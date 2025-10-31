L’oroscopo di sabato 1 novembre 2025: coccole e dolcezze a Pesci e Scorpione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Arietone, con Venere di traverso l’amore oggi ti mette davanti a uno specchio ben lucidato, mostrandoti proprio ciò che cerchi in tutti i modi di ignorare. Se qualcuno ti contraddice o la pensa diversamente, invece di scattare come un petardo a Capodanno, prova ad ascoltare. Potresti scoprire una verità scomoda, certo, ma anche molto più utile di quanto immagini.

Toro

La Luna ti coccola come una coperta calda, ma Marte ti scopre i piedi proprio quando stavi per addormentarti. Hai voglia di pace e silenzio mentre il mondo sembra pungolarti di continuo per tenerti attivo. In amore c’è dolcezza, sì, ma se il partner ti propone un pomeriggio di shopping… potresti crollare in una crisi di pianto preventivo. Meglio un plaid e una tisana, fidati.

Gemelli

Gemellini, con Luna e Mercurio che vi punzecchiano, la mente oggi corre come un criceto sulla ruota: veloce, stanco e senza una vera direzione. Vi sembra di non farvi capire da nessuno, nemmeno da Alexa, e più provate a spiegare, più tutto si ingarbuglia. Anche nei sentimenti il rischio è lo stesso: dire la cosa giusta nel momento sbagliato…Meglio respirare e , a fatica, tacere.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Cancro

L’amore è come una giornata al luna park: tra montagne russe, zucchero filato e scariche adrenaliniche, ci vuole stomaco forte e cuore saldo. Se con Marte a favore resti ben saldo al seggiolino anche nei giri più veloci, con Venere in quadratura le emozioni ti sballottano su e giù come sul Tagadà. Il segreto sta nel trasformare l’agitazione in entusiasmo: così ti senti come quando afferri la codina e vinci un giro gratis.

Leone

Quando si parla d’amore, Leoncino, ti sciogli anche se fuori ci sono cinque gradi e il vento autunnale taglia la faccia, perché con Venere dalla tua parte ti emozioni come chi ritrova per caso una vecchia foto del fidanzatino del liceo e, tra un sorriso e un leggero rossore, sente tornare le farfalle nello stomaco… insieme al tenero imbarazzo del primo bacio dato con l’apparecchio ai denti.

Vergine

Con la Luna stortissima e Marte a favore, sei una miscela perfetta di tensione e adrenalina: la testa fuma e il corpo scalpita come un cavallo imbizzarrito. L’unica è muoverti, e tanto — che sia kickboxing, arrampicata o qualsiasi cosa ti faccia sudare davvero. Meglio buttare fuori che trattenere, perché oggi basta una briciolina sul pavimento per farti sbottare così forte da far sobbalzare i vicini sul divano.

Bilancia

Con Mercurio e Venere a favore, ti viene voglia di dare una rinfrescata al beauty case seguendo le palette autunnali. Ti chiamano i toni del caramello, del vino rosso e quel beige morbido che ricorda la luce dorata delle cinque. Anche se hai già il tuo stile ben definito, oggi sperimentare ti fa stare bene — e l’effetto wow è praticamente assicurato.

Scorpione

Scorpionaccio, quando l’aria si fa densa e un po’ misteriosa, tu ci sguazzi che è una meraviglia. Forse è per questo che oggi non hai proprio voglia di toglierti il costume di Halloween e il trucco da vampiro: ti calzano a pennello. Ti piace restare in quella zona di mezzo, tra luce e ombra, dove gli altri si agitano e tu, invece, sfoggi i tuoi affilati canini con un sorriso beffardo.

Sagittario

Venere vuole insegnarti l’arte più difficile di tutte: quella di restare elegante anche davanti alle provocazioni. E lo so, con questa Luna a sfavore non è affatto semplice — la tentazione di rispondere per le rime è fortissima. Ma ricordalo: come dice un famosissimo proverbio zen, “il silenzio è la miglior risposta a chi non merita parole”.

Capricorno

Anche con Venere di traverso, oggi riesci comunque a farti scivolare di dosso le piccole tensioni e a lasciarti coccolare da chi ti vuole bene. La Luna ti ammorbidisce giusto quel tantino che basta per farti apprezzare i piccoli gesti. Perché l’amore, per te, non ha bisogno di grandi parole: basta qualcuno che resti, meglio ancora se in silenzio.

Acquario

Anche se Marte non ti dà tregua, basta una passeggiata leggera in un parco per ritrovare la pace col mondo. L’aria fresca, le foglie che scricchiolano sotto le scarpe e un po’ di silenzio per mettere in ordine i pensieri. Con questa Venere curiosa e aperta alle novità, sarà semplice trovare posti belli dove ricaricare le batterie.

Pesci

Pesciolini, con la Luna nel segno il vostro intuito oggi è spiccatissimo, quasi paranormale. Peccato solo che con Mercurio in quadratura la lucidità vada un po’ a farsi un giro. Così, mentre leggete l’aura di chi avete davanti, la cassiera vi frega col resto. Insomma, cuore da veggenti ma mente un po’ distratta — controllate lo scontrino, prima che sparisca pure quello!