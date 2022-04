Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 25 aprile al 1 maggio 2022: aspettando la prima eclissi dell’anno La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio vedrà ancora trionfare i segni d’acqua, con un pieno di emotività e sensibilità. Ad amplificare tutto ciò ci sarà anche la prima eclissi del 2022: ecco le previsioni per la prossima settimana segno per segno!

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio 2022, vedremo ancora trionfare d'amore e di sex appeal i segni d'acqua. Attenzione però alle energie introspettive molto potenti del 30 aprile: ci sarà la prima eclissi dell'anno, nel segno del Toro con la Luna nuova a 10 gradi.

La classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Nella cultura celtica, druidica e gaelica, il 1 Maggio si festeggia Beltane, uno degli 8 sabbat. Questa festa è legata all'elemento del fuoco usato nella tradizione per purificare il bestiame in segno di buon auspicio. Il fuoco è anche un inno alla fecondità e alla sensualità, aspetto che ritroviamo in tutte le celebrazioni più o meno antiche di questa festività.

12. Gemelli

Almeno fino al prossimo weekend cari Gemelli continuerete ad essere assolutamente intrattabili, tanto che non dovrete stupirvi se improvviseremo mal di testa quando voi ci chiederete di uscire. Lo so, è strano per voi che di solito siete i re della festa, essere trattati come gli amici ai quali si dà all’indirizzo che la festa ma sbagliato. Tutta colpa dei tanti pianeti nel segno dei Pesci che non ne vogliono sapere di farvi sorridere.

11. Sagittario

Anche per questa settimana sarà assolutamente impossibile trattenere il tuo desiderio di spiegarci come va la vita, il mondo e anche il ciclo naturale della formazione dei materiali. Il fatto è che probabilmente il sex appeal da professoressino lascerà il posto ad un desiderio incontenibile (da parte nostra) di sbugiardarti. Il nostro più audace desiderio erotico sarà sentirti dire “ho sbagliato”. Forse stai esagerando un po’ nel darci lezioni?

10. Vergine

Anche questa settimana, sarai simpatica la settimana prossima Verginona! Tutta colpa di Venere e Marte opposti che ti fanno saltare i nervi più volte al giorno: prima, dopo e durante i pasti. Il problema non sei tu, ovviamente, ma tutti quei deficienti che ti gravitano attorno e che vorresti vedere rinchiusi come le scimmiette allo zoo. La diplomazia magari in un’altra vita, eh??!

9. Acquario

Sarà colpa della fretta, Acquario, ma le gaffes saranno davvero all’ordine del giorno questa settimana tanto che prima di aprire bocca ti consiglio di passare le parole al vaglio della censura di un amico o parente fidato. In tutti i casi sarà bene rimandare, con qualsiasi scusa, chiacchiere a tu per tu con partner o aspiranti tali… sempre che tu voglia tenerteli vicini, ovviamente!

8. Ariete

La malinconia si è impossessata di te come di un poeta maledetto e ti ritrovi a lamentarti dei mali del mondo, dei tuoi ma anche di quelli degli altri. Questo sì che si dice essere empatici e compassionevoli… Pure troppo però Arietone, ok?? Quindi insomma chi avesse voglia di uscire a farsi due risate dovrebbe chiamare qualcun altro!

7. Bilancia

Sei seriosissima in questi giorni tanto che ti vedremo diverse volte scuotere la testa in segno di dissenso quando qualcuno proporrà di uscire a bere un aperitivo, a ballare o gozzovigliare. Tu investi il tuo tempo come un vero manager che sfrutta ogni minuto per la sua crescita personale. Praticamente vai a scuola da Elon Musk.

6. Leone

Impossibile decidere cose che abbiano un senso logico in questi giorni… Nel tuo cervello le parole si prendono a cazzotti e non si mettono in fila nemmeno se glielo ordini. Quindi insomma se c’è una persona dalla quale devi proprio tenerti lontano è il capo. Se lo vedi, scappa!

5. Capricorno

Ti senti felice come se avessi appena concluso un master in yoga della risata! Felice, sensibile, emotivo e anche pieno di voglia di ascoltare tutti i problemi di amici e parenti. Beato chi ti incontra e soprattutto chi ti tiene per buona parte del giorno a meno di un metro di distanza, Capricorno!

4. Scorpione

Sei stranamente di ottimissimo umore e nessuno si farà troppe domande a riguardo, anche perché se c’è una cosa che proprio non ti riesce è dare risposte sensate. Per il resto, compensi con baci mozzafiato, sex appeal da ballerina del night club e voglia di coccole come una mamma koala col suo cucciolo. Tutto insieme.

3. Toro

Hai voglia di chiacchierare anche con la tazzina del caffè la mattina e con il vaso di fiori sulla scrivania. Anzi, hai voglia di dire cose carine e di fare dichiarazioni d’amore talmemnte belle e romantiche da far impallidire persino Romeo di Romeo e Giulietta. Hai gli occhi a cuore e questa volta non è merito del prosecco!

2. Pesci

Ti senti bene come quando alle 9 di mattina hai già fatto la tua lezione di yoga, pianificato la giornata lavorativa e preparato una merenda sana e nutriente per i tuoi figli. Impeccabile, ineccepibile, praticamente perfetto. Goditi questa sensazione perché per te che vivi spesso tra dubbi sensi di colpa non è da sottovalutare.

1. Cancro

Il piacere che ti pervaderà in questa settimana sarà come quello di un gattone steso al sole senza bambini nei paraggi e con la pancia piena con una sessione di coccole in arrivo. Se ti chiedessero di esprimere un desiderio avresti di seri problemi: hai già praticamente tutto quello che ti fa felice.