Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 settembre 2022: Vergine e Toro ancora innamorati Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 12 al 18 settembre 2022, saranno ancora i segni di terra ad essere particolarmente innamorati. Cancro, Capricorno e Ariete avranno un momento di confusione intellettuale.

Ecco ci siamo, nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va dal 12 al 18 settembre 2022, ci si mette anche Mercurio a diventare retrogrado, partendo dal segno della Bilancia. Così la confusione aumenta, soprattutto per Ariete, Cancro e Capricorno. Non fidatevi più così tanto del vostro istinto!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Venere, nel frattempo, è entrata in Vergine già dalla settimana scorsa. Da questa posizione oltre ad essere affidabile e stabile, porta amore ai segni di terra, ma anche a Scorpione e Cancro.

12. Pesci

Sei insofferente verso tutto il genere umano, e non ti dovremo certo strappare le lamentele di bocca con le pinze… Anzi, non vedi l’ora di poter borbottare e dire la tua, di solito poco gentile… Sei tollerante come l’ausiliare del traffico in servizio la domenica pomeriggio.

11. Sagittario

Sei simpatico e tollerante proprio come il prof che già dal primo giorno di scuola minaccia bocciature e sospensioni a chi non gli dà retta. Per colpa di tutti questi pianeti a darti fastidio anche tu hai la sensazione che tutti ti ignorino, e quindi dovrai battere i pugni ancora più forte per farti ascoltare. Te lo dico già che non funziona.

10. Ariete

Ti consiglio vivamente di masticare un chewing-gum di quelli che andavano di moda negli anni 90 che, dopo pochi minuti, richiedono un’attività mascellare particolarmente intensa, tanto da farti desistere dall’idea di aprire bocca. Tutto questo per dirti che con Mercurio retrogrado in opposizione la possibilità che tu dica delle cose sconvenienti è data al 99% da tutti i broker.

9. Cancro

I pensieri dentro la tua testolina saranno un po’ come le macchine degli autoscontri alla festa di paese… Non ce ne saranno mai due che vadano nella stessa direzione! In compenso, ti rifugi nelle coccole, come nella vaschetta di gelato al cioccolato quando si è un po’ giù… Mi sembra comunque un’ottima idea.

8. Gemelli

Sei un segno d’azione molto più che di riflessione, e questa settimana ce lo dimostrerai eccome! Potresti essere un po’ maldestro, come Hulk al primo appuntamento: con tutti coloro che ti chiedono di mostrare i muscoli fai una bellissima figura, ma quando si tratta di parlare d’amore ti si inceppa la lingua e le idee spariscono come gli affari migliori in periodo di saldi.

7. Leone

Hai paura di perdere l’amore come di perdere l’abbronzatura post vacanze. Allo stesso modo farai di tutto per stargli appiccicato, all’amore, e non sempre con grande successo. Ricordati che Saturno continua a voler vedere indiscutibili gesti di maturità da parte tua. Non puoi bluffare.

6. Capricorno

Non ti capita tanto spesso di fare come questa settimana, ovvero darla vinta a tavolino a chiunque provi a provocarti. Sarai impermeabile a qualsiasi tipo di sfida, anche intellettuale, un po’ come le papere con l’acqua dello stagno. Fingi di non sentire le provocazioni, come se avessi le cuffie nelle orecchie: sappi che tutta questa benevolenza zen potrebbe quasi preoccuparci.

5. Scorpione

Hai solo voglia di un po’ di tregua in questa settimana caro Scorpionaccio, e il momento più bello della giornata sarà quello nel quale ti infilerai il tuo adoratissimo pigiama… Il cellulare sarà rigorosamente silenzioso e anche tu, a dirla tutta, non pronunci più dello stretto necessario.

4. Vergine

Sei di umore altalenante ancora più del solito, ma questa volta il bello è che farai degli errori così evidenti da non poter fingere che siamo noi che ci stiamo sbagliando. E la cosa più bella è che te li perdonerai, come un padre confessore indulgente con la pecorella smarrita. Sarai persino dolcissima!

3. Bilancia

Ti senti così tanto sicura di te che quasi quasi fai degli strappi alle regole e sbottoni un po’ di più la camicetta. Oppure riproduci la famosa accavallata di gambe di Sharon Stone in Basic Instinct quando sei sicura che tutti ti stiano guardando. Insomma, il pudore devi averlo proprio dimenticato nella casa al mare.

2. Toro

Ti senti strafigo, come Harry Style che si presenta al festival del cinema di Venezia con uno stuolo di groupies che nemmeno George ai tempi d’oro. Potresti quasi abituartici a questo fascino irresistibile! In tutti i casi sono sicura che non ti farai pregare né per i selfie né per i baci.

1. Acquario

Tutto ti sembra talmente facile che quasi quasi ti senti in dovere di aiutare quelli che rimangono indietro. Anzi, dove gli altri vedono problemi e incertezze, tu vedi soltanto possibilità di successo e rivoluzioni epocali delle quali, sia chiaro, vuoi essere assolutamente uno dei protagonisti.