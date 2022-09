Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022: Venere sollazza i segni d’aria La classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre, vede i segni d’aria baciati da Venere. Ai segni di terra resta Mercurio che fa bene alle idee.

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per questa settimana che va dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, vede di nuovo i segni di terra godere di Mercurio a favore. Venere, però, li abbandona per andare a sollazzare i segni d'aria.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Mercurio è cosi tanto retrogrado, che è tornato addirittura in Vergine, negli ultimi gradi. In compenso la Luna sta sulla rampa di lancio in fase crescente. Anche Venere passa in Bilancia a metà settimana, per la gioia dei segni d’aria.

12. Pesci

Com’è come non è, sta di fatto che ti pare che tutti ce l’abbiano con te, manco fossi un weekend di pioggia! Prima era Venere, adesso Mercurio, e tu hai la stessa autostima di un nano da giardino ad una partita di basket!

11. Sagittario

Ti esprimi solo se strettamente necessario e questa mi sembra l’idea più saggia che ti possa venire, Sagittario. Adesso che Mercurio non ti assiste e che Marte ti innervosisce, le tue frasi dolci saranno come la spugnetta abrasiva sulla bistecchiera: diciamo non proprio ben riuscite!

10. Ariete

Adesso che il cervello ricomincia a muoversi è l’amore che ti abbandona. Proprio si gira dall’altra parte, come il partner nel letto quando siete litigati. Ti dedichi al sesso però c’è da dire eh, con grande cura e devozione!

9. Capricorno

Pare proprio che la fatina della bella addormentata nel bosco abbia sbagliato la formula magica e ti abbia trasformato da una dolce fanciulla dai boccoli d’oro e dalla pazienza di una santa, in una streghetta con la lingua biforcuta. Si salvi chi può in questa settimana in cui avrai da ridire persino sulla tua migliore amica.

8. Leone

Venere a favore fa abbastanza bene alla tua autostima e la cosa ti aiuta parecchio, ma diciamo che resta sempre un Saturno che ti vuole rispettoso, rigoroso e parsimonioso. Invece tu avresti solamente voglia di sperperare anche lo stipendio del mese prossimo. Fai il bravo.

7. Cancro

Mercurio finalmente la smette di torturarti, come i vecchi whatsapp del tuo ex prima che diventasse uno stronzetto. Insomma, direi che hai dato quanto a rivisitazione interiore dei sentimenti e delle paure, e che almeno per qualche giorno tu ti possa godere di una sana pace zen. Senza esagerare con la vitalità però eh, mi raccomando.

6. Vergine

Per qualche giorno almeno ti sembrerà di avere praticamente il terzo occhio in mezzo alle sopracciglia, tanto tutto sarà chiarissimo attorno a te. Come la natura attorno quando hai appena lavato la macchina. Insomma, tu sai tutto e non vedi l'ora di dirci tutto, ma in effetti sarà tutto giusto. Peccato che dura pochissimo.

5. Gemelli

Per fortuna esiste il sesso e tu, caro mio, credimi ne sei uno dei migliori esponenti sulla piazza e uno dei più grandi esperti in circolazione. Dico per fortuna, perché su tutto il resto delle doti scarseggi abbastanza, soprattutto adesso che Mercurio torna in Vergine e tu mi diventi persino paranoico.

4. Scorpione

Ti ho dato un quarto posto, un po' di incoraggiamento Scorpione, diciamocelo, perché ne hai proprio bisogno! Venere ti rende malinconico già dalla fine della settimana prossima, e tu tirerai fuori tutto il tuo spirito gotico che però va così a braccetto con la stagione autunnale imminente. Insomma tutto a posto.

3. Acquario

Resti sempre un fico da paura, anche se Venere e Mercurio cambiano di segno. Per te l'importante è che ci sia da divertirsi e qualcuno che abbia voglia di divertirsi con te. Tutto il resto è risolvibile, soprattutto dato che sei di così ottimo umore e hai un cervello che spara soluzioni creative, che rendono quasi quasi bello avere un problema.

2. Bilancia

Sei pronta ad accogliere Venere nel tuo segno, praticamente come la polenta è pronta ad essere cosparsa di formaggio fondente. Non so se mi spiego la goduria. Ecco, tu sei sexy e sfrigoli, come la bourguignonne nell'olio bollente. Direi che in amore sei proprio cotta a puntino.

1. Toro

Peccato per Venere che non è più a favore e che, si sa, ti fa sempre felice. Però direi che saprai bene come cavartela in ogni caso, Torone! Sei qua perché hai la scia lunga di piaceri e godimenti delle settimane scorse alle quali resti attaccato come un gatto al velcro del copri divano. Insomma, sarà difficile spiegarti che adesso il pianeta del benessere non ti assiste più, tu fai finta di non sentire.