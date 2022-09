Oroscopo di oggi lunedì 12 settembre 2022: Ariete e Capricorno non azzardino proposte Oroscopo di oggi, lunedì 12 settembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna è in Ariete e il Sole è trigono a Urano: ciò significa forza ed impulsività. Nel frattempo Mercurio retrogrado ci vorrebbe attenti a riconsiderare che cosa sia stato fatto fino ad ora.

L'oroscopo di oggi, lunedì 12 settembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Attenzione: Mercurio è definitivamente retrogrado. Lo è da qualche giorno, ma ci siamo concentrati su altri aspetti!

Lo sarà fino al 2 di ottobre e in questo periodo rientrerà anche negli ultimi gradi della Vergine. Quindi, insomma, è un momento più per i ripensamenti e l'introspezione che non per l'iniziativa.

Con la forte Luna in Ariete di oggi il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Complice la Luna nel tuo segno di oggi, il tuo obiettivo sarà di essere totalmente al centro dell’attenzione, e troverai qualsiasi modo per riuscirci. Proprio come la Rappresentante di Lista, che si è presentata sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in un total look Rosa Valentino. Un vero “shocking“ per flash di fotografi e spettatori. Da copiare subito.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: quando si parla di sesso ti butti subito a pesce.

Lavoro: disponibile solo per riunioni importanti.

Salute: ti senti bene solo dopo aver fatto esplodere il contapassi.

Il consiglio del giorno: se ti fossi perso la prima puntata di ‘House of the Dragon’s’, visto che ultimamente sei un po’ smemorato, puoi recuperare subito cliccando su You Tube.

Voto 6 e mezzo

Toro

L’amore per te non ha proprio più confini, complice Venere a tuo favore, che amplifica i tuoi appetiti. Infatti, concordi perfettamente con l’ex insegnante di Only Fans che, dopo questo cambio di vita radicale, confessa che non tornerà mai più dai suoi allievi. Una volta che ti si dà il via alla grande abbuffata, tu sei come Obelix al banchetto di ‘Asterix e le 12 fatiche’. Sei senza fondo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non ti tiri mai indietro.

Lavoro: felicissimo quando ti danno qualsiasi cosa da fare.

Salute: il tuo entusiasmo non ha confini.

Il consiglio del giorno: tra i vari consigli per il risparmio energetico in vista dell’inverno, c’è anche il suggerimento di fare docce lampo a temperature moderate. Tu di certo saresti anche disposto a farla addirittura freddina. Vero?

Voto 7 –

Gemelli

Avete lo stesso slancio dei Tik Toker che correggono gli errori dei politici che sono appena entrati sui social. Infatti, grazie all’appoggio di Mercurio e Marte, anche voi non avreste avuto alcun problema a riprendere Giorgia Meloni che inventa parole in giapponese durante uno dei suoi ultimi comizi. Ogni volta che c’è una citazione voi volete come minimo la postilla a pié di pagina con tanto di bibliografia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: perfetti seduttori

Lavoro: ogni vostra dichiarazione è dimostrata e approfondita, come un trattato scientifico.

Salute: ci vorrebbero più barzellette che freddure.

Il consiglio del giorno: si è appena stato festeggiato lo Star Trek Day. In onore del capitano Kirk, riguardati subito la prima puntata dello storico telefilm. Sono certa che saprete trovarla facilmente online.

Voto 7 +

Cancro

Che tu sia anche troppo buono, è merito dell’appoggio di Venere, ma ti avverto subito che sei anche un po’ troppo fiducioso. Anche Chris Pine deve avere la tua stessa percezione del mondo, dato che è rimasto molto scioccato dal teatrino costruito dal gossip su un presunto “sputo” di Harry Style. Per te è impossibile cogliere malizia e negatività. Occhio a non farti fare su come un calzino.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: come Ginger e Fred, vuoi solo ballare ‘Cheek to Cheek’.

Lavoro: i contorti macchinismi dell’ufficio ti sono incomprensibili.

Salute: la felicità è due cuori e una capanna.

Il consiglio del giorno: dopo i recenti fatti che hanno colpito l’Inghilterra, per capire meglio questa la nazione dovresti partire dallo studiare la sua storia. Ti assicuro che è meglio di un romanzo di avventure.

Voto 6 –

Leone

Ti senti un vero avventuriero, proprio grazie a Marte. Sono certa che dopo aver visto le meravigliose foto delle grotte di ghiaccio che formano dei dipinti color arcobaleno sul soffitto, avrai una gran voglia di fare un viaggio negli Stati Uniti, a Mount Rainier. Occhio, perché formandosi al di sotto di ghiacciai e nevai, c’è il rischio di rimanervi intrappolati. A volte è anche bello fare solamente gli spettatori dietro a uno schermo, ma so che raccomandarlo a te è inutile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti piace addirittura caminare mano nella mano.

Lavoro: avanti tutta! Come un cavaliere quando ordina la carica.

Salute: lo zaino è già pronto per l’avventura.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di esperienze, in questo periodo a Monaco c’è l’Oktoberfest. Un viaggetto di un paio di giorni da organizzare almeno una volta nella vita.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Le scuole non sono ancora ricominciate che già si parla di doverle sospendere alcuni giorni a causa delle prossime votazioni. Tu, che ami profondamente la routine e mantenere le tue scadenze, pare proprio che con Marte in quadratura dovrai imparare ad adeguarti. La lezione che devi imparare è la flessibilità a qualsiasi tipo di imprevisto o variazione dal percorso. Dai che ce la puoi fare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei di gusti semplici.

Lavoro: attentissima a qualsiasi sfumatura.

Salute: diva, ma acqua e sapone.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito all’Italian Tech Week. Sara più divertente di andare ad un parco giochi.

Voto 7

Bilancia

I tuoi principi sono assolutamente ferrei e inamovibili con l’appoggio di Saturno, e ancor più rigidi oggi, a causa di una Luna avversa. Infatti, appoggi in pieno la scelta della città di Haarlem in Olanda di eliminare le affissioni pubblicitarie con immagini di carne, come contromisura all’inquinamento da allevamenti intensivi. Sei una che ci pensa bene alle cose, ma quando raggiungi una certezza non la molli più.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti piace scatenarti sotto alle coperte.

Lavoro un vero martello pneumatico.

Salute: meravigliosamente sconvolgente.

Il consiglio del giorno: non è proprio il momento di ammorbarsi a guardare tutte le puntate delle ultime serie che trovi su Netflix. Approfittane per uscire e divertirti. Capito?

Voto 8 –

Scorpione

Incredibilmente sei disposto a giustificare l’errore del tecnico sulla grafica della recente partita Napoli – Liverpool, che lo ha confuso con Italia – Liverpool. Forse perché stordito dai boati record allo stadio Maradona. Gli effetti di Venere sul tuo segno sono sorprendenti!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: prepari anche una serenata romantica.

Lavoro: ti piace la spettacolarizzazione con presentazioni dagli effetti speciali.

Salute: così gioioso che abbracci e baci tutti.

Il consiglio del giorno: puoi diventare campione di enigmistica e cruciverba online, ma sarebbe meglio uscire e trascorrere una piacevole serata con le persone a cui vuoi bene.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Tra gli effetti della Luna piena dello scorso weekend, e quelli di Marte in opposizione, sei in pieno risparmio energetico. Il tuo stesso trend è seguito dai palazzi della regione Lombardia che rimarranno al buio la notte per contenere il caro bollette. Ti stai già adeguando a uno stile di vita morigerato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ormai hai abbracciato la castità.

Lavoro: niente orari extra.

Salute: in palestra fai solo lo stretching.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la casa dell’eremita sulla bellissima spiaggia di Herzliya, e lasciati cullare e rincuorare dal dolce rumore delle onde.

Voto 6 –

Capricorno

Sei disposto a trovare qualsiasi trucchetto per ottenere tutto quello che è al top, ma con Mercurio in quadratura pecchi di idee geniali. Lasciati quindi consigliare da chi è più bravo di te, come il designer che dalle prime immagini dell’iPhone 14, ha replicato il design del nuovo desktop da scaricare online per fare un update estetico a un qualsiasi vecchio modello della Apple. Spesso i più semplici espedienti sono quelli di maggior effetto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: stare in coppia è davvero il massimo.

Lavoro: investi in consulenze specializzate. Non fare tutto da solo.

Salute: sfrutta tutto il tuo famoso charme.

Il consiglio del giorno: guarda la presentazione dell’ultimo iPhone il 14 per capire le differenze con il tuo telefono, e valutare attentamente se è un investimento che hai assolutamente bisogno di fare.

Voto 6

Acquario

Non hai assolutamente bisogno di fare come Pamela Prati che parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip nella speranza di rivalutare la sua immagine. Infatti, tu che hai sia Marte che Mercurio dalla tua (ai quali oggi si aggiunge anche la Luna), per essere apprezzato da tutti puoi puntare su soluzioni più intelligenti e stimolanti, che non rinchiuderti dentro una casa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei un vero sporcaccione.

Lavoro: attivissimo h24.

Salute: pronto a una qualsiasi sfida Red Bull

Il consiglio del giorno: inizia ad interessarti ai trend modaioli, come la borsa a banana, un vero must di stagione. Non è necessario fare shopping frenato. Basta unicamente essere informati.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Sono certa che avete adorato profondamente i messaggi d’amore sull’abito di Julia Roberts a Venezia. Siete ancora reduci dalla Luna Piena dello scorso weekend e, ora che Venere è in opposizione, sentite ancor più forte la spinta al romanticismo, proprio perché vi manca l’appoggio del pianeta dell’amore. Farvi coccolare e consolare dal vostro peluche preferito non è più sufficiente.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non ti basta più viverlo nelle vostre fantasie.

Lavoro: siete più bravi di quello che pensate.

Salute: la realtà spesso è la migliore fantasia.

Il consiglio del giorno: andate a rigenerarvi sull’isola di Filicudi, un posto magico pieno attorniato unicamente dalle forze della natura.

Voto 6 +