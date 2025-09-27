Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: Vergine e Scorpione ammalianti

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025 vedrà l’amore per i segni di Terra (Capricorno, Vergine e Toro), la passione per quelli d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) e l’ingegno ai segni d’aria: Gemelli, Acquario e Bilancia.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025, in questa ultima settimana di settembre 2025, vediamo che i pianeti veloci, Mercurio, Venere e Marte, non si spostano di segno zodiacale. Quindi nessuno stravolgimento da segnalare: Marte resta in Scorpione, Venere resta in Vergine e Mercurio resta nel segno della Bilancia. Per questo, insomma, quasi tutti i segni zodiacali hanno almeno un pianeta che li possa sostenere… L'importante è comprendere quale!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Leone

Hai la sensazione di alzarti col piede sbagliato, ma proprio ogni volta che metti giù i piedi anche dalla sedia girevole della scrivania. Non ti sei ancora abituato Leoncino a questa sensazione per cui dall'amorevole orsetto del cuore della settimana scorsa, adesso ti sei trasformato in quel rompipalle e alla ricerca di attenzioni continue del Tamagotchi. Datevi pace tu e il tuo Marte contrario perché non vi stiamo dietro!

11. Sagittario

Hai la sindrome di chi si sente abbandonato dalla carovana di amici nell'autogrill destinazione weekend al mare e il fatto è che, per colpa dei pianeti che ti tolgono ogni sicurezza in te stesso e nel tuo senso dell'umorismo, ti pare quasi quasi che gli amici abbiano addirittura fatto bene. Se si tratta di farsi degli esami di coscienza, tu sei già lì pronto con la penna e il taccuino per gli appunti. Già sdraiato sul lettino dell'analista.

10. Gemelli

Dire delle cose sarà il tuo forte, ma dire delle cose carine sarà praticamente impossibile. Non che la cosa ti sconquassi più di tanto perché quello che ti interessa è mostrare che il tuo cervello funziona sempre alla grande e soprattutto vorrai strappare una risata anche a chi era partito col broncio e le braccia incrociate. Per fare tutto questo è lecito usare anche qualche battuta politically uncorrect .

9. Acquario

Ti svegli la mattina già con la voglia di fare polemica e quello che cerchi non sono soluzioni ma soltanto qualcuno che subisca le tue lamentele senza alcuna possibilità di ribellarsi. Anche se ti dovessi trovare a brontolare con il portinaio, in tutti i casi sei alla ricerca di qualcuno che assorba tutto il nervosismo che ti scorre nelle vene. Per colpa di Marte, ovviamente! Il senso di colpa proprio non ti sfiora: tu preferisci dare la colpa agli altri.

8. Pesci

Adori proporre seratine fuori dagli schemi e in questo caso, anche fuori da qualsiasi regola di educato buon gusto! I perbenisti si tengano lontano da te che in questi giorni vuoi colorare fuori dai margini, essere provocatorio con le autorità e, se possibile, sentirti ancora libero e indomabile come un graffittaro che decide di lasciare la sua impronta sul Palazzo di Giustizia. Coraggioso sì ma qualche volta poco rispettoso delle emozioni degli altri. Qualcuno te lo doveva pur dire!

7. Toro

Se qualcuno dovesse chiedertelo, tu dichiareresti credendoci davvero di essere la persona migliore da avere come fidanzato, migliore amico, vicino di casa. Questo perché rendere felici le persone che ti stanno intorno sarà il tuo obiettivo della settimana. Il problema nasce nel momento in cui ti si chiede come renderle felici, queste persone, perché tu non hai alcuna intenzione di alzare un dito e l'iniziativa non sarà per niente il tuo forte. Noioso sì, ma con degli abbracci da paura!

6. Ariete

Le tensioni si allentano e tu ritorni ad ammorbidirti nelle relazioni sociali e soprattutto a stupirti di tutta la pazienza della quale ti senti dotato. Adesso però il tuo cervello alza bandiera bianca e richiede di essere temporaneamente parcheggiato in un parcheggio a lisca di pesce, quello che sanno fare anche i neopatentati. Insomma, nulla di troppo impegnativo per questa settimana perché non te la senti proprio.

5. Bilancia

Alla faccia di Giove, che tanto abbiamo capito che continuerà a metterti i bastoni o i bastoncini tra le ruote per un po', tu in questa settimana vuoi essere risolutiva. Hai ormai capito quanto siano inutili le attenzioni che hai sempre avuto e le premure per non fare torto a nessuno. Adesso prendi le tue decisioni, le metti in pratica come se fossi il giudice della corte suprema. Anzi, quasi quasi ordini subito su Amazon un martelletto!

4. Cancro

Quando si dice "sentirsi un drago", si pensa proprio a te questa settimana, Cancretto, che anche se mantieni apparentemente la tua forma innocua da lucertolone steso al sole, intento soltanto a farsi i fatti suoi, in realtà sei pronto a sputare fuoco e ad incendiare i cuori intorno a te. Questa tua versione double face ci piace parecchio!

3. Capricorno

Venere e Marte a favore placano decisamente il tuo cuoricino innervosito e il fatto che ti manchino le parole non sarà per forza una cattiva informazione, a meno che a leggere questo oroscopo non sia proprio il tuo capo! Hai dei sentimenti da rimettere in piedi come la torre del Lego e tutto il resto passerà il secondo piano.

2. Vergine

Venere è nel tuo segno zodiacale e tu ti senti appetitosa come il menù di un matrimonio pugliese che al solo leggerlo ci spunta un rotolino sulla pancia. Non importa però, perché nessuno avrà intenzione di rinunciare nemmeno a un tuo bacio, nemmeno se sarà costretto ad arrivare tardi in ufficio.Tu questa settimana ci ammali come la ninfa Calipso con Ulisse.

1. Scorpione

Proprio dove c'è un dubbio, un senso di colpa, un piccolo gap della tua granitica sicurezza, proprio lì sei pronto a porti come un muratore del comune, quelli che vanno in giro per le strade a tappare le buche sull'asfalto. Insomma, questa settimana sei un risolutore con poca pietà ma tanta, tantissima iniziativa. Praticamente un conquistatore di vittorie! Marte nel segno ti rende totalmente sordo ai "no" e testardo finché non raggiungerai esattamente quello che desideri. Ti si ama parecchio così!