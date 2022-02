Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 21 al 27 febbraio 2022: Acquario e Gemelli dalla risposta prontissima La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 21 al 27 febbraio vede ancora i segni di terra innamorati e i segni d’aria creativi. Puntate tutto sul 22 febbraio, giorno perfetto per iniziare nuovi progetti. Ecco le previsioni astrali della settimana per tutti i segni zodiacali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In questa classifica della settimana che va dal 21 al 27 febbraio 2022 i pianeti veloci rimangono negli stessi segni zodiacali nei quali si trovavano già dalla settimana scorsa. Questo fa sì che la disposizione dei segni zodiacali nella classifica non subisca grandi mutamenti: ne saranno felici i segni di terra e d'aria.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Per quando riguarda i pianeti veloci quindi, troviamo Mercurio creativo nel segno dell’Acquario. Venere e Marte abbracciati stretti stretti in Capricorno a darsi forza. Il Sole, invece, è appena entrato nel segno dei Pesci. Tanta improvvisazione ed emotività. Il 22 febbraio però sarà il 22.2.22, ricordiamoci che il 22 è uno dei numeri sacri per la numerologia e indica il momento giusto di mettere le basi per costruire, osando, pronti a nuovi grandi progetti.

12. Leone

Con anche il pianeta del pensiero, Mercurio, in opposizione sarà proprio il caso che ti tieni zitto e buono, come direbbero i Måneskin. Cerca di immedesimarti in una pianta grassa e trovare anche solo qualcuno che ti annaffi ogni tanto. In ufficio l’unica soluzione per evitare di discutere col capo almeno una volta al giorno è darti malato fino alla settimana prossima. Ti firmo io il certificato medico!

Leggi anche Il significato della Luna piena in Leone mercoledì 16 febbraio 2022: scontro tra ego e società

11. Bilancia

Sarai tutta concentrata sul business dato che dall’amore ti tieni ancora rigorosamente e cautamente lontano. Quindi, se partner e fidanzati possono avere qualcosa da ridire e delle lamentele da esporre, stai sicura che il tuo capo difenderà a spada tratta questa tua decisione di passare le serate in ufficio per sfruttare questo ben di Giove di cervellone che ti ritrovi.

10. Cancro

Anche questa settimana ti senti come un panettone che è rimasto lì sullo scaffale del supermercato e che nessuno ha voglia di portarsi a casa nemmeno con lo sconto del 70%. In compenso però, se pur senza esagerare, il tuo cervello ricomincia mettersi in moto… Quanto meno quando aprirai un libro lo terrai per il verso giusto e non sottosopra.

9. Ariete

Quando prendi una decisione sarà assolutamente impossibile farti cambiare idea, ancora più del solito! Il punto è che, sempre per colpa di Venere a sfavore, non te ne frega assolutamente niente di come le tue decisioni passano atterrare nei cuoricini altrui. Anche detto: empatia questa sconosciuta.

8. Sagittario

Sei finito qua sul fondo della classifica dei segni più fortunati della settimana per colpa di Giove e del Sole entrambi nel segno dei Pesci e quindi a tuo sfavore. Pigro, pigrissimo e con nessuna voglia di azionare il cervello per comprendere davvero se una strada valga la pena di essere percorsa. Stranamente il tuo bicchiere sarà sempre mezzo vuoto e il pessimismo l’ingrediente principale delle tue previsioni.

7. Scorpione

C’è ancora una discreta dose di amore nel tuo cuoricino caro Scorpione ma una scarsissima capacità di comunicarlo all’esterno. I tuoi gesti romantici saranno comprensibili solamente a quelli della tua stessa specie, forse! In compenso, per chiunque si lasciasse attrarre nel tuo antro magico ci sono delle sorprese particolarmente piccanti grazie a Marte che ti fa l'occhiolino.

6. Gemelli

Per ricominciare a sentirti arzillo hai deciso di partire dal cervello che già da questa settimana si sta decisamente da fare come chi, per rimettersi in forma, affitta un personal trainer direttamente dall’esercito italiano. Non hai nessuna intenzione di perdere tempo con chi ti annoia e per farti felice sarà necessario proporti almeno un concerto, la presentazione di un libro, un film indipendente in prima visione. Delle cene romantiche non te ne fai proprio niente.

5. Toro

Potrebbe in effetti questa essere la settimana nella quale i tuoi istinti passionali animaleschi ti fanno compiere qualche cavolata ma so anche che sarà assolutamente inutile metterti in guardia perché tu non ne vuoi sapere di rinunciare anche solo ad una dichiarazione d’amore. Non ci provo nemmeno quindi a spiegarti che con Mercurio a sfavore potresti spiegarti malissimo o non capire per niente quello che ti viene detto. In tutti i casi consiglio l’utilizzo di un traduttore simultaneo.

4. Vergine

Sei innamorata, non vedi l’ora di raccontarlo a tutti e soprattutto non hai nessuna intenzione di considerare i possibili effetti collaterali di questo tuo perdere completamente la testa e avere le farfalle nello stomaco come una sedicenne in subbuglio ormonale. Anzi, sono sicura che la tua agenda proprio come il diario del liceo sia pieno di cuoricini e frasi di canzoni di Vasco.

3. Capricorno

Questa sarà la settimana della passione irrefrenabile, quella che ti porta a compiere volontariamente atti semi osceni in luogo pubblico e a giustificarti dicendo che proprio non riuscivi a smettere di sbaciucchiare la tua dolce metà come fosse l’ultimo cucchiaio di tiramisù. In effetti tutta questa calorosa eccitazione non è da te ma riuscirai a convincerci che sia inevitabile.

2. Acquario

Sei prontissimo a rimboccarti le maniche e a darti da fare per difendere tutte le persone che ne hanno bisogno perché tu non solo sei sveglio ma anche molto, molto buono. Per chiunque avesse bisogno il tuo telefono è sempre acceso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: non consolazioni futili ma fatti concreti.

1. Pesci

Spero davvero che le persone ti possano seguire, alla cieca e senza fare domande, perché non sai dare risposte ma di sicuro il tuo intuito è prontissimo ad iniziare grandi viaggi. Ti senti un po’ come Cristoforo Colombo quando ha levato l'ancora delle caravelle.