Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 13 al 19 dicembre 2021: segni di fuoco super sexy Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre Venere resta imperterrita nel segno del Capricorno. Marte nel frattempo si sposta in Sagittario e Mercurio in Capricorno: i segni di fuoco non avranno bisogno del bombardino sulle piste da sci per riscaldarsi!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 di dicembre 2021 trionferanno ancora i segni di terra grazie alla lunga sosta molto ma molto benefica di Venere nel segno del Capricorno. Sarà l'aria di Natale o sarà appunto l'influenza di Venere ma i segni di terra si mostrano anche in questa settimana particolarmente dolci.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Le due novità di questa settimana dal punto di vista astrologico sono al passaggio di Marte nel segno del Sagittario che renderà particolarmente sexy i segni di fuoco e il passaggio di Mercurio nel segno del Capricorno che renderà (anche) saggi i segni di terra.

12. Gemelli

Sembrava ieri che vi lodavo e vi imbrodavo su quanto foste affascinanti e su quanto fosse assolutamente impossibile resistervi ma, se una certezza abbiamo nella vita, è che i pianeti continuano a muoversi e quindi, persino a voi, tocca un periodo nel quale vi fa addirittura fatica scrivere un WhatsApp e vi ritrovate a farvi un sacco di paranoie prima di mettere un cuoricino alla fine di un messaggio. Questo significa essere insicuri: benvenuti nel club.

11. Pesci

Ma che ve frega a voi che state per accogliere Giove nel vostro segno zodiacale di avere per qualche settimana Marte in quadratura? Praticamente niente. Anzi, vi godrete un periodo nel quale riuscirete a trovare ancora più alibi per cincischiare e poltrire e addirittura questi alibi non incontreranno nemmeno troppe critiche all'esterno. Quando si dice vedere il bicchiere mezzo pieno…

10. Cancro

Eccoci arrivati a quel momento di cui ti accennavo nel quale non potrai nemmeno contare sul tuo sex appeal per sperare che le persone passino sopra ad un atteggiamento antipatico che non riesci proprio a trattenere. Hai presente lo spirito del Natale, quello per cui siamo tutti più buoni, pazienti, dolci come il pan di zenzero e soprattutto disponibili? No, lo so che non ce l'hai proprio presente. Cerca almeno di far sentire il tuo partner un po' più importante dell'elfo natalizio che decora l'ingresso.

9. Bilancia

Non c'è niente da fare, continui ad essere assolutamente insoddisfatta indipendentemente da quanto le persone intorno a te si facciano in quattro per farti felice. Non lo fai mica apposta, è solo che farti piacere qualcosa è davvero impossibile. Ogni difetto ti balza all'occhio e non riuscirai a trattenere l'indice della mano destra che lo punta silenzioso ma giudicante. Ovviamente sarai insopportabile ma noi teniamo duro.

8. Ariete

Per fortuna esiste il sesso e tu non hai nessuna intenzione di perderti nemmeno un breve momento di passione sotto il portone di casa quindi userai, anche senza impegnarti troppo, la vecchia tecnica del fuggire per farsi rincorrere manco fossi una ninfa con il suo satiro. Anzi, già che siamo in tema di luoghi comuni sentimentali proverai anche "l'amore non è bello se non è litigarello" ma sempre senza alcuno sforzo.

7. Vergine

Con anche Marte che si piazza in quadratura sarai ufficialmente sfaticata e dedita soltanto a infornare e sfornare i biscotti oppure a coccolare chiunque ti si piazzi di fianco come fosse il gatto la domenica sera quando fuori piove e tu non ti sei ancora alzata dal divano. Per tutto il resto ci si rivolga a te soltanto dal prossimo gennaio perché adesso il tuo cervello non risponde e i tuoi nervi sono temporaneamente fuori servizio.

6. Scorpione

Peccato per questo Marte che se ne è andato! Ti dispiace un po' come quando scopri che alla cena del 24 dicembre non ci sarà il tuo zio preferito, quello che racconta sempre un sacco di cose divertenti e zittisce le lamentele delle vecchie zie brontolone. Detto questo, la tua resta una settimana piena d'amore per gli altri ma anche per te stesso tanto che deciderai di anticiparti qualche regalino di Natale.

5. Toro

Adesso sì che puoi finalmente goderti tutto l'amore che riesci ad accumulare nel cuore ma anche tra le braccia perché si sa che con te l'amore va dichiarato, dimostrato ma soprattutto espresso chiaramente attraverso doni di ogni genere. Sono sicura che questa settimana la tua corsa agli acquisti dei regali di Natale sarà un tour serratissimo nel quale non è consentito nemmeno distrarsi un attimo o fermarsi per una tazza di cioccolata calda.

4. Acquario

Grazie anche a Marte che si è tolto dalle scatole potrai goderti appieno questo momento di malinconia sensibile e romantica tanto che Cenerentola che sospira ricordando il ballo sarà assolutamente niente in confronto a te. Addirittura ti vedremo commuoverti non appena al centro commerciale partirà Jingle Bell appena prima del messaggio promozionale sui TV al plasma.

3. Leone

Senti che si sta avvicinando sempre di più il momento nel quale potrai serenamente stappare una bottiglia di champagne e iniziare un periodo di festeggiamenti nei quali di Saturno contro proprio non ne vuoi sentir parlare. Considera questa settimana come se fosse il momento nel quale insieme alle tue amiche ti prepari per un sabato sera in discoteca con intenzioni davvero bellicose. Ho detto tutto.

2. Sagittario

Con anche Marte insieme a Mercurio nel tuo segno zodiacale senti di avere il dominio assoluto sulla concentrazione delle persone che ti circondano: ti senti praticamente come il cattivo di Austin Power, ma buono nel tuo caso, che non può resistere alla tentazione di conquistare il mondo. Il bello è che tu ci riuscirai usando solamente tecniche legali e un fascino irresistibile che non ha nessuna controindicazione.

1. Capricorno

Nessun cambio di posizione dei pianeti veloci potrà toglierti dal gradino più alto del podio del più fortunato, ma anche del più bello e del più buono di questa settimana prenatalizia.Venere ti rende imprescindibile nel cuore di tutti noi come l'albero di Natale e atteso a tutte le feste come il bambinello. Goditi questo momento nel quale ti senti famoso come i Måneskin applauditi in tutto il mondo.