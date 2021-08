Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati: Bilancia e Vergine prontissime Nella classifica dei segni più fortunati che va da lunedì 30 agosto fino a domenica 5 settembre trionferanno, insieme ai segni di terra ancora particolarmente baciati dalla fortuna e dalle energie, anche i segni d’aria che, grazie a Venere a favore dal segno della Bilancia, potranno sfoggiare una forma fisica e intellettuale molto affascinante… E una abbronzatura invidiabile!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con la classifica dei segni fortunati della settimana da lunedì 30 agosto a domenica 5 di settembre 2021 siamo giunti alla settimana fatidica che, per molti ma non per tutti, segna il temutissimo rientro. Scherzo, ovviamente, soprattutto perché il rientro è quasi sempre carico di adrenalina per chi ha tanti pianeti tra Vergine e Bilancia.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 30 agosto 5 settembre 2021

Se è vero però che chi ben inizia è già a metà dell'opera possiamo tirare un sospiro di sollievo perché in questa settimana la maggior parte dei pianeti veloci, mercurio Venere Marte, si trova a metà tra il segno della vergine e quello della bilancia.in entrambi casi con questi due segni zodiacali mi sento di dire che capiamo in piedi Per quanto riguarda l'organizzazione, la precisione, la tempestività e la voglia di mettersi subito al lavoro.

12. Ariete

Ok amico Ariete, diciamo pure che non hai nessunissima voglia di ricominciare con la routine e che ti senti pronto e carico come un bagnino alla fine della stagione balneare. Avresti davvero bisogno di ripartire da zero con le tue vacanze ad iniziare dall’aperitivo di saluto coi colleghi.

11. Cancro

Non sai proprio dove troverai le forze intellettuali per ritornare in ufficio. Non sarà certo un problema puntare la sveglia presto perché di energia hai fatto decisamente il pieno (grazie a Marte) e ti senti pronto come un maratoneta dopo il riscaldamento ma è proprio la voglia di rispondere anche solo a una delle 110 e-mail che ti attendono in arretrato che non riesci proprio a trovare.

10. Capricorno

Sbufferai sonoramente ogni volta che sentirai attorno a te persone che raccontano con tanta energia di come hanno passato le vacanze… "Ma chi se ne frega" sarà il tuo pensiero più gentile! Se c’è da ricominciare allora meglio mettersi subito all’opera anche perché hai l’impressione di non ricordarti assolutamente niente di quello che avevi lasciato in sospeso con la dicitura “ne parliamo a settembre”.

9. Scorpione

La malinconia sembra essersi impossessata di te caro Scorpioncino e spessissimo ti vedremo guardare lo screensaver del tuo computer con gli occhioni lucidi e saltare sulla sedia ogni volta che senti il profumo di una crema solare. Le tue serate preferite saranno quelle in solitaria a guardare le foto del mare e a ripensare a tutte quelle meravigliose sensazioni che avevi provato quando nessuno ti diceva che cosa dovessi fare, a parte la hostess dell’aereo.

8. Pesci

Diciamo che, rispetto alla parte principale di queste vacanze 2021, la situazione adesso pare addirittura migliorare… Non che voi preferiate l’ufficio al villaggio turistico ma quantomeno non vi sentirete costantemente innervositi come dalla sabbia sul telo mare. Le energie restano in ogni caso dimenticate come gli occhiali da sole sul porta oggetti dell’ombrellone con scarsissima probabilità di ritrovarle.

7. Sagittario

Cercherai davvero in tutti modi di prolungare le tue vacanze anche mentendo sulla salute di qualche lontanissimo parente probabilmente inesistente calcolando le ore che ti mancano al prossimo weekend di relax. Hai presente tutta l’energia e la voglia di fare che si hanno il primo giorno di lavoro dopo una lunga vacanza? Ecco, tu decisamente no!

6. Gemelli

Sarà che attorno a voi l’ansia da prestazione da bikini in spiaggia è decisamente scesa ma diciamo che in questa settimana ricominciate ufficialmente a sentirvi dei fichi pazzeschi, quali in effetti siete sempre stati. Probabilmente inventerete ancora qualche scusa per non partecipare all'aperitivo con i colleghi al rientro perché va bene che sia tornato il buon umore ma senza esagerare!

5. Toro

Ti si vedrà arrivare in ufficio anche prima degli altri per essere sicuro che a nessuno sfugga quel sorriso brillante che ti sei stampato in viso e quell’abbronzatura da paura che ti rende sexy come JLo in barca con Ben Afflek. Queste vacanze ti hanno decisamente rigenerato e ti senti pronto come un atleta sul trampolino per un triplo carpiato nel prossimo semestre.

4.Vergine

Sei stata la regina indiscussa di questa estate 2021 e gli effetti si vedono eccome! Ti è addirittura tornato il desiderio di condividere le tue esperienze più intime con colleghi che normalmente degnavi appena di uno sguardo alla macchinetta del caffè. Sei paziente, dolce e ti è rimasta ancora un sacco di voglia di divertirti nel post orario d’ufficio.

3. Leone

Goditi quest’ultima settimana nella quale non ti sarà ancora ben chiaro di essere ritornato nel pieno della routine lavorativa. Il desiderio di conquista non ti ha assolutamente abbandonato né nei confronti dell’amore né tantomeno nei confronti dei beni di primissima necessità… Che poi, si sa, che per te primissima necessità possono serenamente essere accessori, scarpe e gioielli e non necessariamente negli affari degli ultimissimi saldi.

2. Acquario

Adesso sì che si torna a ragionare, vero Acquario? Senti decisamente di meritarti questa posizione come chi nei mesi estivi è stato in panchina e viene richiamato negli ultimi 10 minuti di partita per godersi gli applausi finali del pubblico. Ti senti carico come chi in fondo non ha avuto nessun buon motivo per disperdere energie e quindi, quantomeno, le ha tenute tutte in serbo per un grande rientro.

1. Bilancia

Da Ferragosto in poi sei tu l’indiscussa regina della classifica dei segni più fortunati e ti godi anche un ritorno nella routine più quotidiana come fossi la Ferragni che scende dal jet privato con uno stuolo di fotografi pronti ad immortalarla. Sei così adorabile che ti prenderai cura anche di chi invece sfoggia delle crisi di nervi da insofferenza da sveglia del primo giorno.