Oroscopo di oggi giovedì 15 settembre 2022: Pesci e Gemelli sono confusi in amore Oroscopo di oggi, giovedì 15 settembre 2022, e previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. Marte e Venere si guardano ancora di traverso. Si tratta delle due facce dell’amore: quella dolce e quella passionale. Per questo Vergine, Pesci, Sagittario e Gemelli potrebbero essere confusi nelle emozioni, e scambiare amicizia per amore e viceversa.

L'oroscopo di oggi, giovedì 15 settembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Abbiamo ancora la quadratura tra Venere in Vergine e Marte in Gemelli.

I due pianeti simboleggiano le due facce dell'amore: quella dolce e quella erotica. I due segni zodiacali esprimono valori molto diversi: la razionalità e l'improvvisazione leggera. Insomma, proprio in amore sarà difficile trovare il bandolo della matassa.

Con la Luna ancora per quasi tutta la giornata nel segno del Toro, il segno fortunato sarà il Capricorno e il segno sfortunato il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Oggi ti unisci volentieri al gruppo di “Hobbit“ abruzzesi che, visto il successo dei festival di quest’estate, hanno deciso di procedere con grandi e ambiziosi progetti, compreso costruire un intero villaggio. Con questo Mercurio sempre in opposizione, è proprio facile nascondersi nelle fantasie. Il bello è che quando meno te l’aspetti possono diventare realtà, grazie allo zampino di Giove.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: riusciresti a limonare per ore senza alcuna fatica.

Lavoro: se pensi di raccontare una barzelletta sporca durante una revisione con il capo, evita.

Salute: ricordati che per fare bene del movimento devi anche saper usare bene la testa.

Il consiglio del giorno: Per farti un un’opinione sulle prossime elezioni, ti consiglio vivamente di smettere di leggere unicamente i quotidiani online, ma di implementarli anche con quelli cartacei. Infatti, si trovano degli approfondimenti interessanti che spesso mancano sui siti.

Voto 6

Toro

Grazie ai favori di Venere, e alla Luna proprio nel tuo segno, sei davvero splendido. Proprio come Zendaya agli Emmy Awards, che viene lodata per le sue grandi capacità a una età in cui è proprio giusto che la carriera sia in piena ascesa. Apri bene le orecchie perché i commenti e le lodi su di te sono appena iniziate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: è la tua materia preferita.

Lavoro: è un ottimo momento per dare una vera ‘zampata’.

Salute: non fare il modesto e urla tutti che stai alla grande!

Il consiglio del giorno: per assaporare ancor di più i tuoi manicaretti, bisogna masticare ogni boccone almeno 20 volte. Avrai anche tu la pazienza di seguire questa ottimo consiglio?

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Vi piace moltissimo ironizzare, anche se spesso non siete capiti a causa di Mercurio che, pur essendo a favore, in questo momento vi fa esagerare. Infatti, credo proprio che siate pronti a commentare in modo pungente il pit stop ‘strategico’ di Leclerc al distributore di benzina con la sua Ferrari. Probabilmente, sarebbe meglio far decidere a lui le strategie durante il campionato di Formula 1. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete bisogno di un ripassino sulle buone maniere.

Lavoro: occhio a fare troppo i buontemponi, perché potreste non essere presi sul serio.

Salute: imparate a incanalare meglio le vostre energie, perché al momento si disperdono.

Il consiglio del giorno: ritrovate il piacere di scrivere a mano i vostri appunti, magari utilizzando anche una bella penna ad inchiostro. Attenzione a premere troppo sul pennino, perché rischiate di sbavare.

Voto 7

Cancro

Di certo hai adorato la notizia che negli uffici pubblici in Giappone è ancora utilizzato il floppy disk. Tu, che ami tutto quello che è legato al passato, che per te è sinonimo di sicurezza, enfatizzato oggi moltissimo dalla Luna, hai intenzione addirittura di tirare fuori il tuo vecchio computer con il tubo catodico. L’unico problema è che nessuno riuscirà a leggere le tue e-mail.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è un linguaggio delicato fatto di sguardi e parole non dette.

Lavoro: riuscire a districarsi tra i vari impegni è peggio di uno schema del video gioco Zelda. Non sai assolutamente individuare il passaggio segreto.

Salute: hai ancora quell’allure dorato da post vacanza.

Il consiglio del giorno: ascolta le vecchie canzoni italiane, parte della nostra tradizione, come i mitici Cochi e Renato. Rispolverare qualche parola in dialetto è un vero divertimento.

Voto 6 e mezzo

Leone

Saturno è sempre una spina nel fianco che ti chiede di essere ponderato, sacrificando la tua indole e i tuoi entusiasmi. Ti senti esattamente come Laura Pausini, a cui è stato chiesto di cantare la canzone ‘Bella Ciao’, che in Spagna ha assunto tutt’altro significato, ma lei si rifiuta, non tanto per l’esibizione ma perché non vuole esporsi a livello politico. Stai sulle tue insomma.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: peggio di un feroce cane da guardia. Guai a chi si avvicina al tuo amore.

Lavoro: seguendo formalità e etichetta di certo non sbagli.

Salute: dopo tanta compostezza scatenati sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: guarda o riguarda la serie ‘The Crown’, che spiega in modo poetico le tradizioni della monarchia inglese. Questo è di certo un argomento che nell’ultimo periodo bisogna saper conoscere approfonditamente.

Voto 7 –

Vergine

Di solito avresti storto parecchio il naso alla notizia che la nuova ministra della sanità inglese fuma, beve e mangia in modo smodato. Ma da quando hai Venere proprio nel tuo segno, a cui oggi si aggiunge anche la grande dolcezza della Luna, tu ti senti di commentare soltanto con la classica frase: ‘i piaceri della vita sono illegali, immorali e fanno ingrassare’. Sei davvero la più buona di tutto lo zodiaco.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi lasciati sedurre dalla dolcezza.

Lavoro: ti assicuro che sbagliare gli accenti è del tutto normale. Non fartene un cruccio.

Salute: è la giornata giusta per godere a tutto tondo.

Il consiglio del giorno: leggi le poesie di Alda Merini, per sentirti bella e erotica. Ti assicuro che ti piaceranno moltissimo.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Gli sguardi di stupore e felicità delle bambine mentre si accorgono del colore ‘insolito’ della principessa nell’actionmovie “La sirenetta“ (interpretato da Halle Bailey) ha di certo riempito di gioia anche il tuo cuoricino. Complice oggi la Luna, ma anche Mercurio, che ti spingono verso prospettive fuori da rigidi canoni. Aprirsi a nuove vedute è assolutamente fondamentale.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore una vera ‘porcellina’.

Lavoro sei capace di ponderare ogni situazione.

Salute: sicura di poter fare tutto.

Il consiglio del giorno: Riguarda i film di Jean-Luc Godard, grandissimo esponente della Nouvelle Vague. Vedrai che alla fine ti piaceranno un sacco.

Voto 8 +

Scorpione

Pare proprio che il Rocco nazionale ti abbia tolto le parole di bocca commentando, sul gossip del momento Blasi-Totti, che dopo vent’anni di relazioni qualche scappatella può succedere, e bisogna essere in grado di perdonare. Sebbene ci sia Venere che ti spinga a pensare in maniera monogama, Marte invece ti stuzzica il sex appeal, e così anche tu ritieni che per andare avanti bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Non c’è altra soluzione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei tutto squillini e messaggini con cuoricini.

Lavoro: fare il freddo calcolatore è davvero impossibile.

Salute: sogni serate sul divano in dolce e amorevole compagnia.

Il consiglio del giorno: cerca di essere zelante nel tuo lavoro come nel leggere tutti i giornali di gossip. Lo so che è più forte di te ma non puoi pensare unicamente allo svago.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Se oggi pensi che la causa per cui sei terribilmente infastidito dai rumori emessi dagli altri (come masticare o soffiare il naso) sia perché sei affetto da Misophonia, ti sbagli di grosso. Ricordati che Venere ti è sempre avversa, per cui gestire e condividere spazi con altre persone ti è davvero difficile. Cerca solamente di non diventare ulteriormente intollerante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ormai hai deciso che ne puoi tranquillamente fare a meno.

Lavoro: farsi rispettare è un’arte da imparare.

Salute: stai bene solo quando sei solo. Ma non esagerare.

Il consiglio del giorno: prova ad essere un pochino più tollerante con chi ti parla e non volere sempre augurare a tutti un trasloco, che per te equivale come una maledizione. Vedrai che essere gentile ti verrà anche parecchio facile.

Voto 6

Capricorno

Sei disposto a fare di tutto per le persone che ami proprio perché ormai intenerito al massimo da Venere. Infatti, credo proprio che tu abbia assolutamente adorato il kilt di Re Carlo nel tartan rosso, preferito dalla mamma Elisabetta II. Ogni piccolo dettaglio per te è un messaggio d’amore, anche da come ti vesti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: fai di tutto per renderlo perfetto.

Lavoro: lasci volentieri la plancia di comando.

Salute: neanche la critica più pungente ti può scalfire.

Il consiglio del giorno: se dovessi scegliere dei nuovi colori per la tua casa affidati alla armocromia per creare un ambiente armonioso e caldo proprio come ti senti tu in questo periodo.

Voto 7 +

Acquario

L’isola di Ischia ha scelto come simbolo della lotta per l’ambiente una gigantesca pantera di peluche, che è stata recuperata di recente in mare. Tu, che sei sempre a favore di nobili iniziative, sei pronto a salire sulla nave con il gigantesco animale di pezza e accompagnare tutta la truppa nella difesa dei mari. Con Marte a favore sei più agguerrito di un ‘Capitano Uncino’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti basta schioccare le dita.

Lavoro: le cause di ogni genere, anche quelle perse, sono la tua missione.

Salute: il ritmo è sempre incalzante, e tu lo adori.

Il consiglio del giorno: adori le novità tecnologiche, e di certo non ti sarà sfuggito il nuovo Kindle con lo schermo super performante. Attendiamo una tua recensione su questo prodotto prima di acquistarlo.

Voto 8 +

Pesci

Nonostante abbiate sempre Venere in opposizione, dovreste seguire il consiglio di Niccolò Fabi che sostiene l’importanza di allenare sempre il cuore, perché purtroppo può arrugginirsi. Iniziate da piccoli gesti, per poi oliare gli ingranaggi più complessi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fate voi la prima mossa, ma nulla di troppo impegnativo.

Lavoro: non prendetela sempre sul personale.

Salute: provate a rilassarvi un po’ anche sul divano, va benissimo.

Il consiglio del giorno: non dovete per forza dire la vostra a riguardo dell’uso dei telefonini nelle aule di scuola. Dovete pensare che in alcuni casi possono anche essere utili. Su certi temi e meglio non esporsi. Evitate discussioni inutili.

Voto 6 +