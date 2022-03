Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Bilancia e Gemelli super sexy Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo nella settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile 2022, vediamo i segni d’aria ancora innamoratissimi e super sexy. I segni di fuoco, invece, si dedicheranno ad attività intellettuali grazie a Mercurio in Ariete. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile 2022 avremo ancora i segni d'aria favoriti da Marte e Venere in Acquario. Intellettualmente si faranno notare i segni di fuoco grazie a Mercurio, pianeta del pensiero, che entra in Ariete.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Non dimentichiamoci poi che il 1 aprile alle 8 e un quarto di mattina circa ci sarà in Italia la Luna nuova con Sole e Luna che si incontrano a 11 gradi del segno dell'Ariete, un momento ottimo per riprendere i buoni propositi di inizio anno che non sono andati a buon fine.

12. Scorpione

Conoscendo il tuo amore per la vendetta caro Scorpione dovrò stare attenta prima di sedermi sulla sedia e controllare che tu non ci abbia messo le puntine da disegno dato che in questa posizione della classifica più o meno ti toccherà stare per un po’. La passione sarà così irrefrenabile che la voglia di tirare un pugno non si zittirà nemmeno se al posto dello spritz ti dessero la camomilla scecherata.

11. Toro

Pigro ma pigro che più pigro non si può! Il fatto è che non avrai nemmeno voglia di ascoltare quello che hanno da dirti le persone intorno a te e farai "sì" con la testa o risponderai “certamente” pur senza sapere di cosa si stia parlando. In tutti i casi, anche se dovessero chiederti un favore, troveresti un buon motivo per non portarlo a termine.

10. Leone

La situazione migliora nel senso che riuscirai a comunicare con una certa immediatezza ogni cosa ti passi per la testa e le parole ti scapperanno fuori come il gatto su per le scale non appena apri la porta d’ingresso. Il problema è che per colpa di Marte e Venere e pure Saturno tutti opposti tra le tue parole non riusciremo a trovare nemmeno una gentilezza. Ma è bene procedere per gradi.

9. Capricorno

Di te ci si può sempre fidare e questa è una gran cosa perché ci appoggiamo a tutta la tua responsabilità un po’ come facciamo con il muro quando proviamo per le prime volte le posizioni capovolte di Yoga. Siamo proprio sicuri che non crolli. In questa settimana però potresti un po’ esagerare e riprendere tutti coloro che non mostreranno la tua stessa determinazione nel perseguire gli obiettivi. Sarai praticamente peggio del sergente maggiore Hartman in Full Metal Jacket.

8. Cancro

Avrai come la sensazione di doverti difendere e per questo ti trasformerai immediatamente in un porcospino appuntito non appena incrocerai lo sguardo di qualcuno. Difficile poi capire se si tratti di timidezza, riservatezza, bisogno di proteggerti o voglia di rompere le palle. In tutti i casi ogni volta che dovremmo parlare con te ci prepareremo con gesti scaramantici perché il fraintendimento è sempre in agguato.

7. Pesci

Tutto è davvero esagerato nella tua vita in questi giorni tanto che se dovessero chiederti anche solo approssimativamente a quanto ammonta il tuo conto in banca non ne avresti la più pallida idea. Speriamo però che non ti prenda la sensazione di poterti permettere qualsiasi capriccio un po’ come Paris Hilton. Sfoggi sorrisoni ampi come il parcheggio del supermercato ma sei la peggiore persona alla quale chiedere un parere su un investimento economico.

6. Vergine

Sei finalmente libera da quella sensazione di avere le orecchie tappate dall’acqua della piscina e non sentire quello che ti succede intorno. Il tuo cervello ricomincia a funzionare e di conseguenza torni immediatamente la Vergine saputella e iper organizzata che conosciamo. Tutto è bene quel che finisce bene.

5. Bilancia

È stato meraviglioso essere la regina incontrastata della classifica dei segni più fortunati ma adesso ti tocca vedertela con Mercurio in opposizione che farà di tutto per metterti in difficoltà quando hai qualcosa da dichiarare. Tu che di solito sei la reginetta della diplomazia e azzecchi le dosi anche senza misurarle adesso avrai la sensazione di perdere il controllo e ti ritroverai a sbraitare anche solo perché il salumiere ha aggiunto due fette di prosciutto di troppo. Ricordati però che (solo) un po’ di aggressività ti rende ancora più sexy.

4. Sagittario

L’amore è sempre una cosa meravigliosa ma è bello che da questa settimana riuscirai anche a comunicarlo alla tua dolce metà e per farti perdonare dalle gaffes assolutamente involontarie dei giorni scorsi ti prodighi in serenate, poesie, chilometrici messaggi WhatsApp in rima baciata anche solo per decidere il menù della cena. Sdolcinato così non ti si vedeva da un pezzo ma sappi che ci piaci.

3. Gemelli

Evviva Mercurio che è tornato a favore e ti fa schizzare al top della classifica non tanto quanto a sex appeal, che era già bollente la settimana scorsa come la brace per il barbecue, ma quanto a tecniche di abbordaggio in qualsiasi condizione di partenza. Se ci fosse un premio per le conquiste impossibili stai sicuro che lo vinceresti tu e con una certa soddisfazione personale.

2. Acquario

Bello, buono e pure saggio! Perfetto così nemmeno nei sogni della tua mamma tanto che il principe azzurro ti potrebbe venire a chiedere qualche consiglio. Il fatto però che grazie a Saturno tu sia particolarmente serio e desideroso di iniziare progetti a lungo termine ti farà scegliere sempre il programma della serata che faccia più felice la persona che ami. Te l’ho detto che sei perfetto!

1. Ariete

È arrivato Mercurio nel tuo segno zodiacale e tu non vedi l’ora di sprigionare tutte le tue energie e non solo quelle fisiche ma anche quelle mentali. Nella tua testolina si sfornano idee e progetti come le pizzette nel panificio del paese di sabato mattina. Per starti dietro dovremo fare il pieno di vitamine e sali minerali.