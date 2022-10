Oroscopo di oggi venerdì 21 ottobre 2022: Bilancia e Acquario hanno grandi idee Oroscopo di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi le stelle parlano chiaro: se si ha un’idea non ci si darà per vinti, fino a che non saremo tutti d’accordo. Merito di Venere e Sole trigono a Marte, e di Mercurio trigono a Saturno.

L'oroscopo di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Con Mercurio in trigono a Saturno, e Sole e Venere ancora in Bilancia trigono a Marte, c'è molta testardaggine nell'aria.

Come dire che chi ha un'idea non vuole sentire ragioni, e farà di tutto per portarla avanti, soprattutto se parliamo di segni d'aria.

Con la Luna che oggi è nel segno della Vergine, direi che il segno fortunato sia il Toro mentre il segno sfortunato sono i Pesci, davvero confusi.

Ariete

Se ti trovassi nella stessa situazione di Jason Sudeikis, il marito di Olivia Wilde, che scopre il tradimento della moglie con Harry Styles leggendo i messaggi sullo Smart Watch, tu, invece che sbraitare, riusciresti addirittura a fare spallucce. In fondo, ti sei quasi abituato all’opposizione di Venere, e in questo caso, tiri fuori tutta l’adattabilità a ogni intralcio che ti regala Marte. Bisogna fare proprio così, sfruttare le proprie qualità in qualsiasi momento.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: il tuo approccio è: ‘morto un Papa, se ne fa un’altro’.

Lavoro: non rispetti alcun appuntamento o accordo. Lasci tutti con il fiato sospeso.

Salute: segui esclusivamente il tuo istinto. Anche quando sali in macchina, la meta finale resta anche a te ignota.

Il consiglio del giorno: puoi decidere il programma della tua giornata con una monetina. Testa, prosegui verso l’ufficio, croce finisci direttamente in spiaggia per un ultimo bagno prima della stagione fredda.

Voto 6 +

Toro

La storia del broker Alberto de Iasio che molla tutto e decide di sfruttare una ricetta di famiglia a base di peperoncini, dedicandosi a questo progetto anima e corpo, oggi, potrebbe esserti d’ispirazione. Infatti, con la Luna favorevole potresti propendere per seguire le tue passioni che, guarda caso, passano proprio dal senso del “gusto“. Certe tue doti e passioni devono essere sviluppate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: alle tentazioni non sai assolutamente dire di no.

Lavoro: se da una parte adori la tua tranquilla routine, dell’altra ti snerva. Meglio lasciarti tranquillo a bollire nel tuo brodo.

Salute: dedicarsi anima e corpo in cucina è un vero anti stress.

Il consiglio del giorno: se decidessi di provare la cottura a fuoco spento della pasta, i tempi sono decisamente diversi da quelli a cui sei abituato. Armati di pazienza e metti sul timer 45 minuti per ottenere uno spaghetto al dente.

Voto 7

Gemelli

Bisogna ammettere che siete degli eterni ragazzini, proprio grazie ai favori di Mercurio. Infatti, con i vostri familiari avete esattamente lo stesso atteggiamento di Totti, che ironizza con la figlia Chanel in un video di tik tok, dove riesce anche a parlare apertamente di sesso, risultando sempre molto simpatico. L’ironia e quel tocco di immaturità, vi stanno sempre d’incanto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vivete l’amore e i sentimenti sempre in modo spensierato, come Peter Pan.

Lavoro: vi piace dettare legge ed essere sempre sulla cresta dell’onda.

Salute: impossibile non notarvi grazie al vostro charme innato.

Il consiglio del giorno: fate il download di ‘the Sims 4’. Vi sembrerà già un regalo di Natale anticipato, perché il gioco è gratuito. Mi raccomando, però, non passate adesso ore a costruire Avatar e la vostra bellissima casa.

Voto 8

Cancro

Da un recente studio pare che i docenti siano più propensi a dare i voti più alti alle studentesse, piuttosto che agli studenti. Tu, che oggi hai una Luna molto puntigliosa e precisa a favore, pensi che sia dovuto al fatto che le ragazze probabilmente si impegnano un pochino di più dei ragazzi. Non riesci a vedere nessun tipo di polemica sterile. La bontà resta sempre la tua caratteristica preponderante.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: come nelle leggi della fisica, al tuo bacio dovrebbe sempre corrispondere a un’altro di pari intensità, ma non è detto.

Lavoro: sei disposto a collaborare con i tuoi colleghi, ma unicamente da remoto, e meglio se con la telecamera spenta.

Salute: ti senti un lupo solitario. Vedrai che a breve ti riunisci al branco.

Il consiglio del giorno: al posto del letto degli ospiti, acquista un bel fouton così sarai certo che dopo un paio di giorni anche l’ospite più accanito se ne tornerà comodamente a casa sua.

Voto 5 e mezzo

Leone

I confronti non ti spaventano, anzi ora che ti senti totalmente ripreso, grazie ad una benefica Venere, sei pronto ad affrontare la stessa sfida di Belen che incontra, in stile Marina Abramović i suoi fan e i suoi hater al museo di Scienze e tecnologia di Milano. Preparati a questo faccia a faccia con look, trucco e parrucco perfetti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ai piaceri della vita ti è impossibile dire di no.

Lavoro: hai così tanta voglia di vincere che detieni il record di numero di email inviate durante la giornata in ufficio.

Salute: da bravo epicureo, sei alla totale ricerca della felicità.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend a Venezia per visitare questa città magica e approfittare degli ultimi giorni in cui è ancora aperta la Biennale di arte Moderna.

Voto 8 –

Vergine

Sei disposta a cambiare idea e punto di vista, proprio perché stimolata da Marte, che mette sempre i bastoni tra le ruote. Anche la capitale del Kazakistan, ad ogni cambio di governo modifica il suo nome in funzione della nuova corrente politica. In fondo, essere un po’ meno rigida del solito può darti modo di lasciarti andare a nuovi piaceri della vita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei pronta a scoprire tutto un mondo che va bel oltre alla famosa posizione del ‘missionario’.

Lavoro: provi di tutto per aver ragione, anche azzardare un ‘all in’ con in mano una misera coppia.

Salute: basta sobrietà, svolta la giornata con un bel tacco rosso Louboutin.

Il consiglio del giorno: prenota un last-minute con una meta a caso. L’importante è che sia nel budget dei Weekend autunnali.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Sei una vera trend setter, perché sei illuminata da un meraviglioso occhio di bue manovrato abilmente da Venere e Mercurio. Proprio come la coppia Ferragnez, che fa notizia anche quando va in visita al campo di zucche di Nerviano, facendolo diventare il posto più desiderato da tutte le famiglie dell’hinterland e non solo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore se fosse una disciplina olimpionica tu saresti sicuramente da podio.

Lavoro sei più efficiente della campagna di marketing della Coca Cola.

Salute: la tua routine di bellezza potrebbe diventare la nuova ossessione delle star.

Il consiglio del giorno: Proponiti come testimonial per la dieta mediterranea di Franco Berrino. Sono certa che riusciresti a dissuadere milioni di persone a tornare ad un’alimentazione più moderata e corretta.

Voto 9

Scorpione

Se da una parte riesci a nascondere perfettamente i tuoi sentimenti, dall’altra il tuo cuoricino, spinto da una Luna favorevole, vorrebbe proprio prendere un microfono e urlare al mondo il nome della persona che ami. Sei esattamente come Tom Felton, che per anni ha mantenuto segreta la relazione con la splendida Emma Watson, ma adesso vuole pubblicamente esporsi mostrando a tutti quanto siano una coppietta davvero felice. Non trattenerti più, e avvolgici tutti con questa tua ritrovata positività.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei in profumo di fiori d’arancio, anche se al momento non è stagione.

Lavoro: segna tutte le idee ‘cattive’ nel tuo librone nero. Per il momento non ti servono.

Salute: si può meditare anche ad un corso di yoga con molti partecipanti, non devi startene sempre solo in una stanza.

Il consiglio del giorno: trascorri qualche giorno nella foresteria di un monastero Benedettino. Meglio, però, se vivi questa esperienza in coppia.

Voto 7

Sagittario

Ora che hai i favori del pianeta dell’amore, Venere, dovresti impegnarti nell’arte della seduzione. Prendi subito ispirazione da Giorgio Garrone, che per conquistare la bella Antonella Clerici, le ha inviato per mesi lettere appassionate e profumate. Puoi mettere in atto tutte le strategie che hai studiato per anni sui libri. Forza!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: le coccole sono un’ottimo punto di partenza, tocca a te ‘guidarle’ verso alti e bassi lidi.

Lavoro: ricorda sempre che la velocità potrebbe farti ‘scappare’ la risposta giusta. Non sei sempre il concorrente di ‘Sarabanda’ che devi indovinare la canzone con una nota.

Salute: ironizza sempre sulle tue debolezze.

Il consiglio del giorno: riguarda le vecchie puntate di mai dire goal, per risate assicurate e anche per imparare una sana e simpatica autocritica.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sembra proprio che in questi giorni in tuo aiuto in campo amoroso, oltre alla Luna favorevole, è arrivata l’app che salva i matrimoni, incitando la coppia a farsi domande di routine e di aggiungere sempre un bel complimento. Insomma, caro capricorno, qui bisogna proprio riprendere dalle basi, e di certo con un piccolo aiuto tecnologico che ti ricorda quello che devi fare, sarà anche più facile. Tu, però, ricordati sempre di leggere i consigli e di attivare gli alert.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: scrivi una lista con i venti complimenti da fare tutti i giorni al tuo partner.

Lavoro: il senso di autorevolezza al momento è fuori servizio.

Salute: allenati con un Personal Trainer che ti fa grandi apprezzamenti, per rinfrancare un po’ la tua autostima ogni volta che finisci tutte le serie di un esercizio.

Il consiglio del giorno: per spuntini perfetti, segui i consigli di Bruno Barbieri. In questi giorni ha proposto le castagne al forno con l’alloro. Pare siano deliziose.

Voto 6

Acquario

Sono certa che hai particolarmente apprezzato la notizia che ‘l’intelligenza artificiale’ in Danimarca si è candidata con un proprio partito alle elezioni. Tu, che adori profondamente la tecnologia, e hai anche Mercurio a favore, non solo potresti prendere nel giusto modo questa notizia, che unisce una possibilità futura a grande provocazione. Dovresti proprio scrivere un manuale di filosofia moderna per aiutarci a comprendere l’alba di questo nuovo mondo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: mood sexy romantico ‘on’ per tutto il week end.

Lavoro: sei così buono che condividi con tutti anche il bonus che ti ha appena staccato il capo e porti tutti quanti al bar a festeggiare.

Salute: sei così meraviglioso che anche lo specchio di prima mattina ti fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: per le tue gite fuori porta potresti avventurarti sul trenino rosso del Bernina in Svizzera. Questa è una meta classica e intramontabile. Da visitare almeno una volta nella vita.

Voto 8 e mezzo

Pesci

La dichiarazione di Drew Barrymore di non aver bisogno di fare sesso se non è amore vi calza proprio a pennello. Voi, che avete sempre Marte contro che vi fa calare la palpebra appena si accenna a evoluzioni sotto le coperte, potreste unicamente lasciarvi coinvolgere nel momento in cui si parla di sentimenti. Purtroppo, però, al momento siete scoraggiati dalla Luna, per cui potete farvi forza con il classico e intramontabile detto “è meglio soli che mal accompagnati’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: mettete il vostro stato sentimentale su Facebook: ‘it’s complicated’.

Lavoro: tutto ciò che è complicato, come la nota spese, può tranquillamente essere posticipato.

Salute: lasciate perdere tutta questa smania di mettervi continuamente in discussione.

Il consiglio del giorno: il look total leather potrebbe essere un buon stratagemma per sembrare dei veri duri, anche se sotto sotto, siete sempre dei morbidi teneroni.

Voto 6 e mezzo