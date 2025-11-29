Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: Sagittario e Ariete alla riscossa

Quanto amore per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), che con Venere a favore scalano la classifica dei segni più fortunati della settimana a suon di baci e coccole. Ecco le previsioni segno per segno per la settimana dal 1 al 7 dicembre 2025.

Nello stilare la classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dall'1 al 7 dicembre 2025 partiamo subito con la bellissimissima notizia che Mercurio non è più retrogrado, ma resta sempre in Scorpione. E poi c'è Venere, pianeta dell'amore e delle tenerezze, che va ad addolcire i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario… Questi si preparino ad essere dei teneroni che la renna Rudolf a confronto è uno scorbuticone.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 dicembre: le previsioni segno per segno.

12. Vergine

Sei sexy come una foglia di insalata piantata tra gli incisivi ed ugualmente attraente, ma il bello è che non te ne frega proprio niente. Con Venere e Marte che saranno contemporaneamente a tuo sfavore, questa settimana hai l'impressione di vivere solo nella tua testa e insieme ai protagonisti dei tuoi libri o film preferiti. Gli altri esseri umani in carne, ossa e problemi che stanno intorno a te ti infastidiscono parecchio.

11. Gemelli

Marte e Venere ti guardano proprio opposti dall'altra parte del cerchio dello Zodiaco e ti senti simpatico come il postino quando consegna una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate. La tua dolce metà sarà meglio si trovi subito degli aperitivi natalizi da fare con delle altre persone, perché persino uno sconosciuto sarà più affettuoso di te.

10.Toro

Avremo l'impressione questa settimana di riuscire a discutere con te come con la stampante che insiste sul fatto che il documento inviato non sia proprio nel formato corretto. La carta non sia inserita bene e il toner insufficiente. Poco importa se dimostreremo il contrario, perché tu avrai le tue idee, testarde e irreprensibili, e qualsiasi genere di dialogo praticamente sarà impossibile. Sappi che il desiderio di evitare qualsiasi confronto sarà altissimo e proporzionale alla tua capacità di innervosirci in un attimo.

9. Pesci

Per fortuna, almeno Mercurio rimane a rendere la tua creatività impossibile da zittire perché per tutto il resto, quando apri bocca, sarà soltanto per lamentarti. Anche tu, per colpa di Marte e Venere a sfavore, questa settimana sarà socievole come la pioggia il giorno in cui sei andata dal parrucchiere a farti la piega. Inutile dire che non sarai la persona giusta alla quale chiedere consigli sentimentali, almeno per un po'.

8. Capricorno

Questa è proprio la settimana dei pensieri profondi, talmente profondi che ti senti più una talpa da giardino che non un determinato Capricorno come vuole la descrizione dei segni zodiacali! Ti scappa persino una lacrimuccia quando qualcuno ti racconta i problemi suoi e capisci finalmente che cosa si prova ad essere degli iper sensibili. Per fortuna, dura poco!

7. Acquario

Finché le cose rimangono tra te e te, ti sembra addirittura di avere tutto sotto controllo ma poi, non appena cerchi di interagire con qualcuno al di fuori, senti te stesso pronunciare ad alta voce la fatidica frase da studente "Ma a casa la sapevo". Comunicare ti riesce davvero malissimo. Forse il problema in questa settimana sarà infatti nel confrontarti con le persone intorno, a meno che queste persone non ti preferiscano zitto e in mutande… Lì tranquillo che non hai quasi rivali.

6. Bilancia

L'importante per te in questa settimana è essere sicura di avere perfettamente sotto controllo l'acquisto di tutti i regali al prezzo migliore sul mercato e soprattutto di essere certa che arrivino in tempo perché tu possa fare i pacchetti più belli di sempre. La bellezza non sarà tutto, ma in questi giorni ti sembrerà che aiuti a vivere meglio. Dalla manicure all'home design direi che tu sei la nostra stylist preferita.

5. Leone

Dentro di te, in fondo in fondo, lo sai che dovresti ripetere ad alta voce le cose prima di comunicarle al diretto interessato e magari dovresti fare anche un giro di prova con un amico fidato. Eppure così non farai perché il tuo istinto è travolgente straripante e passionale come quello di un vichingo. Chi però riuscirà a passare sopra a qualche sfumatura poco delicata, si godrà tutto il resto della ua passione.

4. Cancro

Ancora questa settimana ti godi Mercurio a favore che, insieme al tuo Giove ormai li stanziato nel tuo segno peggio dell'adolescente sul divano, ti rende il miglior convertitore di sogni ad occhi aperti in progetti e soprattutto il miglior venditore degli stessi. Per una volta sulle nuvole rimangono soltanto i tuoi sospiri, perché il resto sta già fatturando.

3. Scorpione

Peccato per quella Venere che ti abbandona, ma tu non sei certo uno che si dà per vinto e metti in atto tutta la tua meravigliosa capacità di convincere chiunque ad uscire con te. Sei meglio del venditore del Folletto e anche molto più intrigante, tanto che a nessuno verrà in mente di dirti "non vogliamo niente". Se c'è una sfida, tu sei già pronto a scommettere tutto su te stesso.

2. Ariete

Ti senti irresistibile come l'ennesimo maglioncino nero ma con gli sconti del black friday e sai benissimo quali siano i tuoi punti di forza. Inutile chiederti di essere delicato, perché tu ti senti travolgente come Sabrina Salerno sul palco del FestivalBar. E, nonostante le tempersture artiche, col cavolo che ti copri per bene: non vedi l'ora di scoprirti tutto.

1. Sagittario

Vuoi urlare a tutto il mondo quanto ti senti fortunato questa settimana Sagittario e quanto dovrebbero sentirsi fortunate le persone che hai intorno. In effetti, bello e affascinante così non ti si vedeva da tempo e sei anche carichissimo di energie vitali, tanto che quasi quasi se al bar prima di darti il gin tonic ti chiedono se sei maggiorenne ci pensi un attimo su… Tanto ti senti un ragazzino!