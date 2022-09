Oroscopo di oggi venerdì 23 settembre 2022: Vergine e Capricorno pronti al raccoglimento Oroscopo di oggi, venerdì 23 settembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi festeggiamo l’equinozio d’autunno, che dà il via alla stagione della Bilancia. Con la Luna in Vergine, prepariamoci ai bilanci e al raccoglimento, ma con una festa dell’abbondanza.

L'oroscopo di oggi, venerdì 23 settembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi festeggiamo l'equinozio d'autunno che, anticamente, era il Sabbat Mabon.

Si tratta di un momento di abbondanza perché i frutti dell'estate sono stati raccolti, e quindi bisogna ringraziare gli dei e viverli con grande piacere. Il cibo avanzato dalle mense deve essere donato agli animali, così che tutta la natura gioisca insieme. È un momento di festeggiamento che prelude al raccoglimento autunnale.

Con la Luna in vergine oggi, il segno fortunato sarà il Toro e il segno sfortunato i Pesci che però, diciamocelo, ultimamente ci hanno fatto l'abitudine!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Da oggi finalmente riprendi le tue facoltà cognitive, perché Mercurio si toglie dall’opposizione. Per tua fortuna non ti troverai più incastrato in situazioni tipo il Parroco bresciano che celebra la messa in tenuta da ciclista e viene, giustamente, richiamato dal vescovo. Tu finalmente ti presenti al lavoro tutto impettito, impomatato ma soprattutto con idee chiare, e deciso a farle approvare da tutti. Avvisiamo subito il capo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: è il tuo chiodo fisso.

Lavoro: a tris riesci finalmente a superare il primo livello.

Salute: la tua mente è finalmente libera di ragionare.

Il consiglio del giorno: ora che hai la mente più lucida potrai leggere, ma soprattutto capire, le regole per utilizzare i monopattini in città. Tipo andare sulla strada invece che sul marciapiede e utilizzare un casco. Sei pronto a questa nuova esperienza?

Voto 7 e mezzo

Toro

La bellezza conta sempre tantissimo per te, ma adesso che torni ad avere i favori totali di Mercurio pretendi anche che sia gestita in maniera efficiente. Infatti, non riesci solamente a comprendere come Elenoire Ferruzzi, la nuova ospite della casa del grande fratello VIP, possa essere utile ai suoi coinquilini con le sue unghie lunghe quasi 20 cm. Tu le taglieresti almeno della metà. La sobrietà è il tuo stile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: le tue fantasie si fermano al classico missionario.

Lavoro: tu porti non solo i fatti ma anche i numeri per dimostrarli.

Salute: sei tirato a lucido.

Il consiglio del giorno: sfoggia i tuoi outfit migliori per imbucarti a una delle sfilate della Fashion Week di Milano. Mi raccomando, inforca sempre degli occhialoni neri i giganti che donano sempre quell’allure da figo!

Voto 8 e mezzo

Gemelli

Il coraggio di certo non vi manca, infatti siete pronti a sfidare tutti i vostri più acerrimi nemici. Come San Giovanni contro il drago con la spada tratta. Occhio, perché da oggi avete perso un po’ della vostra parlantina e della vostra simpatia, perché Mercurio vi saluta per qualche settimana. Per cui evitate di fare come Meghan Markle che chiede un faccia a faccia con Re Carlo tutta da sola. In questi casi è sempre meglio trattare di temi leggeri, come la voglia di stare insieme o quanto buoni siano gli Scones con il thè che tanto amava Lillibeth.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dovete assolutamente imparare le buone maniere.

Lavoro: troppo presi dall’entusiasmo per considerare le formalità. Peccato.

Salute: occhio a rimanere intrappolati del vostro caotico disordine.

Il consiglio del giorno: per imparare l’arte della seduzione iscrivetevi a un bel corso di tango, per conquiste assicurate piene di sensualità e gioco di ruolo.

Voto 6

Cancro

L’apprensione domina sovrana ora che Mercurio è tornato a illuminarti, e prendi pienamente coscienza di tutti i pericoli che ci sono fuori nel mondo, come una vera mamma chioccia. Proprio come Lady Gaga che invece di arrabbiarsi per non aver potuto terminare la sua performance a Miami, si commuove perché teme di aver messo i suoi fans in pericolo. Hai sempre un cuore d’oro e ora sei disposto a farlo vedere proprio a tutti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo proteggi come una rosa sotto ad una campana.

Lavoro: per sicurezza ti chiudi a doppia mandata in ufficio.

Salute: esci direttamente con il casco e le ginocchiere per affrontare la dura giornata.

Il consiglio del giorno: Tu che sei sempre un perfetto patriota, informati bene come si deve compilare la scheda elettorale. Poi fammi un bello schemino. Ti ringrazio già anticipatamente.

Voto 7 e mezzo

Leone

Goditi questa giornata in cui hai la Luna ancora favorevole (ma solo la mattina), per sentirti come Mario Draghi quando è stato nominato statista dell’anno dal New York Times. A volte, è giusto mettere da parte i fastidi per potersi godere i risultati. Tanto lo sai già che da domani dovrai fare i conti con il solito Saturno contro, quindi prenditi una giornata di riposo dalla tua ininterrotta battaglia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: bisogna sempre farti sentire una vera regina.

Lavoro: festeggia i tuoi successi.

Salute: sei tutta brillantini e paillettes.

Il consiglio del giorno: appassionati anche tu al mondo degli NFT. A breve saranno in uscita le copertine di Wired come opere digitali. Da collezionare tutto perché pare sia il futuro dell’arte.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ora che Mercurio è tornato proprio del tuo segno, non hai bisogno che nessuno ti spieghi il significato simbolico dei gioielli indossati dai reali ai funerali si Elisabetta II. Tu adori i messaggi subliminali di ogni tipo, e sei pronta a farne intravedere alcuni piccanti proprio sotto il tuo rigorosissimo tailleur da ufficio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sotto al velo casto e puro, hai da offrire grandi sorprese.

Lavoro: la tua agenda è fitta di appuntamenti ad incastro.

Salute: se la mente viaggia a mille, le tue gambette arrancano.

Il consiglio del giorno: segui su Instagram i consigli di Titti e Flavia su come usare l’aceto bianco al posto del brillantante per avere stoviglie splendenti. Poi vantati di questa tua trovata con le tue amiche. Riscuoterai un certo successo

Voto 8

Bilancia

Puoi finalmente alleggerire tutte le tue chiacchiere e darti alla frivolezza ora che Mercurio ti ha salutato, e puoi mettere da parte lo stile da intellettuale impegnata. Piuttosto concentra tutte le tue osservazioni sulle nuove Pins “io voto“, disegnate da Olimpia Zagnoli: perfette da sfoggiare durante questo weekend di sfilate milanesi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti senti un'ape che si posa di fiore in fiore.

Lavoro solo frivolezze leggere.

Salute: pronta a un weekend divertente e spensierato.

Il consiglio del giorno: dopo settimane che hai lavorato come una matta è momento di incontri con gli amici. Organizza un bell’aperitivo danzante.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Non hai alcun problema a dire apertamente quello che pensi, perché con Mercurio che è tornato dalla tua parte, sai esprimere e motivare ogni tua dichiarazione in modo comprensibile anche ai più duri d’orecchie. Sei esattamente come Chiara Ferragni che, sui social e non solo, sprona tutti ad andare a votare enfatizzando l’importanza di una scelta libera. Venere continua a illuminarti e ti dà anche un certo tocco ‘democratico’ ma non politico.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi gusti sono molto sofisticati.

Lavoro: perfetto calcolatore.

Salute: etichetta e Bon ton.

Il consiglio del giorno: ascolta gli audiolibri su Spotify mentre guidi in macchina, il posto perfetto per implementare ancora di più le tue conoscenze già molto vaste.

Voto 8 +

Sagittario

L’unica attività che puoi fare in questo periodo (in cui hai tutti i pianeti contro: Mercurio, Marte e anche Venere) è seguire l’esempio degli scienziati anglosassoni che hanno censito la popolazione mondiale di formiche, per un totale di 100 milioni di miliardi. Conta che ti passa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è fuggito al caldo come le rondini.

Lavoro: opta per la settimana corta e parti subito per il weekend.

Salute: solo con pigiama e pantofole sei disposto ad affrontare la giornata.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘Andor’, l’ultimo episodio ispirato al mondo Star Wars per regalarti una serata spaparanzata sul divano per un dolce far nulla.

Voto 4 e mezzo

Capricorno

Ogni scusa è buona per stare appiccicato alla persona che ami, e ora che hai anche i favori di Mercurio, avrai delle trovate davvero geniali. Te ne suggerisco una, anche se ti sarà già venuto in mente: fare la doccia insieme per risparmiare su acqua calda e gas. Puoi provarla già da questa sera come coronamento di una serata romantica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei pieno di sorprese.

Lavoro: prendi in mano tutta la situazione con pugno ferreo.

Salute: sorriso e buonumore da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: segnati tutti gli eventi che riguardano il food, da ‘Terra Madre’ al ‘Salone del Gusto’. Appuntamenti immancabili per soddisfare palati esigenti come il tuo, ma soprattutto per provare cose nuove.

Voto 8 +

Acquario

Ti senti meno spavaldo dei giorni passati, proprio perché c’è una Luna piuttosto morigerata a segnare il cielo. Segui l’esempio di Checco Zalone che firma la sua prima canzone senza parolacce che verrà cantata dai bambini dello Zecchino d’oro. Un po’ di sensibilità e candore è proprio quello che ti è mancato nell’ultimo periodo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: punta tutto sulla delicatezza.

Lavoro: opta per abbassare un filino le marce.

Salute: fai meditazione yoga per imparare una cosa nuova.

Il consiglio del giorno: dopo una un’estate a fare scorribande in macchina è arrivato il momento di fare una pulizia profonda tra sedili e tappetini. Potresti addirittura trovare qualche souvenir, tipo i biglietti dei PR della discoteca da mettere come santino vicino allo specchietto retrovisore.

Voto 7 –

Pesci

Avete decisamente bisogno di alleggerire quest’aria pesante che tira oggi, con tutti i pianeti, e in aggiunta pure la Luna, in opposizione. Andate al grande evento in Piazza Duomo a Milano per i settant’anni di Moncler e lasciatevi trascinare un po’ dall’aria baldanzosa e glamour. Sarà un vero toccasana.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: lasciatevi travolgere dagli imprevisti. Sono sempre delle opportunità.

Lavoro: pare che tutto giri per il verso sbagliato.

Salute: lanciatevi in una danza liberatoria, anche se dura per soli due minuti.

Il consiglio del giorno: acquistate il libro "Ricette dal mondo di Tolkien" di Robert Tuesley Anderson. Così durante il weekend potrete immaginare di trovarvi a Gran Burrone gustando il banchetto degli elfi. Le orecchie a punta sono d’obbligo.

Voto 5 –