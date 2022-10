Oroscopo di oggi lunedì 3 ottobre 2022: Ariete e Cancro sono intrattabili Oroscopo di oggi, lunedì 3 ottobre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sarà bene stare con i piedi ben cementificati per terra, dato che il pianeta più in difficoltà nel cielo sarà proprio Nettuno. Quando non sta bene questo pianeta porta confusione, illusione e perdita dell’orientamento.

L'oroscopo di oggi, lunedì 3 ottobre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Nettuno in Pesci, che contrasta contemporaneamente sia Mercurio (in Vergine) sia Marte (in Gemelli), sembra proprio voler portare scompiglio.

Soprattutto chi sa di non essere fortissimo nel conteggio dei pro e dei contro, è bene che si affidi a un'equipe di avvocati e commercialisti prima di decidere.

Con la Luna nel segno del Capricorno, quindi non particolarmente intuitiva, il segno sfortunato oggi sarà il Cancro mentre il segno fortunato è il Toro.

Ariete

Sei particolarmente protettivo quando si parla di amore e di sentimenti, perché con Venere contro hai paura che le tue relazioni vengano facilmente rovinate dai pettegolezzi. Potresti essere anche tu come Ambra Angiolini paparazzata insieme al suo nuovo amore, Francesco Scianna. Ti assicuro che le malelingue ci sono solo per invidia, quindi tu cerca di fare il superiore e lasciare tutti parlare. Opta per il No comment.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vuoi nasconderlo a tutti perché temi che possano portartelo via.

Lavoro: sei molto diffidente e hai addirittura paura che i tuoi colleghi possano ‘copiare’ e approfittare delle tue buone idee.

Salute: sei piuttosto riservato. Appena qualcuno si avvicina tu cambi subito strada.

Il consiglio del giorno: leggi gli articoli che danno delle dritte per ottimizzare lo spreco alimentare. Certe abitudini sarebbe meglio apprenderle subito.

Voto 6

Toro

Il grana padano DOP è il formaggio più consumato al mondo. Ma per essere certi che sia anche il più buono, dovremmo chiedere il tuo parere, perché oltre ad essere il segno a cui si lega il gusto, con Mercurio dalla tua sei sicuramente un giudice imparziale. Pronto per una degustazione con diversi tipi di stagionature e di prodotti? Solo tu puoi risolvere quest’annosa questione.

Amore: adori tutto ciò che è saporito e godurioso.

Lavoro: pare che solo tu al momento sappia risolvere ogni situazione. Come il Mr Wolf di Pulp Fiction.

Salute: piglio deciso che rassicura tutti.

Il consiglio del giorno: vai a fare un giretto al ‘Mercante in Fiera’ a Parma così, oltre a divertirti tra oggetti vintage e di antiquariato, ci può scappare anche un ottimo piatto di cappelletti. Tu sì che sai incastrare tutto perfettamente.

Voto 7 +

Gemelli

Lo so che adesso che Mercurio torna diretto vi sentite più sicuri e vi vorreste mettere su un palco sotto ai riflettori. Occhio, perché il pianeta del pensiero si sarà anche un po’ ammorbidito, ma continua a consigliarvi le battute sbagliate. Proprio come il presidente Biden che decide di andare ‘a braccio’, e chiama sul palco una deputata che purtroppo è scomparsa ad agosto per un incidente. Mi raccomando, oltre a scrivere gli appunti, controllate anche la correttezza delle fonti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete sempre arrapati.

Lavoro: se partite troppo sicuri di voi stessi, rischiate di cadere su una buccia di banana.

Salute: belli e plastificati come Barbie e Ken.

Il consiglio del giorno: ascoltate i classici della canzone italiana. Vi sorprenderete a canticchiare e a ricordare tutte le parole delle hit degli anni ruggenti. Un vero toccasana per la vostra memoria.

Voto 7

Cancro

Sei già parecchio ansioso di tuo, figuriamoci dopo la notizia delle perdite di gas su Nord Stream 1 e 2 per presunti attacchi terroristici. Da quando Venere ti si è messa di traverso, hai perso totalmente la fiducia nel mondo e potresti addirittura diventare uno dei sommi capi di varie teorie complottistiche. Ti prego, non esagerare, e soprattutto non ossessionarti al pensiero che la fine del mondo sia ormai imminente. La luna opposta di oggi potrebbe peggiorare le cose.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: faresti carte false anche per un bacio volante.

Lavoro: non fare quello che urla di continuo: ‘al lupo, al lupo’.

Salute: per sentirti in pace con te stesso fa una bella scorta di cibo in scatola.

Il consiglio del giorno: vai a fare merenda a casa della tua cara zia. Vedrai che chiacchierare con lei, tra un biscotto e una tazza di tè, avrà l’effetto di darti un po’ di sicurezza.

Voto 5 e mezzo

Leone

Prepara il tuo discorso di ringraziamento per tutte le persone che ti hanno supportato nell’ultimo periodo, perché pare proprio che i tuoi sforzi verranno premiati, ora che Venere si trova a tuo favore. Prendi appunti durante l’intervista di Samantha Cristoforetti, comandante della stazione spaziale internazionale, che come prima cosa ha ringraziato l’Italia e gli italiani per questa grande opportunità. Prendi sempre spunto dai migliori, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vorresti ricevere un attestato di bravura anche in questo campo.

Lavoro: ami ricevere complimenti per il tuo operato, ma non disdegni quelli per la bella presenza.

Salute: puoi finalmente abbassare la guardia e affermare che va tutto bene, almeno per oggi.

Il consiglio del giorno: Ti meriti un po’ di svago, e potresti decidere di fare una serata matta con gli amici proprio in mezzo alla settimana, andando a ballare in discoteca. Informati prima se qualche locale è aperto anche durante i giorni lavorativi.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Puoi ben comprendere Giorgia Meloni che appare ogni due per tre con dirette sui social per sfatare le fake news sul suo programma e sulla scelta dei ministri. Ma con Mercurio e con la Luna super concreta di oggi, tu le consiglieresti che più che 1000 post, qui ci servono i fatti. I tuoi consigli pragmatici sono sempre i benvenuti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: come all’esame per la patente, al momento hai superato solo la teoria. Ti manca la pratica.

Lavoro: tu guardi sempre e solo il risultato, e fai di tutto pur che sia al di sopra delle aspettative.

Salute: pur di non muoverti, hai la capacità di far gravitare tutti intorno a te, come i pianeti intorno al sole.

Il consiglio del giorno: Il tuo passatempo in questi giorni sarà guardare le interviste dell’Ital tech 2022. Troverai un sacco di punti spunti interessanti per approfondire ancor di più la la tua passione per la tecnologia.

Voto: 7 e mezzo

Bilancia

Hai presente quella gran fica di Cher, che a 76 anni suonati compare sulla passerella di Balmain alla Paris fashion Week? Ecco mia cara, tu sei come lei: pazzesca in qualsiasi situazione. Peccato che con la luna storta di oggi tu porterai il broncio. Meno male che Venere te lo raddrizza un po’ stile Brigitte Bardot durante i primi anni di successo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei l’oggetto del desiderio di molti.

Lavoro anche se buchi le consegne nessuno avrà la minima intenzione di bacchettarti. Ti basta un sorriso o uno sbattere di cigli a e tutto passa in secondo piano.

Salute: sei assolutamente meravigliosa.

Il consiglio del giorno: Tra i vari consigli beauty autunnali, c’è anche quello di farsi capelli cotonati come negli anni '70. Tu non hai di certo bisogno di consigli di bellezza, ma comunque poi divertirti a giocare a fare la bambolona.

Voto 8

Scorpione

Finalmente ti vediamo un po’ più sbottonato, complice la Luna di oggi. Proprio come Totti, che il giorno del compleanno della bella Noemi si sbilancia dandole pubblicamente un bacio. In fondo non è così difficile farsi trasportare dai sentimenti. Basterebbe solo una bella spintarella.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: osi addirittura esprimere apertamente i tuoi sentimenti.

Lavoro: sei disposto a confessare qualche confidenza, tipo che nel caffé metti almeno 2 cucchiaini. È già un gran passo avanti per farti conoscere dai colleghi.

Salute: la voglia di fare un po’ di stretching di coppia è fortissima.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di ‘Zerocalcare’ a Milano. Rivedere il sarcastico armadillo sarà come ritrovare un vecchio amico. Vero?

Voto 8 +

Sagittario

Di certo sei ancora frastornato da Mercurio che continua a creare ingorghi ai tuoi neurotrasmettitori. Non dubitare sempre di te stesso. Infatti, pensi di aver avuto un’allucinazione perché controllando le partite dei prossimi mondiali, Google ha segnato anche il pronostico della finale (Brasile contro Francia) per domenica 18 dicembre. In realtà si tratta di un vero spoiler. Segnati subito questa cosa in agenda per verificare se il motore di ricerca ha ricevuto una spifferata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: piano piano riprendi un po’ di confidenza. Tranquillo non c’è fretta.

Lavoro: stare fermo alla scrivania è una vera tortura, perché non riesci a trovare una posizione comoda.

Salute: allena il tuo bel sorriso.

Il consiglio del giorno: per il pranzo ordinati un poké delivery. Il pranzo più trendy del momento, e soprattutto perfetto per la tua poca voglia di metterti dietro i fornelli.

Voto 7

Capricorno

Comprendi perfettamente lo stato d’animo di Antonino Cannavacciuolo, vittima di un furto di champagne nel suo ristorante di Torino. Con la Luna di oggi proprio nel tuo segno, sei infastidito ogni volta che qualcuno mette le mani tra le tue cose, figuriamoci su una preziosissima collezione di bollicine.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: al massimo ti concedi un bacio sulla guancia.

Lavoro: guai a chi mette le mani sulla tua scrivania.

Salute: ti preservi con la crioterapia.

Il consiglio del giorno: informati bene sul bonus bollette da 600 €. Sono certo che non vorrai perderti questa occasione per ottenere un piccolo incentivo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Il tuo atteggiamento nei confronti del mondo è esattamente come quello di Elisabetta Gregoraci e Giulio Franchini, che hanno deciso di non nascondersi più, e sorridono apertamente ai paparazzi che li aspettano sotto casa. Tu, grazie ai favori di Marte e di Venere, sei prontissimo a bucare l’obiettivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: come lo yogurt Mūller, fai l’amore con il sapore.

Lavoro: catalizzi l’attenzione di tutti anche se non parli.

Salute: se vai avanti così finirai nel libro dei record per diverse discipline.

Il consiglio del giorno: oggi potresti provare qualcosa di nuovo, e realizzare che anche in quel campo sei un vero asso. Sono certa che non ci sarà così difficile.

Voto 8 e mezzo

Pesci

L’idea del kit per i fuori sede, l’iniziativa delle università milanesi per le matricole, vi piace moltissimo. Tanto che anche voi (che avete sempre Marte contro), avreste assolutamente bisogno di qualcuno che vi sostenga per fare qualsiasi cosa. Forse più di un kit, voi vorreste tanto un bravo, aitante ed efficiente assistente personale. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete di nuovo campo libero. Ora dovere capire come approcciarvi.

Lavoro: mettete i vittimismi da parte.

Salute: guardarsi allo specchio non è più così fastidioso.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un bel corso di astrologia per conoscere meglio segni, pianeti e transiti. Puoi iscriverti ai miei corsi per studiare e approfondire questa materia.

Voto 5 e mezzo