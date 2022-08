Oroscopo di oggi martedì 23 agosto 2022: Vergine e Gemelli battibeccano L’oroscopo di oggi, martedì 23 agosto 2022, e le previsioni su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Oggi c’è una certa predisposizione alla polemica! Il Sole entra in Vergine, mentre Mercurio non trattiene discorsi passionali e testardi.

L'oroscopo di oggi, martedì 23 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi il Sole entra nel segno della Vergine, ma si trova subito in attrito con la quadratura a Marte in Gemelli.

Mercurio, invece, resta trigono a Plutone. Anche detto: benvenute polemiche!

Con la Luna in Cancro di oggi, che sembra voler mettere pace tra le tensioni, direi che il segno fortunato è lo Scorpione, che nonostante tutto tira un sospiro di sollievo. Il segno sfortunato, invece, è il Sagittario.

Ariete

Ti piace esporti su questioni importanti per eliminare qualsiasi tipo di polemica: questo è proprio l’influsso di Marte in Gemelli. Sei come Briatore che stoppa gli acidi commenti sui social dopo i disastri causati dalla tromba d’aria al suo Twiga, dando la sua massima collaborazione e sostegno a tutti gli altri operatori del settore che stanno vivendo la stessa situazione sulla Riviera della Versilia. Per te c’è poco da chiacchierare, bisogna solo tirarsi su le maniche.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: pronto ad essere mordicchiato come il famoso e goloso biscotto gelato.

Lavoro: oggi puoi caricare tranquillamente di impegni la tua agenda, come se fosse il bilanciere della palestra.

Salute: sei particolarmente fiero di quanto tu sia perfetto!

Il consiglio del giorno: Fai online lo Spesone del rientro, così da essere già super organizzato con dispensa e frigorifero pieni per ogni evenienza.

Voto 8 +

Toro

Vorresti anche tu addentrarti nelle discussioni politiche di questi ultimi giorni, perché con i favori di Mercurio vuoi sempre dire la tua. Ma con Marte che ti ha abbandonato non hai sicuramente più la grinta di Loredana Bertè che lancia messaggi spinosi e agguerriti sui social a Giorgia Meloni. Meglio non esporsi in prima persona.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti concedi solo con richiesta via lettera raccomandata.

Lavoro: leggi tutto con molta calma, correggendo termini e punteggiatura.

Salute: poltrire sul lettino da spiaggia è il tuo sogno proibito.

Il consiglio del giorno: rispolvera i vecchi giochi per intrattenere i bambini al ristorante tipo: “con i miei occhietti belli vedo…”. Funziona per cinque minuti ma è un divertimento assicurato.

Voto 7 –

Gemelli

Siete tornati a essere molto giocherelloni ora che avete una grande verve, grazie a Marte proprio nel vostro segno. Potreste addirittura lanciarvi in maniera coraggiosa in commenti su grandi aziende, proprio come la gag di Bonolis e Fiorello sul black out di DAZN. Fare i simpaticoni da palcoscenico vi assicuro che viene benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ogni occasione è buona per pomiciare dietro ogni angolo.

Lavoro: pronti alla riunione delle otto pimpanti e sorridenti!

Salute: più forti di Hulk!

Il consiglio del giorno: Divertitevi a guardare quei video assurdi su tik tok come quelli che spiegano quale sia il modo migliore per sbucciare una banana. Alcuni sono più utili di altri ma stimoleranno sicuramente la vostra curiosità e voglia di provarci anche voi.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Ti è piaciuto moltissimo leggere una delle ultime interviste a Sylvester Stallone in cui parla della consapevolezza che si raggiunge con la maturità. Tu che hai sempre Mercurio a favore tutto quello che riguarda un’introspezione propositiva è proprio pane per i tuoi denti, da condividere e divulgare al numero maggiore di persone.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: oggi tutto sotto controllo, ma non sfinirlo eh.

Lavoro: attento e produttivo, come i secchioni della classe.

Salute: calcoli perfettamente calorie e movimento per il peso perfetto.

Il consiglio del giorno: Ricordati sempre di acquistare i prodotti tipici durante le vacanze. Quando li ritrovi a tavola sarà come il tuffo nelle spensierate giornate della tua estate.

Voto 6 +

Leone

Il momento è proprio propizio ora che hai i favori di Marte, e ti senti pronto a saltare più in alto di Gianluca Tamberi. Dopo la vittoria ai mondiali di atletica la prova più difficile per lui adesso è l’addio al celibato. Sono certa che tu saresti pronto ad accompagnarlo e a scatenarti con lui in serate e divertenti gag pre-matrimonio. Sei pronto a superare tutti i tuoi limiti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi ne fai incetta, come il 3×2 al super.

Lavoro: impegnato a provarci anche con il nuovo cliente. Occhio a non strafare.

Salute: ti dai una bella pacca sulla spalla mentre ti fai un selfie per farlo vedere a tutti.

Il consiglio del giorno: Riguarda il film Dirty Dancing, e in particolare cerca di capire come fare il salto ad angelo del gran finale. Allenarti per raggiungere questa spettacolare coreografia non è assolutamente un problema.

Voto 8 +

Vergine

Sei sicuramente rimasta allibita, come molti, sulla scelta del governo giapponese di incentivare il consumo di alcol tra i giovani. Neanche con Mercurio a favore tu riesci a cogliere quale sia la strategia che abbia guidato questa dichiarazione. Meglio che alcune cose rimangano dei misteri irrisolti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti sciogli appena senti paroloni da cercare sul dizionario.

Lavoro: basta sensi di colpa! Ricordati che sei sempre bravissima!

Salute: meditazione profonda per esercitare l’attenzione!

Il consiglio del giorno: Prima di partire per il rientro ricordati di fare un bagno all’alba nella totale tranquillità, quando nessuno è in acqua e la spiaggia e il mare sono tutti per te.

Voto 7 +

Bilancia

Quando i gossip diventano esagerati tu, con Marte a favore, vorresti mettere un bel punto e far tacere tutti quanti con fermezza. Infatti sono certa che sopporti malvolentieri gli articoli che raccontano del dissenso che c’è tra Victoria Beckham e Nicola Peltz a causa di un vestito. Certe cose devono restare tra le mura domestiche. Non sopporti gli inutili chiacchiericci. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei tutta un fuoco!

Lavoro trascini con grande entusiasmo anche quelli che si sentono ancora in vacanza.

Salute: pronta al festival del fitness in Emilia Romagna.

Il consiglio del giorno: Vai nell’isola greca di Symi a cercare il giardino dei segreti. È un luogo di pace e di tranquillità in cui sussurrare le proprie confidenze. Sono certa che ti piacerà moltissimo.

Voto 8

Scorpione

L’idea di un giovane pugliese che ha deciso di vendere l’aria di mare di Porto Cesareo in barattoli ti piace moltissimo. Ti ricorda molto le grandi azioni sovversive di importanti artisti come “la merda d’artista“. Tu, adesso che hai Marte finalmente a favore, sei pronto ad azioni assolutamente fuori dagli schemi ordinari. Ci aspettiamo tutti grandi sorprese.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: trovi mille scuse pur di evitarlo.

Lavoro: ti piacciono le sfide impossibili ma solo se lavori da solo.

Salute: finalmente puoi raggiungere a piedi quel posto remoto in montagna dove non incontrerai nessuno.

Il consiglio del giorno: Per chicche scientifiche e culturali divertenti, guarda “Barbascura”. Non è solo un programma per bambini ma è adatto a tutte le età. Anche il tuo cervello si sentirà ‘solleticato’ dall’idea di imparare qualche cosa di nuovo.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Con Marte e Mercurio che ti ostacolano potresti incappare in situazioni alquanto ambigue. Tipo la notizia dei due piloti in volo che si addormentano e mancano l’atterraggio. Tu in questo periodo pare proprio abbia perso qualsiasi forza e orientamento intellettuale. Meglio mettersi tranquilli sul divano a guardare le nuove serie di Netflix.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi lo rivivi unicamente nelle gloriose foto delle settimane passate.

Lavoro: anche dietro alla scrivania la tua massima attività sarà mandare l’ordine del pranzo al solito baretto sotto l’ufficio.

Salute: grande voglia di gozzovigliare comodamente sdraiato sul divano.

Il consiglio del giorno: Per capire se tu sia in forma o no dopo le vacanze c’è un metodo semplice ma infallibile. Si tratta del rapporto tra altezza e girovita. Il peso ideale infatti deve essere almeno metà dell’altezza. Sono certa che è un calcolo così facile che non potrai sbagliarlo.

Voto 6 –

Capricorno

Le finanze in questo periodo sono un tuo pallino, anche perché con Giove contro ti sei probabilmente lasciato trasportare dagli entusiasmi estivi, e hai dato fondo al tuo conto corrente. Sei preoccupato come gli studenti fuori sede a Milano che devono pagare cifre esorbitanti per l’affitto di una camera. Sfrutta Mercurio per fare un bello schema Excel per calcolare bene entrate ed uscite, vedrai che funziona.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo inserisci per grazia divina al posto della pausa caffè.

Lavoro: impegnatissimo a portare a casa il fatturato.

Salute: lasciati gasare da commenti di apprezzamento! Ti perdi volentieri in letture impegnative.

Il consiglio del giorno: Lo so che vorresti già acquistare tutti i capi più trend dell’autunno inverno. Inizia a risparmiare adesso per acquistare gli stivali cuissardes che pare saranno indispensabili per il tuo guardaroba.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Al momento hai recuperato tutte le tue forze e la tua consapevolezza strategica, e senti già che sarai appoggiato ben presto anche da Mercurio. Praticamente sei come la protagonista da cui deriva anche il titolo della serie scritta e diretta da Tim Burton: ‘Mercoledì’. Intelligente, spavalda e assolutamente cinica. Occhio a non sfiorare l’idea di truculente vendette per sfogare tutte le frustrazioni che hai subito durante l’estate.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei ancora la vittima preferita del due di picche.

Lavoro: aperto a discorsi costruttivi.

Salute: pronto a vincere in corsa tutti i tornei organizzati dalla spiaggia.

Il consiglio del giorno: Per il back to work segui i consigli di Ines della Frassange e opta per l’accoppiata evergreen jeans e blazer. Chic ma senza troppo ‘sbatti’.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Di certo sarete rimasti incantati all’immagine di una bicicletta realizzata con un gps da una coppia che ha percorso ben 7000 km in bici, appunto. Questa per voi, con Mercurio in opposizione, sembra proprio una perfetta favola della buonanotte. Anche perché, ora che avete perso anche il favore di Marte, un’impresa di questo tipo vi sembra davvero impossibile. A questo punto vi auguro sogni dolci e sereni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: oggi meglio evitarlo, come si fa con la passeggiata a mezzogiorno per non sudare.

Lavoro: ti senti come un computer impallato.

Salute: non è assolutamente contemplato alcun movimento.

Il consiglio del giorno: dedicatevi a una delle vostre attività preferite: zapping. Potreste anche incappare nelle anticipazioni delle audizioni di X-Factor. Perché no!

Voto 5 e mezzo