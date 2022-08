Oroscopo di oggi lunedì 29 agosto 2022: Gemelli e Bilancia svegli e scaltri L’oroscopo di oggi, lunedì 29 agosto, e le previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro: è lunedì del vero rientro e Mercurio è in una bella posizione, con Marte a favore. Che sia questo pensiero a guidarti quando perderai la pazienza… Prestissimo purtroppo.

L'oroscopo di oggi, lunedì 29 agosto 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna! Il Sole quadrato a Marte e Venere opposta a Saturno non prevedono un inizio settimana particolarmente paziente e pacato. Confidiamo tutto nel bellissimo Mercurio in Bilancia, trigono a Marte, per una voglia di chiacchierare esplosiva.

Con la Luna tra Vergine e Bilancia oggi il segno fortunato sarà il Gemelli, e il segno sfortunato il Pesci.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Cerca di farti accompagnare in qualsiasi posto da qualcuno, perché con Mercurio in opposizione potrebbero balenarti delle idee alquanto pericolose. Infatti, potresti anche tu decidere di fare inversione a U in autostrada, come tir e auto di recente scoperte grazie alle telecamere. Con te c’è bisogno di precauzioni.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: pazzescamente sexy come Brad Pitt in ‘Cuori Ribelli’.

Lavoro: dici unicamente cose insensate.

Salute: muscoli disegnati da Bronzo di Riace.

Il consiglio del giorno: Se ti portassero a vedere la neve sull’Etna, tu faresti l’ennesima figura del tontolone, esclamando al miracolo. Ti assicuro che la dama bianca arriva quasi tutti gli anni e si può addirittura sciare.

Voto 6 –

Toro

Pensi che sia una vera ingiustizia il licenziamento della giornalista Lisa la Flamme per aver scelto di tenere i suoi capelli bianchi. Questa Venere in quadratura ti fa davvero riflettere su come la nostra società sia ormai superficiale e totalmente sottomessa a canoni di bellezza impossibili. Tu adori tutto ciò che è al naturale, comprese le rughe, che danno maggiore espressività ai visi in qualsiasi età.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non c’è trippa per gatti.

Lavoro: abitudinario incallito.

Salute: eviti ogni superficie riflettente, anche quella dello specchietto retrovisore.

Il consiglio del giorno: Preparati psicologicamente al back to work e a tornare a gestire le varie dinamiche da ufficio, da cui ti sei preso un periodo detox. Da una parte sarà impegnativo, ma dall’altra sei curioso di sapere com’è andata finire la storia tra i due colleghi in amministrazione. Vero?

Voto 6 e mezzo

Gemelli

È un momento di gloria miei cari Gemellini, infatti siete i favoriti di questi giorni grazie a Marte, Mercurio e Venere che vi sorridono. Siete l’Harry Styles dello zodiaco, che ha liberato i maschi dagli stereotipi e può permettersi smalto e lustrini, ed essere comunque sempre sexyssimo. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: amanti focosi e instancabili.

Lavoro: più saputelli di una enciclopedia.

Salute: vi autodichiarate la punta di diamante della squadra.

Il consiglio del giorno: Lo so che vi siete lasciati travolgere da diversi sport estivi in queste ultime settimane, ma ricordatevi comunque che le passioni classiche, come il tennis, sono comunque sempre da coltivare e da praticare tutto l’anno. Prenotate già il campo fisso il martedì sera al circolo.

Voto 9 e mezzo

Cancro

Ora che Mercurio si è messo in quadratura ti senti totalmente disorientato. Capisci perfettamente la sensazione dei passeggeri che sono rimasti per cinque ore chiusi nella stazione sotto la Manica, e avevano la sensazione di trovarsi in un film apocalittico. Tu eviti volentieri situazioni difficili, stando seduto tranquillo a casa tua.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: se non risponde ai tuoi messaggini in pochi secondi, entri subito del panico.

Lavoro: fate solo presenza.

Salute: ormai la stagione delle ciglierei è finita. Rassegnati.

Il consiglio del giorno: L’accessorio perfetto per l’inverno per te è di certo il marsupio, per essere sicuro di avere sempre a portata di mano soldi, documenti e telefono.

Voto 5 e mezzo

Leone

Pare che Robert Pattison sia l’uomo più bello del mondo, e non lo dicono le sue migliaia di fans, bensì la scienza. Tu, che adesso hai i favori totali di Mercurio, sono certa che troverai il modo di motivare scientificamente il fatto che sei l’indiscusso re dello zodiaco e di tutto il tuo circondario. Tu non punti soltanto alla bellezza ma al potere assoluto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei più desiderato delle vacanze last minute a settembre.

Lavoro: esponi le tue idee mostrando sempre il tuo profilo migliore.

Salute: sei una vera reginetta di bellezza.

Il consiglio del giorno: prenota già le tue lezioni di Pilates per essere in forma e splendente, anche dopo il rientro dalle vacanze. Affrettati, perché sono certa che ci sarà tantissima richiesta.

Voto 8+

Vergine

Nonostante Mercurio ti abbia salutata, hai capito anche tu che l’offerta attualmente vigente in Francia, di ben 4000 € a chi rottama l’auto per l’acquisto di una bicicletta elettrica, sia molto vantaggiosa. Con quella cifra, infatti, si possono prendere dei modelli davvero fichissimi e funzionalissimi sia in città che in campagna. Quasi quasi vorresti chiedere il trasferimento oltralpe.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo tieni per precauzione alla lontana.

Lavoro: fare i conti è un’attività molto faticosa.

Salute: hai bisogno di rallentare.

Il consiglio del giorno: Guarda l’ultima puntata di Superquark e saluta il caro Piero Angela, che rimarrà sempre nei cuori dei suoi telespettatori, e che grazie alle puntate on demand diventerà di certo idolo delle generazioni future.

Voto 7 –

Bilancia

Hai sicuramente lo stesso mood di Mario Draghi, che all’ultima conferenza del ‘Meeting’ ha ricevuto un applauso di ben 10 minuti, pronunciando unicamente la frase: “andate a votare”. Ora che finalmente hai i favori di Mercurio, Marte e Venere, il successo in qualsiasi campo è garantito ed è sottolineato da una lunghissima sfilza di apprezzamenti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei tutta cuoricini e farfalle nello stomaco.

Lavoro semaforo verde. Metti la prima e vai.

Salute: eleganza alla Charlotte Casiraghi.

Il consiglio del giorno: Pare che gli abbracci abbiano il superpotere di tirare su gli umori più neri. Abbraccia tutti a più non posso per sentirti una vera super eroina!

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Tu lo sai bene che non bisogna fidarsi dei sentimenti, soprattutto da quando ti trovi Venere in posizione sfavorevole. L’ennesima dimostrazione te l’ha data la coppia Hunziker-Angiolini, che si sono lasciati dopo solo cinque mesi. Ti assicuro che questo momento di sconforto nei confronti dei sentimenti passerà, per adesso ti lasciamo rimuginare nel tuo angolino.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lo eviti come le chiamate dei call center.

Lavoro: hai il pungiglione pronto a colpire.

Salute: pessimismo e fastidio.

Il consiglio del giorno: potresti partecipare ai raid notturni di parkour nella città di Parigi ,per spegnere le insegne di locali e negozi al fine del risparmio energetico. Prima ovviamente dovresti fare qualche lezione per imparare a fare questi salti acrobatici incredibili.

Voto 6 –

Sagittario

Mercurio torna a sorriderti, e tu torni fiero e sicuro sul tuo banchetto da insegnante. Al recente post di Chiara Ferragni sulla questione dell’aborto tu dai un assoluto 10 e lode. Anzi, vorresti invitarla per fare una tavola rotonda e discutere apertamente dell’argomento nella speranza di eliminare questo tabù.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: da gustare come brioche e granita.

Lavoro: i problemi di connessione sono finiti.

Salute: l’allenamento sul divano è il tuo preferito.

Il consiglio del giorno: Prima di rientrare in ufficio dovresti optare per un bel taglio di capelli, ispirandoti ai trend di stagione o, se preferisci, una bella spuntatina per prepararli all’autunno.

Voto 7

Capricorno

Fatichi a gestire le situazioni, a causa di Mercurio che non ti permette di avere una chiara visione. Come Sylvester Stallone, che risponde alla richiesta di divorzio della sua compagna dopo 25 anni cancellando il tatuaggio del suo nome e mettendo al suo posto quello dei due cani. Sei davvero imprevedibile, e non è possibile anticipare le tue mosse: ti assicuro che in questo caso per te non è un vantaggio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: fai finta di non sapere che cosa sia.

Lavoro: meglio rimandare qualsiasi decisione.

Salute: mettiti comodo e goditi lo spettacolo.

Il consiglio del giorno: Per i chiletti di troppo che hai acquistato durante l’estate, dovresti provare la dieta del cinque di Antonella Clerici, è molto facile da seguire, e vedrai che anche tu non potrai sbagliarti.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Probabilmente sei stato proprio tu a consigliare alle forze dell’ordine di fare dei blitz nelle spiagge pubbliche sequestrando sdraio e ombrelloni di quei furbetti che andavano a prendere i posti migliori all’alba, per poi allontanarsi comodamente per andare a fare colazione al bar. Ora che hai Mercurio dalla tua sei sempre tre passi avanti a tutti gli altri: non te la si può assolutamente fare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: cotto e mangiato.

Lavoro: sai esattamente cosa fare, come e quando.

Salute: capacità da grandissimo atleta.

Il consiglio del giorno: Sono in uscita gli ultimissimi prodotti della Apple, e tu ti senti già un bambino in un negozio delle caramelle. Attendiamo una bella relazione su quale sia assolutamente un must have.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Il video pilota comparso su YouTube della versione americana di Sailor Moon uscito negli anni '90 vi ha messo ko. È vero che siete tornati ad essere un pochino più perspicaci perché Mercurio non è più in opposizione, ma senza i favori di Marte faticate a fare qualsiasi tipo di ricerca, anche se puramente intellettuale e sul computer. Voi volete solo rimanere tranquilli con poche ma sane certezze. La guerriera che veste alla marinara è unicamente un manga giapponese.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: cercate solo favole a lieto fine.

Lavoro: procrastinare è il vostro nuovo mestiere.

Salute: l’amaca sotto una pianta frondosa e ombreggiante è il vostro desiderio proibito.

Il consiglio del giorno: Dovreste seguire il vostro istinto e partire per una vacanza veloce a settembre, non solo per rilassarvi ma anche per far rosicare chi è già rientrato a pieno regime.

Voto 5 e mezzo