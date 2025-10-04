Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Vergine e Scorpione scoppiano d’amore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 ottobre 2025 ci sarà la luna piena del 7 ottobre in Ariete e Mercurio che entra in Scorpione. Direi che questa settimana è bene non accendere fiammiferi quando non siamo pronti a gestire gli incendi. Incendi di cuori e di spiriti, che saranno altamente infiammabili, appunto.

L'occasione è comunque ottima per fare un giro nel sottobosco dei nostri sentimenti profondi senza restare come sempre a girare nel centro commerciale della nostra vita quotidiana.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 6 – 12 ottobre 2025

12. Leone

Inizia una settimana nella quale sarà meglio non chiederti informazioni, praticamente manco che ore sono. Ignorarti però non è una buona soluzione, decisamente meglio starti vicino senza darti fastidio. Tanto comunque qualsiasi cosa faremo a te non andrà bene. Troverai un ottimo modo per sgridarci, brontolare, polemizzare ma soltanto perché hai un sacco di energie da sfogare e non vuoi perdere tempo.

11. Acquario

La tua famosissima calma zen in questa settimana sarà soltanto un vecchio ricordo o addirittura una leggenda metropolitana. Se c'è anche solo un 1% di problemi, tu li troverai e ce li sventolerai sotto il naso come fa la mamma con i vestiti che non abbiamo messo da lavare, ma al contrario accumulato sulla sedia. E adesso ovviamente non saranno mai pronti in tempo! Insomma, chi cerca un po' di ottimismo, dovrà vedere di starti alla larga.

10. Gemelli

Tu con Venere a sfavore ma Mercurio e Marte in Scorpione, diventi proprio l'immagine perfetta di quell'ex fidanzato un po' stronzetto che consiglieremmo soltanto a chi ci sta proprio antipatico. Tutto questo perché sfrutterai al massimo la tua capacità di giocare con l'astuzia, con le parole, con detti e non detti e soprattutto con nascosti. Insomma, il tuo ideale questa settimana sarà la volpe di Pinocchio. Sarà meglio non stupirci se ci darai buca a qualche appuntamento.

9. Sagittario

Quando leggi dei nuovi hotel a capsula che vanno così di moda in Giappone, pensi che probabilmente tu vorresti trasferirti lì, ma per un mese intero. Così non dovresti trovare scuse per non vedere altra gente e startene da solo con tutti i tuoi pensieri, che comunque sono tantissimi. Non corri certo il rischio di annoiarti, stai tranquillo! In compenso la gioia di vivere, l'ottimismo, la vitalità da vitamine prese insieme al succo d'arancia la mattina, proprio non ti appartengono.

8. Toro

Ti si ami così senza fare troppe domande e soprattutto senza fare troppe richieste, perché tu hai il cuore spalancato, ma tutto il resto chiuso con un doppio lucchetto… del quale ovviamente non ricordi la combinazione. Sorridi quando ti trovi infilato in discussioni troppo impegnative perché il tuo unico pensiero sarà l'aperitivo e, al massimo, il reality show delle 21. Dato che la vita è così semplice, non capisci proprio perché qualcuno ci tenga tantissimo a complicartela. E non lo sopporti, ovviamente.

7. Ariete

Prendi una boccata di ossigeno, calmati e rilassati perché per una settimana dopo tantissimo tempo non hai alcun pianeta a sfavore. Fossi in te non darei questo momento di pace tanto per scontato! Anzi, approfitta subito di Mercurio in Scorpione per tornare a sentirti il capo indiscusso di tutti i tuoi progetti e andare a battere i pugni sulla scrivania di chi ha osato bollarli con un "bocciato". Te lo si dica in faccia!

6. Pesci

L'amore è un'esperienza meravigliosa che però tu in questa settimana non hai proprio intenzione di fare, come quando qualcuno ti racconta di una fabtastica vacanza in crociera. Grazie, ma anche no! Tu hai troppa adrenalina in corpo e persino nel cervello, quindi prendi in considerazione soltanto serate passionali, colpi di scena, intrighi intellettuali, situazioni difficili dalle quali dover uscire manco fossi in una escape room. Insomma la tranquillità ti fa proprio sbadigliare e per una volta che hai voglia di metterti in gioco, non perderei l'occasione.

5. Bilancia

Promettimi che userai tutta la tua ansia da perfezionismo per mantenere un buon equilibrio tra i momenti nei quali ti sentirai sola e abbandonata e quelli nei quali ti concederai qualche stravizio di troppo. Non che io voglia tarparti le ali, sia mai, ma conoscendoti questo potrebbe essere un meraviglioso momento per perdere il controllo. Perdilo pure, ma in modo controllato!

4. Capricorno

Ti immagino davvero stupito di essere qui così in alto nella classifica dei segni fortunati della settimana, caro Capricorno, ma non mi sono ammattita e tu non hai le traveggole. Soltanto, in questa settimana ti sentirai così sexy, affascinante, irresistibile da qualsiasi punto di vista che non chiederai nemmeno "scusa"o "per favore" e sentirai di poter esprimere tutto te stesso con una naturalezza di chi si dimentica persino di mettere i filtri di Instagram nella foto al mattino appena sveglio. Sono molto fiera di te!

3. Vergine

L'amore è nel tuo segno zodiacale e tu ti senti praticamente come una delle principesse Disney, con tanto di vestito ingombrante e acconciatura di chi evidentemente non si fa alcun problema a generare una lunga fila la mattina in bagno dietro di sé. Però sono d'accordo con te, Vergine: quando la bellezza, l'armonia, la dolcezza e persino la pazienza chiamano, tu non puoi certo pensare di condirle via con una coda alta e un jeans sgualcito. L'amore richiede tempo e tu hai intenzione di dedicarglielo tutto.

2. Cancro

Non ci sarà certo bisogno questa settimana di spingerti a prendere qualche iniziativa folle, di convincerti a buttarti come in un tuffo carpiato in qualche gesto di travolgente passione, perché tu sei praticamente come il ballerino che nella pista da ballo è pagato dal direttore del locale per far divertire tutti. E non ti devi nemmeno mettere di impegno: ti riesce tutto naturalissimo. Non vedi l'ora di tirare gente in mezzo a quel dancefloor di bachata che in questo momento ti sembra la tua vita.

1. Scorpione

Inutile dire che nessuno potrà toglierti da questo primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, praticamente come se fosse la festa del tuo compleanno e il posto in questione fosse quello di chi soffia sulle candeline. Quello che hai lo conquisti di diritto ma ti senti più come il conduttore di Ballando con leSstelle che non come Alessandro Magno in battaglia. Cioè, comandi tu e decidi tu ma senza alcun tipo di aggressività. Peace & Love rimane sempre il tuo motto preferito.