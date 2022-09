Oroscopo di oggi mercoledì 7 settembre 2022: Gemelli e Acquario loquacissimi Oroscopo di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, e previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Oggi c’è un bellissimo trigono d’aria: Luna in Acquario, Marte in Gemelli e Mercurio in Bilancia, ancora tutti in moto diretto. Creativi approfittatene!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Marte si sente molto forte, in trigono sia a Mercurio sia alla Luna.

Direi che la forza creativa dell'elemento aria si fa strada verso il potere serioso dell'elemento terra, che ha predominato in questi giorni. Approfittate di questa influenza e datevi alla creatività!

Con la Luna in Acquario di oggi ad essere fortunato è il segno dei Gemelli, mentre il segno sfortunato sarà il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Le caratteristiche di empatia e generosità non ti appartengono, già per natura, ma ora sono finite dall’altra parte della galassia per colpa di Mercurio in opposizione. Questo pianeta ti vorrebbe insegnare l’importante lezione di sapersi mettere in secondo piano. Anche Cristiano Ronaldo sta vivendo la tua stessa situazione: infatti sono più le squadre che gli stanno dando buca che quelle disposte ad accoglierlo. Ricorda sempre che il gioco di squadra è importantissimo, soprattutto nello sport, ça va sans dire.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: piaci sempre parecchio, come il gusto crema del gelato.

Lavoro: rispondere al cliente è uno dei tuoi tabù.

Salute: gli sforzi fisici non sono assolutamente un problema. Ma quelli mentali…

Il consiglio del giorno: segnati bene sul telefono tutte le partite del campionato. Non credere che sia cosa facile perché tra coppa Italia, Europa, Champions e quant’altro, l’agenda sarà a breve pienissima.

Voto 6 –

Toro

Ora che Venere è tornata a sorriderti, per te l’amore va messo sopra ogni altra cosa, tanto da evidenziarlo in ogni modo. E non solo con la semplice cancelleria che ti sei preso per il back to work. Vorresti tanto osare, come Fedez che ha deciso di tatuarsi tutta la schiena con un disegno pazzesco, una fenice gigante, in cui compaiono anche i suoi bambini, per suggellare l’importanza, l’aiuto e la forza che il loro amore gli ha dato. Soprattutto durante il periodo di malattia. A volte un grazie non basta, ci vuole una vera dimostrazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è un dolce pasticciotto da divorare in un sol boccone.

Lavoro: sei come un agnello nella tana delle iene.

Salute: sei un'ottima spalla su cui piangere.

Il consiglio del giorno: la buttata di Andria sta diventando famosissima in tutto il mondo, ma è soprattutto buonissima. Da gustare in compagnia poi è il massimo.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Vi sentite dei super fighi, come Timothée Chalamet, appena sbucato da un barchino per presenziare alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. E' stato acclamato da un pubblico eterogeneo mandando in delirio sia i giovani che gli attempati. Nonostante Venere ormai non vi sia più proprio amica, voi fate spallucce e puntate sulla prestanza, grinta e sex appeal di Marte. Bravi, perché sapete sottolineare i vostri punti di forza.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi siete allergici a qualsiasi tipo di sentimentalismo.

Lavoro: dovresti imparare ad ascoltare.

Salute: interessati solo ad attività spericolate tipo lo skate freestyle.

Il consiglio del giorno: ci sono percorsi consigliati per chi vuole viaggiare con le auto elettriche, come l’Olanda, che pare sia il paese numero uno con le colonnine. Da provare e ovviamente recensire.

Voto 7 +

Cancro

Sono certa che vorrai assolutamente provare ad applicare quotidianamente la cottura passiva della pasta, che è stata approvata anche da un premio Nobel. Anche se sarebbe stato più rassicurante se Antonino Canavacciuolo si fosse espresso in merito. Ora che hai Venere a favore vuoi fare tutto per benino, con amore per le persone che ami, includendo anche la nostra meravigliosa madre terra.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi appiccicoso e morboso.

Lavoro: ti impegni solo per la bella presenza.

Salute: ti piaci un sacco e lo dici a tutti.

Il consiglio del giorno: andare a vivere al mare è il sogno di molti, ma ricorda che anche lì la noiosa routine comincia per tutti con la fine delle vacanze. Non ci avevi pensato vero?

Voto 6 –

Leone

Per sfidare la Luna storta di questi giorni, sono certa che tu sia disposto a fare anche cose per te particolarmente accattivanti, solo per dimostrare che tu puoi fare di tutto. Sono certa che farai carte false pur di trovare i biglietti per partecipare al ballo del ceppo di Harry Potter, che si terrà a Milano. L’unica nota decisamente interessante è che potrai mettere il tuo adorato smoking.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo affronti come un piacevole lavoro.

Lavoro: in preda al delirio di onnipotenza.

Salute: competitivo al massimo.

Il consiglio del giorno: guarda i look del red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e inizia a valutare qualche capo ‘fluido’ da aggiungere al tuo guardaroba.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Che sia proprio il periodo dell’amore, per te, lo dimostra Venere nel tuo segno che ti regala, oltre a una forma e ad un aspetto mozzafiato, anche delle sorprese per la tua relazione di coppia, con qualche “frutto“. Nel caso rendici tutti quanti partecipi, proprio come Luca Argentero, che ha postato un post super romantico, informando tutti che sta per diventare di nuovo papà. Anche una telefonata o un whatsappino vanno benissimo, eh.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi incarni l’amore candido e puerile.

Lavoro: se non hai tutto sotto controllo, svalvoli.

Salute: vorresti gestire la tua giornata piena di appuntamenti, telefonate e email dal tuo pannello di controllo, ovvero la tua scrivania da smartworking.

Il consiglio del giorno: non farti prendere dall’ansia di avere tutto sotto controllo per il rientro. Fai un pezzettino alla volta.

Voto 7 –

Bilancia

Mercurio nel tuo segno ti lancia in discorsi impegnati e importanti su tematiche tipo l’empowerment femminile, sulle uguaglianza di diritti e sull’importanza di essere sempre appassionati. Sei la Beyoncé dello zodiaco, pronta a gasarci prima di una performance, o di una riunione con l’AD. Altro che Al Pacino nel famoso discorso da motivatore di ‘Any Given Sunday’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: un po’ di sana ginnastica sotto le lenzuola non ti dispiace affatto.

Lavoro: riesci a fare centro anche nell’essere la più brava.

Salute: il trucco è sui toni del morigerato: ‘nude’.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggetto per vedere il Parco nazionale della Sila, in Calabria, che quest’anno festeggia i cento anni. Potrai immergerti in una terra ancora preservata con sapori forti e unici.

Voto 8 –

Scorpione

Da te ci si può aspettare di tutto, visto che sei il segno che sa mantenere chiusi in uno scrigno i segreti di qualsiasi genere. Ma con Venere che ti appoggia, potresti allentare questa parte e trovarti addirittura a voler condividere e confessare gli amori perduti o ritrovati. Proprio come Alessandro Borghese che, di recente, ha confessato di avere un figlio adolescente. Riuscire a svelare piccoli o grandi scheletri nell’armadio, ti assicuro che ti renderà più umano è più amabile nei confronti di tutti quelli che già ti adorano.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti puoi scatenare in tutte le tue posizioni preferite.

Lavoro: ti piace contare tutti i tuoi guadagni, come Paperon de Paperoni.

Salute: il tuo sorriso è la tua arma migliore.

Il consiglio del giorno: leggi la nuova rubrica sula politica ‘Satyricon’ che ironizza sulla politica e sull’attualità. Per te è meglio dello zucchero nel caffè la mattina.

Voto 7 +

Sagittario

Non disperarti troppo per questa Venere e Marte avversi. Nei momenti di difficoltà, spesso, si trovano illuminanti soluzioni alternative a cui non avevi mai pensato, soprattutto se riguardano le relazioni amorose. Ispirati all’approccio della coppia Bruganelli-Bonolis che, non solo dorme in abitualmente in camere separate, ma addirittura in case separate. La felicità di una coppia dipende da sottili e unici equilibri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi mandare messaggini pieni di cuoricino è assolutamente inutile.

Lavoro: nelle contrattazioni cali subito le braghe.

Salute: spettinato e decisamente poco curato.

Il consiglio del giorno: vai a Saint Paul De Vence a vedere la Cappella di Folon, un luogo piccolo ma che ti regalerà pace e grande serenità.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti piacerebbe moltissimo essere citato in una tesina delle medie, proprio come il premier Draghi che, di recente, ha anche risposto allo studente ringraziandolo con una certa enfasi. Tu, con Venere a favore, probabilmente avresti anche aggiunto un paio di cuoricini qua e là, nonostante si trattasse di una lettera su carta intestata del Quirinale. Ormai hai abbandonato ogni tipo di formalità.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai sostituito lo zucchero al solito dolcificante.

Lavoro: sei come Artemis 1, prima o poi raggiungerai la Luna.

Salute: la forma è senza alcun dubbio perfetta.

Il consiglio del giorno: guarda i mondiali di Volley, dove la squadra dell’Italia sta regalando grandissime emozioni. Fare il tifo in compagnia sarà un vero piacerone.

Voto 7 +

Acquario

A saperlo prima, avresti accompagnato molto volentieri il biker influencer Pietro Franzese, che ha percorso in soli 40 giorni la distanza da Milano a Capo Nord. Tu, che hai sempre Marte e Mercurio dalla tua, sei pronto a qualsiasi tipo di viaggio su ogni tipo di mezzo, con l’incredibile capacità di saperti perfettamente orientare anche senza l’ausilio di alcun navigatore. Tu sei una bussola naturale che punta sempre al Nord.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi piaci proprio a tutti, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: non ti scomponi neppure quando devi prendere scelte azzardate.

Salute: fare il cambio di stagione dell’armadio è un semplice riscaldamento.

Il consiglio del giorno: l’x-Box Game Pass Friends & family è una vera figata, così puoi condividere i tuoi giochi preferiti con amici e famiglia. Da attivare subito per iniziare a giocare.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Vi siete stancati solo nel leggere l’articolo che parla del campione mondiale di dattilografia che digita 920 caratteri al minuto, con l’unica nota positiva che sia un ragazzo italiano di Milano. Con Marte sempre avverso, al quale si è aggiunta anche Venere in opposizione secca, il massimo che potete fare voi è usare il dettatore automatico, senza neppure correggere tutti gli errori ed inviare messaggi che vanno dal criptico all’incomprensibile.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è in buffering, come quando non c’è campo.

Lavoro: il rientro alla routine vi pare proprio una grande ingiustizia.

Salute: fate tutto in slow motion per il vostro risparmio energetico.

Il consiglio del giorno: pare che stare sempre seduti faccia davvero male alla salute, questa potrebbe essere una buona motivazione per non vedervi tutto il giorno stravaccati sul divano.

Voto 6 +