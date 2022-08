Oroscopo di oggi mercoledì 31 agosto 2022: Acquario e Bilancia spudorati L’oroscopo di oggi, mercoledì 31 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: le energie di Marte sono incontenibili. I segni d’aria dovranno contenere la sicurezza in loro stessi.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 31 agosto 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: Marte oggi è piuttosto forte e non ha alcuna intenzione di tenere la lingua a posto. Inoltre, è Trigono a Mercurio e sestile a Giove: la sicurezza nelle proprie azioni è incontenibile, soprattutto per i segni d'aria.

Con la Luna in Bilancia di oggi, il segno fortunato è il Gemelli e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

I tuoi progetti in questi giorni potrebbero finire come il lancio di Artemis 1, cioè fermi ai box. Sebbene tu sia incalzato continuamente da Marte e Venere, con Mercurio in opposizione è meglio optare per prudenza e agire solo al momento giusto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: fai sempre centro come un vero goleador.

Lavoro: sei molto lontano dallo scacco matto.

Salute: non impegnarti troppo in frasi e discorsi intellettuali.

Il consiglio del giorno: se per caso ti dovessi imbattere nelle foto che impazzano sui social di Milano con il mare, non andare subito a veloci conclusioni tipo: il rinnovo dell’idroscalo. Occhio a non credere a tutto quello che vedi.

Voto 6 e mezzo

Toro

Potresti lanciarti nei piaceri della gola, perché ormai sei sfinito da questa Venere in quadratura. Per il tuo palato e per la voglia di rivalsa potresti optare per il kebab di lusso a 35 €. Uno sfizio che ti meriti proprio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi la voglia c’è, manca la sostanza.

Lavoro: ti presenti a lavoro solo per il senso del dovere.

Salute: hai bisogno di chiare e precise istruzioni per eseguire qualsiasi esercizio in palestra.

Il consiglio del giorno: Pare che la stagione dell’autunno quest’anno sia in anticipo a causa della siccità. Non farti prendere subito dall’ansia che l’estate sia finita, ma pensa a quelle bellissime passeggiate nei boschi nelle sfumature dal giallo al rosso.

Voto 6

Gemelli

Le sorprese vi piacciono solo quando siete voi a idearle, perché con Mercurio e Marte dalla vostra siete una vera fucina di strategie sorprendenti. Vi sentite proprio come Alonso che, commentando le recenti performance della Ferrari, afferma che anche lui su certe scelte è rimasto davvero spiazzato. Lasciatevi incuriosire da approcci per voi illogici.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la lampo dei pantaloni è sempre pronta a scattare.

Lavoro: siete dei vari esperti di borsa e investimenti.

Salute: feste e incontri mondani sono pane per i vostri denti.

Il consiglio del giorno: Durante le ultime giornate in spiaggia o anche al rientro provate il beach soccer. Una disciplina divertente a cui potrete sicuramente unire una bella pizzata, come il classico calcetto del giovedì sera.

Voto 8 e mezzo

Cancro

L’idea del semaforo speciale per pedoni distratti dallo smartphone ad Hong Kong potrebbe fare proprio al caso tuo. Infatti, con Mercurio contro, tu sei parecchio svampito, tanto da trovarti inconsapevole in mezzo a un incrocio mentre mandi un messaggino via WhatsApp o fai una videochiamata. La tecnologia, anche se non lo sai usare perfettamente, in questo caso viene a darti una mano.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vorresti attaccargli un bell’airtag per sapere sempre dove si trova.

Lavoro: le soddisfazioni sono unicamente in casa dietro ai fornelli.

Salute: anche oggi la palestra la cominci domani.

Il consiglio del giorno: le votazioni politiche quest’anno passeranno anche dai social. Attento non farti bombardare troppo da messaggi politici, perché il risultato sarebbe soltanto una maggiore confusione.

Voto 5 e mezzo

Leone

Sei scatenato e supersexy come Elodie che si lancia in una pizzica ‘tribale’ durante la notte della Taranta. Con Marte e Venere a favore, tu sei veramente al massimo delle tue performance fisiche e erotiche. Lasciati andare e divertiti a più non posso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: che cosa posso dirti di più incoraggiante dopo che ti ho paragonato ad Elodie?? Vai e sculetta anche in camera da letto.

Lavoro: punti sempre al massimo.

Salute: non ti ferma nessuno, nemmeno la sveglia di domani mattina.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te un party dress in valigia, anche se fosse durante una trasferta lavorativa. Non si sa mai.

Voto 9

Vergine

Sei così provata da questo Marte, che porta grande stanchezza, e da Mercurio che ti ha salutato, che le scelte e le decisioni non hanno più una chiara direzione. Andando contro tutta la tua etica e il tuo modo di concepire la vita, potresti però andare in Messico e provare un retreat ‘yoga e peyote’. Pare sia un nuovo modo per riscoprire se stessi e trovare una nuova dimensione, acclamato anche da grandi businessman. Non sottovalutarlo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo desideri solo se ti sfugge.

Lavoro: a ogni calcolo tu fai sempre la prova del nove.

Salute: ricordati che la precisione non è tutto. Puoi sempre provare a raggiungerla domani.

Il consiglio del giorno: Per far fronte alle spese esagerate dei libri scolastici, controlla prima nei negozi di seconda mano, o prova a farti passare i testi dai compagni delle classi successive. Così da salvare qualche durino nel portafogli.

Voto 6 –

Bilancia

Appoggi a pieno la reazione di Spalletti contro la maleducazione dei tifosi ‘viola’ della Fiorentina. Con i favori di Venere, e soprattutto con Mercurio nel tuo segno, tu non accetti degli atteggiamenti esagerati, uniti per giunta a parole fuori luogo. Per te l’importante è sempre il contegno e la misura. Bacchetti tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei come il miele per le api.

Lavoro ti basta un telefono e puoi conquistare tutto il mondo.

Salute: anche lo specchio del bagno ti fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: Cerca di prolungare il più possibile la tintarella faticosamente guadagnata durante le vacanze estive, con creme e bevendo moltissima acqua. Anche un leggero scrub non fa assolutamente male.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Sei già pronto a guardare le 27 anteprime streaming dei film in corsa al festival di Venezia nella sala web di My Movies. Tu, che hai anche Marte e Mercurio dalla tua, probabilmente sei già riuscito a scaricarli già da un paio di settimane, come un vero pirata del web. Vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: l’approccio è unicamente istruttivo.

Lavoro: sei un virtuoso di programmi e calcoli di budget.

Salute: resistenza da atleta di endourance.

Il consiglio del giorno: Informati sulle serie che usciranno quest’autunno sono certa che oltre a “gli anelli del potere” ce ne saranno altre altrettanto valide.

Voto 6 +

Sagittario

Ti eri abituato a essere trasgressivo ed entusiasmante, come i Måneskin, che sono anche stati censurati sul palco degli ultimi MTV Music Award per un capezzolo scoperto di Victoria. Ora che hai Marte in opposizione, sei più vicino alle abitudini della tua prozia che guarda ‘I fatti vostri’ sul divano mentre fa l’uncinetto. È un momento, passerà.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi ti ci dedichi con grandissimo impegno.

Lavoro: torni in cattedra da bravo professore.

Salute: al momento il fisico arranca dietro a tutti i progetti che vuoi realizzare. Ascoltalo!

Il consiglio del giorno: Acquistate dei libri ” esotici” per superare la crisi da rientro. Ce ne sono vari o potete ispirarmi anche a quelli ambientati nel nella nella meta turistica dove siete dove avete trascorso lo scorso mese.

Voto 7 –

Capricorno

Vuoi sempre ricevere complimenti nel momento in cui raggiungi qualsiasi obiettivo, o quello che tu pensi sia un vero successo. Proprio come l’appassionato di pesca subacquea, nei guai per aver catturato una super cernia in una zona protetta della Sardegna, testimoniando tutto via tik tok. Al momento non hai l’acume per grandi progetti, perché Mercurio in un modo o nell’altro riuscirà a metterti i bastoni tra le ruote.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti servirebbe un manuale di istruzioni.

Lavoro: lascia tutto a bocce ferme. §

Salute: hai bisogno di stretching sia per la ente che per il corpo.

Il consiglio del giorno: Vai a Venezia per vedere la passerella di star di Hollywood per il festival e prova a carpire i segreti per un saluto da lontano ad effetto con tanto di sorriso smagliante.

Voto 6 –

Acquario

Sono certa che adori la start-up italiana che sta sviluppando un programma per far sentire caldo nella realtà virtuale. Con Marte e Mercurio dalla tua, queste sono soluzioni strategiche su cui butteresti tutti i tuoi risparmi, senza neanche dare un’occhiatina al bilancio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: l’appetito vien mangiando.

Lavoro: sei come il tattico durante la regata. Tutti devono seguire pedestremente i tuoi comandi.

Salute: zompetti incessantemente da un posto all’altro.

Il consiglio del giorno: Per sfidare la tua razionalità potresti andare a conoscere la ‘maga’ di Imperia che che cura le persone con erbe e sorrisi. Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Per la vostra immensa voglia di creatività dovreste andare nel nuovo centro di arte, design, suoni e colori e riciclo a Mindelo. Pare sia un'esperienza unica. Voi che avete sempre Nettuno nel vostro segno siete alla continua ricerca di grandi stimoli intellettuali per ampliare il vostro modo di vivere creativo e rispettoso della natura.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete sempre alla ricerca della vostra metà perfetta.

Lavoro: oggi la creatività non è una buona merce di scambio.

Salute: spianati sotto ad un rullo compressore.

Il consiglio del giorno: lasciatevi incantare dall’immagine dell’arcobaleno che avvolge una una nuvola. Più unico che raro, per voi è di certo grande fonte di ispirazione.

Voto 5 e mezzo