Oroscopo di oggi venerdì 30 settembre 2022: Pesci e Vergine KO Oroscopo di oggi, venerdì 30 settembre 2022, e previsioni su tutti i segni zodiacali per l’amore, il lavoro e la fortuna. Oggi Marte dà man forte ai segni d’aria, che hanno voglia di iniziare qualche percorso difficile e tortuoso. Marte e Saturno, infatti, sono in trigono e donano grande determinazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 30 settembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Marte in Gemelli è perfettamente trigono a Saturno in Acquario.

I segni d'aria alleggeriscono questi pianeti e li rendono più vitali, energici, sociali e creativi. Ma questo aspetto è un indica però decisione, determinazione e forza, anche nel linguaggio.

Con la Luna che oggi si trova nel segno del Sagittario, il segno fortunato sarà il Leone e il segno sfortunato i Pesci.

Leggi anche Oroscopo del 26 settembre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Se pensi che sbrodolando mezze verità stile Ginevra Lamborghini tu possa attirare l’attenzione o prenderti qualche rivincita, ti sbagli di grosso. Venere è pronta a bacchettarti, proprio come la sorella Elettra che batte in contropiede con una bella lettera di diffida. Su amore, sentimenti e relazione fai il bravo, che è meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la passione arde dalle prime luci dell’alba fino a notte fonda.

Lavoro: la tua voglia di collaborare è pari a quella di un cane rabbioso che fa la guarda alla casa.

Salute: ti alzi pimpante di prima mattina e vai a letto al canto della civetta. Non so come tu faccia.

Il consiglio del giorno: segui il corso Yoga di Camilla Vigorelli, che realizza meravigliose meditazioni e pratiche seguendo i cicli Lunari. Ti assicuro che sono utilissimi.

Voto 6 e mezzo

Toro

Se molti si stanno domandando che fine abbiano fatto i fiori lasciati dai sudditi per i funerali della regina Elisabetta a Green park, tu, invece, sei perfettamente consapevole che tutte le composizioni floreali verranno compostate e usate come fertilizzante per il parco. Grazie a Mercurio, tu capisci tutto al volo, e soprattutto sai ottimizzare qualsiasi situazione come vorrebbe la cara defunta sovrana, non buttando via nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: opti per la compostezza ma in privato ti lasci andare agli slanci.

Lavoro: la soluzioni migliore è spesso quella a portata di mano e tu lo sai benissimo.

Salute: per essere perfetto la mattina devi calcolare almeno una mezz’oretta di preparazione.

Il consiglio del giorno: per sentirti sexy questa stagione indossa le calze auto-reggenti. Non se ne accorgerà nessuno, a meno che tu non decidi di sollevare di un paio di centimetri la gonna. Senti già un brivido o lungo la schiena, vero?

Voto 7 +

Gemelli

Avete la presunzione di conoscere ogni teoria e pratica in materia di sesso. In realtà dovreste seguire Nicola Macchiara sui social, che spiega tecniche e trucchi per ringalluzzire il sex appeal a qualsiasi età, con l’utilizzo di lubrificanti e sex toys. Vedrete che imparerete sicuramente qualche cosa di nuovo, o rispolvererete alcune nozioni che Mercurio contro ha nascosto tra i meandri della vostra memoria.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è un work out programmato.

Lavoro: per fortuna oggi è venerdì e voi potete concentrarvi solo al dopo lavoro.

Salute: avete proprio bisogno di una chiacchierata con i vecchi amici del liceo, e rivangare tutte le castronerie più ridicole di quegli anni.

Il consiglio del giorno: evitate le riunioni condominiali dove si decide quali e per quante ore bisogna tenere acceso il riscaldamento. Potreste creare un vero putiferio con la vecchietta del terzo piano.

Voto 7

Cancro

Le lamentele sono per te all’ordine del giorno perché, ora che hai Venere contro, ogni cosa ti infastidisce, anche la misura e il colore delle pantofole friulane ti sembra un acquisto sbagliato. Occhio ad esagerare, come il cuoco che dopo essersi lagnato per la paga da fame è stato smentito dal titolare del ristorante, che ha mostrato a tutti la sua busta paga. Esagerare su qualsiasi cosa non ti porterà da nessuna parte.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: opta per un doppio piumone per le tue nottate solitarie.

Lavoro: i tuoi piagnistei sono come quelli del primo della classe che, dopo ogni compito in classe, dice di aver fatto un disastro.

Salute: occhio allo shopping sfrenato compensativo perché dai subito fondo alle tue finanze.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo vizio, ma solo uno. Un regalo speciale che tu decidi di fare a te stesso. Tipo andare ad un ristorante stellato ma con una sola stellina.

Voto 5 e mezzo

Leone

Stai lavorando davvero bene per raggiungere grandi risultati, che sono certa riuscirai ad ottenere grazie a Giove e Venere. Proprio come la meravigliosa Rihanna, che è stata scelta come performer per l’Half Time al Super Bowl. Il momento con il più alto share televisivo negli USA. Continua su questa strada, anche se piena di ostacoli, perché il premio è super.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è come un buon cioccolatino dopo il caffè.

Lavoro: gli sforzi verranno ripagati. Non demordere.

Salute: ogni tanto lascia sfiatare la tua personale pentola a pressione.

Il consiglio del giorno: informati sui brand che hanno vinto il premio Sustainable Fashion Award, per scegliere in modo coscienzioso i tuoi prossimi acuisti per l’autunno-inverno.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Quando si parla di bella e ordinata calligrafia tu sei orgogliosissima di sfoderare e mostrare a tutti i tuoi preziosissimi quaderni di appunti, con tanto di colori per evidenziare gli argomenti a seconda dell’importanza. Saresti pronta a fare un corso per adulti, cadenzato con incontri settimanali ed esercizi pratici. Il tuo adorato Mercurio è già pronto a passarti la matita blu e rossa che fa tanto maestrina.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei in dubbio se sia meglio concedersi alla passione o leggere un bel trattato di matematica.

Lavoro: questa tua dedizione maniacale alla perfezione sta stressando tutto l’ufficio.

Salute: per stare al passo con il tuo cervello usi tutti gli integratori che ti spaccia la farmacista.

Il consiglio del giorno: bevi una bella tisana a base di melissa o di camomilla prima di andare a dormire. Concilia un sonno lungo e ristoratore, di cui hai sempre molto bisogno.

Voto 7 –

Bilancia

I tuoi messaggini con il partner sono più sdolcinati di quelli tra Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, che si sono lanciati in dediche amorevoli il giorno del loro compleanno sui social. Si vede proprio che Venere è entrata nel tuo segno, perché ad ogni tua frase aggiungi sempre un paio di emoji con il cuoricino. Zuccherosissima da carie ai denti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore prontissima per un weekend da passare atleticamente nella stanza da letto.

Lavoro potresti tirare qualche bidone in ufficio perché troppo presa a dedicarti unicamente a quello che ti piace.

Salute: una figa pazzesca. Altro che le super modelle alle sfilate.

Il consiglio del giorno: sei così energica e positiva che potresti partecipare alle DJ Ten di ottobre. Anche con pochi giorni di preparazione puoi portare a casa una grande performance.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Pare che gli accessi a porn Hub domenica scorsa, durante le elezioni, abbiano avuto un picco insolito. Tu che sei sempre malizioso, hai subito pensato che fosse un ottimo passatempo per chi ha deciso di non presentarsi alle urne. Avere i favori di Mercurio permette di trovare un approccio logico anche nelle situazioni più assurde. Sfrutta questo tuo super potere.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: quello che fai e senti è sempre un segreto.

Lavoro: hai la capacità di dare un senso alle cose. Anche alla riunione delle sette quando è venerdì sera.

Salute: lasciati tentare da una vaschetta di gelato a mezza notte. Una tantum non fa assolutamente male.

Il consiglio del giorno: questo fine settimana si tiene il Jazz Mi a Milano. Questo stile di musica si addice appieno alla tua voglia intellettuale e sofisticata. Troverai moltissime persone a te affini. Non mancare.

Voto 8

Sagittario

Anche se ti sei un po’ ripreso con Venere che ti sorride, Mercurio continua a far uscire dalla tua bocca frasi inappropriate senza rendertene conto. Almeno in bar e ristoranti a Milano arriva in tuo aiuto la tovaglietta per chi ha problemi di linguaggio che con simpatiche immagini spiega come comportarsi quando si è in un locale pubblico. Questi sì che sono strumenti che ti cambiano la giornata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: le emozioni le senti smuoversi nel petto ma non riesci ancora a tradurle.

Lavoro: sei in pieno wanderlust pronto a partire per una qualsiasi destinazione appena trovi il last minute più conveniente.

Salute: non hai un piglio trainante ma almeno la tua cofana di capelli torna a prendere forma.

Il consiglio del giorno: se non riuscissi a partire per il Giappone (come ti ho consigliato ieri) puoi sempre andare a vedere la mostra ‘I love Sushi’ a Roma che racconta la storia del mitico piatto giapponese. Ti sentirai subito pronto per un bel Nigiri di Maguro.

Voto 7 –

Capricorno

Le relazioni, da essere la tua unica ragione di vita, sono passate in secondo piano per dare spazio alla tua voglia di non dover condividere il divano neppure con il gatto. Nel mondo dello showbiz ultimamente sono in molti a seguire la tua stessa strada a cui su uniscono in questi giorni anche Alessia Marrcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, che hanno comunicato pubblicamente la separazione. L’importante è mantenere sempre un certo livello di serenità e di diplomazia. Qualche cosa alla fine Venere ti insegnato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: per certe frivolezze non hai più tempo.

Lavoro: è il posto preferito anche per trascorrere il weekend.

Salute: tutto ciò che è surpluo e frivolo è da evitare. Tu morigerato al massimo.

Il consiglio del giorno: in questo periodo di tartufo evita di fare un giro ad Alba senza aver prenotato il ristorante. Trovarti in mezzo alla ressa o fare la coda per un tavolo potrebbe innervosirti visibilmente.

Voto 6

Acquario

Bisognerebbe immortalarti in questi giorni, perché tra Venere e Marte sei una vera bomba sexy. Potresti addirittura sfilare a quel bono di Alessandro Borghi il ruolo di Rocco Siffredi nella serie Super Sex. Metti in pratica tutti questi meravigliosi doni. Mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sesso matto.

Lavoro: in ufficio ci provano tutti, occhio a non offendere nessuno.

Salute: forza, resistenza e prestanza per cimentarti in qualsiasi maratona. Scegli tu se correre o amoreggiare sotto le coperte.

Il consiglio del giorno: ti ricordo la ricetta dello zabaione, famoso ricostituente per le notti focose. Servono pochi minuti e il gioco e fatto e dopo qualche cucchiaino sei pronto per un altro round.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Guardate con grande invidia l’entusiasmo dilagante di Eros Ramazzotti, che esprime la gioia nel diventare nonno. Con Marte sempre contro per voi è una vera tortura non poter esternare al meglio i vostri entusiasmi e anche la Luna oggi vi impedisce di esultare all’ambo sulla ruota di Napoli. Vi sentite come lo studente messo in castigo all’angolo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: risuona nella vostra testolina la canzone di Laura Pausini: ‘Non c’è’.

Lavoro: avete l’impressione che tutti ce l’abbiano sempre e solo con voi.

Salute: l’autostima è all’altezza delle suole delle scarpe.

Il consiglio del giorno: passare almeno mezz’ora in mezzo alla natura è un vero toccasana e ora lo dice anche uno studio tedesco. La mente si rasserena e si prendono scelte più ponderate. Voi mettete una bella tenda in giardino per tutto il week end.

Voto 5 e mezzo