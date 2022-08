Oroscopo di oggi martedì 30 agosto 2022: Leone e Ariete tornano ad amare follemente L’oroscopo di oggi, martedì 30 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: oggi saranno pochissime le chiacchiere. Grazie a Venere che si sta liberando dalla stretta di Urano e Saturno, però, possiamo contare sul rinvigorimento dei sentimenti.

L'oroscopo di oggi, martedì 30 agosto 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi Venere si sta liberando dallo scacco matto. In compenso Mercurio opposto a Giove e il Sole in Vergine, rendono la comunicazione decisamente asciutta. Chiacchieroni addio.

Con la Luna in Bilancia per tutto il giorno, direi che il segno fortunato sia la Bilancia stessa, mentre il segno sfortunato il Cancro. Ma dura poco!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti sei gasato parecchio quando hai letto che Mack Rutherford ha volato attorno al mondo per cinque mesi a soli 17 anni e con un mini aereo. Tu, con i favori di Marte, hai tutte le energie necessarie per imprese di questo tipo… Peccato però che con Mercurio in opposizione non saresti neanche in grado di seguire il GPS per andare dal punto A al punto B in una linea retta. Ridimensiona i tuoi obiettivi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei proprio un bel bisteccone.

Lavoro: tieni tutto accuratamente in sordina.

Salute: puoi fare il record di lancio del dizionario ‘IL’ di latino.

Il consiglio del giorno: Inizia ad informarti su soluzioni alternative per risparmiare il riscaldamento per il prossimo inverno. Opta ovviamente per quelle più semplici tipo mettere due bei maglioni caldi in casa.

Voto 7

Toro

Di certo stai rosicando parecchio nel vedere le foto del matrimonio di Federica Pellegrini. Non perché a te non piaccia la "divina", ma con Venere in quadratura vuoi tenere lontano qualsiasi desiderio di tenerezza e sentimentalismo… Forse per evitare delusioni da due di picche. Non potresti tollerarlo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi sei un simpatico orsetto gommoso, ma salatissimo.

Lavoro: sfinito già al timbro del cartellino.

Salute: leggere Topolino è già un’attività intellettuale!

Il consiglio del giorno: Vai a Tilos, in Grecia, dove pare che vengano coltivati tutti gli ingredienti per l’insalata greca perfetta. Solo per assaggiarla e dare un tuo giudizio a riguardo, dovresti subito organizzare un viaggetto.

Voto 6 +

Gemelli

Credo proprio che siate voi gli ideatori della gara impossibile tra il pilota di Formula 1 e il ciclista: Verstappen contro Van Aert. Voi, ovviamente, puntate tutto sul ciclista, perché con le enormi forze di Marte nel vostro segno e Mercurio a favore, siete in grado di ideare una strategia che farebbe sì che i muscoli superino addirittura un motore potentissimo. Impossible is nothing.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sempre più ardenti e passionali.

Lavoro: potete spaziare e investire dove preferite.

Salute: pronti per avventure fino a tardi, senza nessun problema per il mal di testa post alzata di gomito.

Il consiglio del giorno: Imparate i balli regionali e tradizionali. Sono sempre utili in qualsiasi festa che sia da una sagra paesana fino alla baby dance il sabato sera da fare con i bambini.

Voto 8 e mezzo

Cancro

La gestione delle finanze in una coppia è sempre un annoso problema, e a volte spesso fonte di discussioni. Segui i consigli dei Ferragnez, che non si curano di chi guadagni di più ma del benessere della famiglia. Vedrai che in questo modo riuscirai a tenere a bada discussioni e malcontenti, che con Mercurio contro potrebbero venire a galla.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: gli stai anche un po’ troppo dietro.

Lavoro: visti i risultati è una perdita di tempo.

Salute: demotivato e svogliato, anche per una semplice passeggiata.

Il consiglio del giorno: Riguarda i film romantici degli anni '90 su Sky in seconda serata. Trovi di tutto e di più: ‘Da cuori ribelli’ a ‘The piano’. Per rimpolpare la tua vena di romanticismo.

Voto 5 e mezzo

Leone

A Milano arriva "The Core", il club più esclusivo del mondo, con una quota associativa a partire da 10.000 € all’anno. Tu, ovviamente, vorresti che la scheda di socio ti venisse regalata. D’altronde, col cielo che ti sorride all'unanimità, pretendi che tutto ti venga concesso per diritto celeste. Per te esagerare è uno stile di vita.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi hai solo l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: la tua visione sulle cose è solo in grande!

Salute: sei un atletico prezzemolino.

Il consiglio del giorno: Prova la nuova linea di trucchi di Rihanna dai nomi molto divertenti. Ti assicuro che è già un must have tra tutte le star di Hollywood.

Voto 9

Vergine

Di certo avresti saputo spiegare in maniera logica e assolutamente chiara la questione del gas gratis in Basilicata, evitando tutta una serie di polemiche. Purtroppo, non essendo più favorita da Mercurio e con Marte avverso, la tua voglia di intraprendere discussioni impegnative è pari a zero. Dovremmo fare affidamento su qualcun altro, intanto tu cerca di riprendere al più presto le tue forze fisiche e mentali.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti pare una vera faticaccia!

Lavoro: non farti stressare!

Salute: ora che hai messo tutto a posto puoi riposarti!

Il consiglio del giorno: non entrare nella discussione se per cucinare tutte le paste romane sia meglio utilizzare la pancetta o il guanciale. Per i Locas non ci sono assolutamente dubbi, ma tutto il resto d’Italia ha una sua versione. Tu adeguati a dove ti trovi meglio, per non fare un putiferio.

Voto 6 –

Bilancia

Il Metaverso di Zurckerberg è esteticamente proprio bruttino. Tu, adesso che hai sia Mercurio che Venere dalla tua, dovresti dare una bella consulenza estetica al caro Mark per rendere questa realtà virtuale molto più attraente e stilosa. In fatto di gusto e bellezza non ti batte nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai una pazzesca carica magnetica!

Lavoro stipuli contratti come ordinare caffè alla macchinetta!

Salute: la reginetta di stile è tornata!

Il consiglio del giorno: confronta la lista dei pezzi immancabili per una perfetta parigina con la tua. Sono certa che tu aggiungeresti dei capi che farebbero impallidire di gelosia le cugine d’oltralpe.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Apprezzi moltissimo il lavoro di Megan Cayne sui social della Casa Bianca, che ha dato un po’ di pepe con battutine taglienti e sfottò eleganti a questa seriosissima istituzione. Con Marte a favore, anche tu non sai assolutamente trattenere i tuoi commentini acidi, ma riesci a infiocchettarli perfettamente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi dovreste leggere il manuale sull’amore di Eric Fromm, fidati!

Lavoro: non sei mai stato così agguerrito!

Salute: fare fatica non sai assolutamente cosa voglia dire.

Il consiglio del giorno: Vai a vedere la versione americana dei promessi sposi in cui compare Scarface come uno dei bravi. Sono certa che ti divertirai moltissimo a leggere questa versione di Michael Moore.

Voto 6 +

Sagittario

Sei molto soddisfatto alla notizia degli sconti di Italo e FS per andare a votare il 25 Settembre. Credo proprio che ne approfitterai, sia per la tua voglia di viaggiare che per dire la tua sulla questione politica attuale italiana; specie ora che sei tornato tra i favoriti di Mercurio. Ricordati, però, che il voto è segreto e non dovresti spiattellarlo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: è la tua forza interiore!

Lavoro: conosci tutte le regole e le eccezioni!

Salute: fai di tutto ma da seduto.

Il consiglio del giorno: vai a fare una bella gita fuori porta in uno dei paesini della Valsesia per ritrovare pace con te stesso e ammirare paesaggi pieni di colori vibranti come le 1000 sfumature di verde di questa valle da sempre tra le più piovose d’Italia.

Voto 7 –

Capricorno

La sfortuna pare proprio perseguitarti, e ti potrebbero succedere imprevisti alquanto bizzarri, come ritrovarti un pitone di oltre 5 m in casa; così come è successo di recente negli Stati Uniti. Giove in quadratura non ti perdona nessun errore, e anzi, se può, ti mette lungo il tuo percorso qualche piccolo inconveniente e ostacolo. Occhio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi ti piacerebbe, ma non sai assolutamente come approcciarti.

Lavoro: i conti al momento non tornano.

Salute: tisanina e pantofole e stai una favola!

Il consiglio del giorno: Rileggi i Best seller di Stephen King che puoi trovare facilmente nelle bancarelle dei libri usati a pochi euro. Un bel modo per riciclare e riutilizzare.

Voto 6 –

Acquario

Sei simpatico come gli ultras della Lazio che hanno mostrato lo striscione con su scritto "Bentornata a casa Ilary" durante l’ultima partita. Con Mercurio a favore, finalmente puoi rifarti di tutte quelle piccole e grandi scorrettezze che ti sei legato al dito. Come l’eterna battaglia contro il Pupone della squadra cittadina avversaria.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è un bisogno unicamente fisico.

Lavoro: impegnatissimo per un rientro con fuochi d’artificio.

Salute: non riesci assolutamente a stare fermo.

Il consiglio del giorno: Investi nelle nuove start-up, come quella di Laura Sposato, che si chiama ‘Joule’ e ti fa trovare lavoro in 40 secondi. È importante dare una mano a chi si sta impegnando in nuovi business, e può portare interessanti ritorni monetari.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Con Marte avverso avete soltanto voglia di stare comodamente seduti sul divano in panciolle, senza dover far nulla. Anche Djokovic, che di recente è Stato escluso dagli US open, dovrà accontentarsi di vedere il torneo da casa. Organizzate una bella visione dal vostro divano, ma precisate che ognuno deve portare qualche cosa da bere. Non avete alcuna voglia di sbattervi troppo per gli altri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: corrispondi a fatica.

Lavoro: dedicato solo a quello in cui siete particolarmente dotati.

Salute: tutte le energie sono rivolte al pensiero e all’immaginazione.

Il consiglio del giorno: la borsa da uomo sarà un vero trend di stagione comoda pratica e può contenere tutto quello di cui avete bisogno. Perfetta per avere sempre il telefono a portata di mano anche in casa. Non ci avevate pensato vero?

Voto 5 e mezzo