemmeno per sbaglio una frase poco gentile, nemmeno sottovoce. Sei tutta grandi progetti di coppia e copie del mutuo trentennale da firmare in due mano nella mano.

2 Gemelli

Che voi abbiate 15 anni o 99 Gemelli, i biglietti d'amore più belli saranno di sicuro i vostri tanto che se anche non aveste un partner a disposizione per questa settimana di San Valentino ne affittereste uno temporaneo perché tutto questo ben di dio di occhi a cuore non può certo andare sprecato.

1 Bilancia

Eh già: il premio "fidanzata perfetta" quest'anno te lo becchi tu che sei pronta a sbattere le ciglia meglio di Minnie Mouse con sguardi sognanti alla Audrey e sospironi profondi anche se hai lo stesso partner già da 50 anni. Meraviglia.