Oroscopo di oggi venerdì 9 settembre 2022: Scorpione e Cancro sognano fortissimo Oroscopo di oggi, venerdì 9 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna! La Luna entra nel segno dei Pesci, dove domani sarà Luna piena. Via libera alle emozioni forti, ai sogni e agli ideali!

L'oroscopo di oggi, venerdì 9 settembre 2022,e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Ci si prepara alla Luna piena in Pesci di domani.

Sarà una Luna piena potente e perfetta per guardare nella profondità delle nostre emozioni e dei nostri bisogni, ma anche ben equilibrata. Abbiamo l'occasione di rivedere i nostri sogni con occhi lucidi.

Con la Luna quasi piena di oggi in Pesci direi che il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Le tue orecchie sono ben aperte solo per ascoltare buone notizie, perché quelle negative proprio non hai intenzione né di accettarle né di esserne a conoscenza. Occhio, perché Mercurio, sempre in opposizione, potrebbe tenerti anche qualche cosa nascosto. Sono certa, però, che non ti sei perso la notizia che Corrado Guzzanti sarà presente con il suo personaggio, Mariano, nella nuova serie di Boris. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vorresti che ogni occasione fosse quella buona.

Lavoro: rispondi alle call direttamente in macchina, perché sei già fuggito per il week end.

Salute: il programma è un tour de force di attività sportive e ludiche.

Il consiglio del giorno: partecipa al concorso per conoscere Bolt. Con Giove nel tuo segno potresti addirittura aggiudicarti il biglietto. A questo punto un tentativo d’obbligo.

Voto 6

Toro

Fino a qualche giorno fa non avresti mai pensato che tu e Penelope Cruz poteste avere così tanti punti in comune. Complice Venere a favore, che ad entrambi fa manifestare l’amore per la bellissima e incantevole Italia, per te, come terra madre, e per lei come terra che l’ha accolta da sempre molto amorevolmente. Ti confesso una cosa mio caro: anche la divina Penelope è del segno del Toro. Ecco spiegato l’arcano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei così affamato che hai sempre le gambe sotto al tavolo.

Lavoro: hai il sorriso stampato anche in piena crisi aziendale.

Salute: un bel bagno caldo con sali per ammorbidire la pelle e ringalluzzire le energie è un vero tocca sana.

Il consiglio del giorno: partecipa attivamente agli eventi della tua cittadina. Fare parte di una comunità è importante e tu, di certo, in questo tipo di ambienti ti sai esprimere al massimo. Potreste anche decidere all’ultimo di proporvi in campagna elettorale.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Vi sentite esaltatissimi, perché siete presi come esempio di allievi secchioni e molto capaci dall’insegnante preferita delle medie. I riflettori sono accesi a occhio di bue su di voi, sempre grazie a Mercurio e Marte, tanto che vorreste essere voi ad apparire sulle banconote da due euro invece della Raffa nazionale. Va bene che vi sentite davvero al top, ma eguagliare il caschetto biondo più famoso d’Italia è da veri megalomani.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dovreste acquistare il manuale del perfetto innamorato.

Lavoro: farvi una semplice critica è una vera dichiarazione di guerra.

Salute: mettete tra i buoni propositi imparare l’autocritica.

Il consiglio del giorno: anche se dovreste preparare all’ultimo minuto i test per l’università o concorsi statali, voi avete quel pizzico di fortuna e il vostro super cervellone che vi daranno quell’ultimo calcetto nel sedere per riuscire a passare. Ve lo assicuro.

Voto 7

Cancro

Sei all’apice del tuo livello di empatia, mio caro Cancro, così sensibile che ti basta guardare una persona per capire subito come si senta. Un vero super potere che hai, grazie alla Luna piena e a Venere. Infatti, comprendi appieno il post di Daniele Bossari che mostra la carta dei tarocchi dell’appeso per descrivere il recente periodo travagliato di malattia. Tu sei già lì pronto ad abbracciarlo e a dargli il bentornato, e accompagnarlo in questa sua ‘rinascita’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vorresti il bagno matrimoniale per condividere con la tua dolce metà anche quei momenti di intimità.

Lavoro: vorresti mettere sticker a forma di cuoricini ovunque, anche sulla porta del capo. No so se la prenderebbe bene.

Salute: campione mondiale di abbracci empatici.

Il consiglio del giorno: organizza una bella rimpatriata con gli amici dell’università. Vedervi cresciuti, maturati, alcuni con prole altri con carriere pazzesche, altri invece tranquillamente rientrati nel paesello di origine, sarà una grandissima emozione collettiva.

Voto 7 e mezzo

Leone

Se pensi di poter mantenere la forma pazzesca che hai raggiunto durante l’estate senza far niente, e rimanendo solo su tacchi di paillettes, ti sbagli di grosso. Marte a favore ti fa subito indossare scarpette da ginnastica e prendere in mano attrezzi sportivi. Sei così atletico che potresti metterti in competizione con i bronzi di Riace, che quest’anno festeggiano i 50 anni dalla loro scoperta. Se continui così tra cinquant’anni ci sarà la tua foto accanto alle due celebri statue, come esempio di Guerriero 2.0.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: coltivare un bel rapporto non è poi così male.

Lavoro: hai sempre grinta da vendere.

Salute: una fuga di due giorni è proprio quello che ti ci vuole!

Il consiglio del giorno: organizza un weekend con le tue amiche in una meta dove vi potrete rilassare ma anche divertirvi. Cercate anche una un locale dove potete ballare sui tavoli. Per scatenarvi a più non posso.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Concordi perfettamente con la scelta di molti negozianti di tenere le vetrine spente per il risparmio energetico. Lo so che questo tema a te è sempre molto caro, e soprattutto questo weekend con la Luna piena in opposizione, sentirai ancora più forte la necessità di essere moderata e morigerata. Su questo punto puoi assolutamente ‘esagerare’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei come un croissant ma vuoto e senza glutine.

Lavoro: i dettagli sono tutto.

Salute: adori la semplicità francescana, ma ti prego, per uscire non metterti su il primo ‘saio’ che trovi nell’armadio.

Il consiglio del giorno: già che ci sei puoi anche iniziare una bella dieta detox. Dopo i bagordi di Agosto e in preparazione anche alla luna, puoi partire subito alla grande e prendere due piccioni con una fava.

Voto 7

Bilancia

Solitamente apprezzi un'etichetta tradizionale e una bellezza che segue le buone maniere per gli eventi ufficiali, ma potresti rivalutare certe tue regole ferree. Di certo avrai notato l’abito bouquets di Cate Blanchett sul Red Carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che esce completamente dagli stereotipi dei lustrini. L’importante è che l'effetto finale sia di armonia e eleganza, e su questo, la diva hollywoodiana risponde perfettamente ai tuoi requisiti. È vero che con Mercurio sei anche più ragionevole.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è una buona abitudine come l’amaro alla fine di una cena.

Lavoro trovi il modo di farti ascoltare anche dai più scettici.

Salute: frizzantissima come un Perrier con ghiaccio e limone.

Il consiglio del giorno: divertiti a giocare all’impiccato con i tuoi nipotini che frequentano le elementari. Vedrai che provare ad indovinare parole semplici non è poi così scontato.

Voto 8

Scorpione

Fino a qualche giorno fa avresti fatto un pensierino di trasferirti in uno dei pianeti lontani migliaia di chilometri, quelli che gli scienziati ritengono possano essere più ospitali della terra. Ma ora la situazione si è totalmente ribaltata, grazie alla complicità di Venere. In aggiunta, la Luna piena di questa notte ti convincerà ancor di più che il posto migliore dove tu possa stare è proprio su questo pianeta.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è proprio vero che i sentimenti sono il sale della vita.

Lavoro: ti impegni al massimo, anche se sta per iniziare il week end.

Salute: ti senti più leggero di quando esci dalla terapia.

Il consiglio del giorno: per darti delle risposte, o solo per piacere dello studio, (ri)leggi uno dei libri di Jung. Uno tra i miei preferiti è: Gli archetipi dell’inconscio collettivo.

Voto 7

Sagittario

Ti senti letteralmente invaso da tutte quelle questioni familiari che interrompono a gamba tesa tutte le attività in cui vorresti più piacevolmente impegnarti. Di certo, in questa dose di irrequietezza ci sta mettendo lo zampino la Luna piena, che ti impone un’extra dose di empatia di cui tu faresti proprio a meno. Prendi come esempio il Mar Mediterraneo, che gli ultimi anni ha accolto più di 200 nuove specie di pesci non autoctone, rivoluzionando parte dell’ecosistema. Se la natura non si è adeguata in due minuti, anche tu puoi prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti senti preso d’assalto come Fort Knox dagli indiani.

Lavoro: occhio che puoi esplodere come una bomba.

Salute: hai un diavolo per capello.

Il consiglio del giorno: segui un corso di cucina orientale come terapia contro la routine, e per riportare almeno in tavola quei sapori lontani che ti regalano l’effetto di gioia inconsapevole.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Appena si parla di gossip tu drizzi le antenne, perché attratto profondamente da tutto quello che parla di relazioni, dato che Venere ti rende sensibilissimo su questi argomenti. Di certo non ti sei fatto sfuggire la faida tra Olivia Wilde e Florence Pugh, che sta tenendo banco a Venezia. Se vai avanti così sarai tu a spifferare tutte le ultime ‘news’ ad Alfonso Signorini.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non puoi assolutamente farne a meno.

Lavoro: la pausa caffè è il luogo per gli aggiornamenti più piccanti.

Salute: sei tutto casa e Novella Duemila.

Il consiglio del giorno: oltre alle notizie di costume, potresti leggere anche quelle di politica, per iniziare a farti un’idea di chi votare alle prossime elezioni. Ti assicuro che anche nella sezione ‘Politica’ trovi notizie gustosissime, e non solo sul programma elettorale.

Voto 7 +

Acquario

Sei prontissimo per partecipare alla festa più grande del sistema solare che ha promesso Lorenzo Cherubini per l’ultima tappa del Jova Beach Party a Bresso. Porta con te il tuo simpatico amico Marte, con cui di sicuro puoi fare baldoria sfrenata fino all’alba. La colonna sonora per tornare a casa, ovviamente, può essere soltanto una: Gente della Notte.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piacciono tutte quelle cose ‘proibite’.

Lavoro: non molli neppure per il week end.

Salute: per far festa esagerata sei sempre in prima fila.

Il consiglio del giorno: trova il tempo, tra i tuoi mille impegni, di giocare con i bambini. Ti assicuro che divertirsi in maniera del tutto smaliziata è un vero piacere.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Preparatevi ad un’immersione totale nella creatività senza limiti, grazie alla Luna piena proprio nel vostro segno, che vi permetterà di amplificare ancor di più tutte le vostre capacità, anche quella di grandissima sensibilità. Avete la delicatezza giusta per conversare sull’importanza dell’immaginazione con Giovanni Allevi che, pur avendo le mani bloccate, è una vera fucina di idee e di nuove musiche, che a breve metterà su spartito. Voi, infatti, sapete bene che non c’è alcun limite all’impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non può essere solo uno, ma infiniti.

Lavoro: siete ‘fuori servizio’.

Salute: concentrati solo per sognare.

Il consiglio del giorno: per fare qualche cosa di concreto, prendetevi cura delle vostre piante. Dopo un’estate di caldo torrido, di certo hanno bisogno come minimo di un goccio d’acqua.

Voto 6 e mezzo