Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 24 al 30 ottobre 2022: rimonta di Cancro e Scorpione Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 ottobre 2022, saranno i segni d’acqua a rimontare e a raggiungere le prime posizioni. Questo avviene grazie ai pianeti dell’amore e dell’intelletto, entrambi a favore.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 ottobre 2022, sono i segni d'acqua che si godono un meritato ritorno sulle scene. Sole e Venere entrano in Scorpione dal 24, e Mercurio li segue a ruota da fine settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Questa settimana c’è anche la prima di due eclissi: partiamo con un’eclissi di Sole il 25 ottobre, che porta a un momento di raccoglimento prima di un grande cambiamento fattivo ed evidente, soprattutto per chi compie gli anni proprio questa settimana.

12. Toro

Non me ne vorrai se ti piazzo qua, dato che sei stato sulla cresta della classifica per diverse settimane. Quando Venere è contro come adesso, Saturno non perdona, e tu ti senti come in una strada senza uscita quando fuori è buio e il tuo navigatore è impostato in cirillico. Insomma, non sai davvero dove andare e la cosa ti spiazza.

11. Sagittario

La sensazione di solitudine ti invade come il profumo dell’Arbre magique quando sali in macchina. E se alcuni sarebbero felici di mandare tutti a stendere e ritirarsi in meditazione, tu pensi di dare di matto alla seconda mezz’ora. Questa voglia di fare l’eremita sui monti senza nemmeno il riscaldamento ti sta proprio scocciando.

10. Leone

Pareva tutto bellissimo, ma poi Venere si è messa storta e tu storci il naso molto facilmente. Hai un po’ l’espressione di una delle sorellastre di cenerentola quando la scarpetta non entra. Pare proprio che capitino tutte a te, e che non puoi rilassarti per più di una settimana di fila.

9. Ariete

Le cose vanno decisamente meglio, soprattutto perché la smetti con quel fare militaresco di chi anche dopo il bacio della buonanotte col partner batte i tacchi e fa il saluto militare. Ritorna del calore in te, come se ti accendessero un fornelletto da campeggio nel cuoricino.

8. Vergine

Ogni volta che ti lascerai scappare un gesto dolce sentirai il bisogno di controbilanciarlo con una battutina pungente. Sia mai che si pensi che tu sia tornata ad essere uno zuccherino. Nein. Ti senti vigile come una sentinella svizzera e pronta a difendere il tuo territorio.

7. Capricorno

Finalmente la smetti di ringhiare. E mi pare già una grande conquista. Senti ancora di non essere al massimo del tuo potenziale intellettuale, e anzi, quasi quasi, dopo aver dato ordini a tutti quelli che ti circondano (capo compreso), ti senti in colpa. Tu???

6. Acquario

Con Marte a favore ma Venere no, sei un vero stronzetto. Di quelli, però, che spezzano i cuori, come Dylan di Beverly Hills. Insomma, un dannato irresistibile libero nel dna. La tua voglia di provare emozioni fortissime è incontenibile, come il desiderio di infilare il dito nella torta al cioccolato ancora intonsa.

5. Pesci

Si sa che a uno come te basta l’amore e quello, te lo dico subito, c’è. Anzi bussa proprio alla tua porta con la coda tra le gambe, come il fidanzato dopo che si è dimenticato del tuo compleanno. Il bello è che tu per colpa di Marte sei perfidissimo, e quindi chiunque cerchi di conquistarti deve sudare tante di quelle fatiche che Ercole a confronto ha avuto la vita facile.

4. Cancro

Il tuo cuoricino torna a scaldarsi, come i muscoli con lo stretching, quindi la smetterai di essere sospettoso anche quando qualcuno ti fa una domanda banale del tipo “come stai?”. Hai voglia di coccole, e ti esprimi in gesti affettuosi dato che le parole continuano a non venirti in mente soprattutto quando dovrebbero.

3. Bilancia

Goduriosa, più di quanto tu non sia mai stata. O quasi. Il 70% della tua attività cerebrale sarà utilizzata per pensieri erotici davvero inconfessabili, ma il bello è che tu questa volta nemmeno arrossisci. Insomma, sei una maiala da competizione ma nessuno se ne lamenterà.

2. Scorpione

Con un balzo da giaguaro, sei arrivato in seconda posizione Scorpione, grazie a Venere nel tuo segno zodiacale che ti fa sbattere le ciglia come una miciona, sei tanto forte da provocare venti imprevisti. Hai solo voglia di spargere dei baci un po’ come la signorina fuori dal supermercato fa con i volantini degli sconti.

1. Gemelli

Venere in Scorpione migliora persino la situazione del tuo sex appeal che già, diciamocelo, se la passava benissimo. Adesso sei praticamente un generatore automatico di frasi perfette per tacchinare, adulare, far cadere ai tuoi piedi anche le prede più resistenti.