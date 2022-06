Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 20 al 26 giugno 2022: Acquario e Gemelli irresistibili La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 20 al 26 giugno 2022. C’è una svolta: i segni d’aria saranno irresistibili, non avranno soltanto molte energie ma anche tantissimo fascino.

In questa classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per i giorni dal 20 al 26 giugno 2022, assistiamo ad una svolta. Anche Venere insieme a Mercurio è entrata nel segno dei Gemelli: via libera ai flirt estivi.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

In questi giorni (il 21 giugno) ci sarà il solstizio d'estate che in tutte le religioni e discipline naturaliste è molto importante. Si festeggia Litha, la festa del sole e delle energie, nella cultura neopagana. Tenetevi pronti a purificarvi col fuoco.

12. Capricorno

È stato bellissimo averti dolce e servizievole ma purtroppo Venere non sarà più a tuo favore… Quindi torni lo stronzetto di sempre, senza nemmeno sensi di colpa dato che in effetti nelle settimane scorse ti sei guadagnato una serie di crediti e favori. Per chi si era abituato a farti le coccole saranno tempi duri.

11. Vergine

Anche nel tuo caso la dolcezza sembra essersi raggelata come se l’avessi infilata con tanto di stecchetto nello stampino per i ghiaccioli del freezer. Inutile dire che ti preferivamo prima. Adesso tutto quello che cercherai di comunicare ti uscirà come una delle lame di ghiaccio di Elsa di Frozen. A farti le coccole bisogna stare attenti.

10. Pesci

Sarai davvero intrattabile ma, se anche ti chiedessimo che cosa ti frulla nella testolina non sapresti proprio rispondere… Le tue emozioni sono proprio come il bianco dell’uovo quando ci si piazziamo dentro le fruste per montare a neve. Avrai delle crisi isteriche ad ogni messaggio WhatsApp del partner.

9. Sagittario

Sarai delicato come Hulk, ma quando si incazza! Se ti si chiede di spostare mobili o fare le pulizie approfondite non batti ciglio ma quando si tratta di avere a che fare con le emozioni tremi di paura. Proprio non ci sai fare con i sentimenti e, a dirla tutta, non ti impegni nemmeno più di tanto.

8. Cancro

Il tuo umore altalena dal malinconico al nervosetto senza passare manco per sbaglio dal semi simpatico. O sei in paranoia inconsolabile o sei sicuro di odiare tutti. In compenso per stemperare la tensione ti fai delle pennichelle da far concorrenza ai koala (che dormono 18 ore sl giorno).

7. Bilancia

La sensazione di essere sbagliata come una a cui suona il cellulare durante un concerto alla Scala è finita. C’è da festeggiare! Adesso addirittura ti senti una miciona dolce anche se, sia chiaro, per sbottonarti di nuovo ci vuole un po' di tempo!

6. Scorpione

Lievemente, ma la situazione migliora anche se non è detto che tu te ne accorga subito. Però ti assicuro che quel broncio repellente come l’Autan per le zanzare in effetti non c’e più. L’amore è tutta una questione intellettuale, ma quanto meno si affaccia di nuovo nella tua vita.

5. Toro

L’amore non è più così intenso ma diventa possessivissimo. E maialissimo. Anzi, diciamo che in tutti i piaceri non riuscirai a trattenerti: tu vuoi mordere tutto, dal panino col salame al partner. E soprattutto deve essere tutto indiscutibilmente sempre a tua disposizione!

4. Ariete

Sei sempre più irresistibile e la cosa ti piace parecchio (sei pur sempre un segno di fuoco)! Inutile chiederti di dare meno nell’occhio perché tu ti senti così fico che vuoi che la cosa sia chiara ed evidente anche a tutti gli altri e così sarà!

3. Leone

La voglia di fare baldoria e divertirti fino a tardissimo non ti abbandonerà nemmeno durante l’orario d’ufficio. Ti vedremo flirtare alla fotocopiatrice e ballare non appena avrai terminato la videochiamata. In compenso, in questa scia di buonumore hai anche delle buone intuizioni.

2. Acquario

Torni addirittura ad essere dolce e davanti al fuoco non pensi solamente al barbecue ma anche alle schitarrate tra amici e alle chiacchiere romantiche. Se qualcuno propone il gico della bottiglia tu sarai il primo ad alzare la mano per partecipare. Va bene l’amore ma tu i pizzichii ormonali li senti eccome.

1. Gemelli

Venere e Mercurio sono tutti e due nel tuo stesso segno zodiacale (manco si fossero dati appuntamento) e tu non puoi fare altro che spargere amore attorno a te come un Hare Krishna! Starti vicino fa alzare la pressione ma anche la felicità!!