Oroscopo di oggi mercoledì 5 ottobre 2022: Scorpione e Vergine mantengano la calma Oroscopo di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Acquario, Saturno quadrato a Urano e Marte quadrato a Nettuno, direi che è bene mantenere la calma il più possibile.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Marte oramai quadrato a Nettuno, con Saturno e Urano che si scontrano di nuovo, direi che indicano un momento di forte tensione, sempre sul punto di esplodere.

Con la Luna in Acquario, oggi il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Cerchi qualsiasi modo per attirare l’attenzione e sentirti super sexy come ti suggerisce Marte. Purtroppo, però, le tue scelte sono sempre di dubbio gusto con Venere in opposizione. Infatti, potresti andare in giro con i jeans sbottonati, che tanto spopolano negli dagli Stati Uniti. Ti avviso già che stanno bene solo alle sorelle Hadid, e questo ti potrebbe bastare per preferire un classico 501 a modino.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: le temperature si sono decisamente abbassate per andare in giro mezzo svestito.

Lavoro: gli spunti ci sarebbero anche, peccato che ti mancano proprio i modi pacati per porti in maniera propositiva.

Salute: Sei un vero “ruvidone”. Avresti bisogno di uno scrub emotivo.

Il consiglio del giorno: per sentirti accettato organizza una bella pizza con gli amici di sempre. Quelle persone sincere che sanno darti ottimi consigli, e dirti basta quando stai esagerando.

Voto 6 –

Toro

Con te oggi è meglio non scontrarsi, perché hai la Luna storta, e non la dai vinta a chi ti pesta i piedi. Proprio come la ristoratrice che minaccia gli ‘scrocconi’ di postare le loro foto sui social se non salderanno presto i loro debiti. Tu non la lasci passare liscia proprio a nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: in altre faccende affaccendato.

Lavoro: meglio non disturbarti se non si vuole ricevere rispostacce con annessa lavata di capo. Occhio perché oggi ti girano.

Salute: Vai avanti con il paraocchi e non ti accorgi che stai calpestando aiuole emotive.

Il consiglio del giorno: ogni tanto dovresti perderti guardando i video online. Ovviamente per te non è il caso di suggerire quelli con i teneri cuccioli di animali, bensì la lava incandescente che zampilla e scende dal vulcano Stromboli. Sono certa che troverai anche qualche affinità con ‘Iddu’.

Voto 7

Gemelli

Siete pervasi da una sicurezza indomabile, proprio grazie a Venere, a cui oggi si aggiunge anche una benefica Luna. Potreste lanciarvi in dichiarazioni come quella del generale e presidente dell’Uganda, che propone come dono di matrimonio 1000 mucche per convolare a nozze con Giorgia Meloni. Sarebbe meglio optaste almeno per delle offerte allineate con i tempi moderni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il vostro sex appeal è da 10 e lode.

Lavoro: Siete lanciatissimi e disposti a fare carte false pur di firmare contratti, ovviamente, a vostro favore.

Salute: siete la causa maggiore di incidenti stradali all’incrocio sotto casa. Quando uscite preparatevi all’ingorgo.

Il consiglio del giorno: regalatevi un bel trattamento di lusso, tipo il massaggio con i diamanti.

Voto 7 e mezzo

Cancro

La tua profonda ricerca di certezze si sta decisamente esasperando, proprio a causa di Venere che ti fa sentire i primi acciacchi di stagione, manco fosse pieno inverno. Scommetto che hai già scaricato l’app che scopre con un solo colpo di tosse se tu hai il Covid oppure no. Così ti puoi subito fiondare nella prima farmacia per svaligiarla di medicinali.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: svicoli qualsiasi contatto troppo ravvicinato.

Lavoro: eviti volentieri riunioni, soprattutto se devi esporre i tuoi progetti. Non ti senti sufficientemente preparato.

Salute: ti chiudi nel tuo guscio protettivo.

Il consiglio del giorno: acquista il libro ‘Beauty Food’ in edicola per curare la tua forma fisica partendo dal cibo.

Voto 6 +

Leone

Le emozioni sfuggono dal tuo controllo e ti si leggono proprio in faccia, complice la Luna opposta che tira fuori tutta la tua tenerezza e autenticità. Proprio come Victoria Beckham, che sfila alla Paris Fashion Week e si commuove in passerella. Farti vedere più umano desta sì clamore, ma anche grande apprezzamento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è un vero piacere ogni volta che ti rotoli sotto le coperte con il tuo partner.

Lavoro: rilassati sotto i riflettori, perché tutto sta andando per il verso giusto.

Salute: pronto a un lancio con il paracadute per emozioni forti.

Il consiglio del giorno: organizza una bella gita con gli amici per gustare il tartufo in Piemonte. Puoi aggiungere un tocco speciale andandoci con il treno storico da Torino a Cuneo. Prenota i biglietti perché vanno subito a ruba.

Voto 7 +

Vergine

Sei pronta a bacchettare con motivazioni “puritane” la star di Only Fans tifosa del Bari, che mostra le chiappe allo stadio. Con Mercurio ancora nel tuo segno, tu pretendi controllo e no frills. Figuriamoci mostrare il deretano in pubblico: non se ne parla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti concedi qualche tenerezza solo perché alzano il livello di serotonina.

Lavoro: dovresti fare a tutti i colleghi un corso di buone maniere.

Salute: per le maratone intellettuali tieni sempre pronto con il tè anche un bel termos di caffè dello studente. Doppio ed extra strong.

Il consiglio del giorno: per diletto impara a fare la birra in casa. Pare sia molto semplice, basta un piccolo kit che non terrà neppure molto spazio nella tua fornitissima cucina.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Puoi concederti tutti gli sfizi estetici che vuoi, perché sei sempre illuminata da Venere. Quindi, seguire il trend Grey Hair su di te ha lo stesso effetto che su Andie McDowell, recentemente notata durante le sfilate di Parigi. L’importante è che tu sia sempre ben truccata e con un rossetto pazzesco. Ma questo per te non è un impegno, ma puro divertimento.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore è una parte fondamentale per la tua beauty routine.

Lavoro anche se i concetti che esprimi potrebbero essere per lo più banali. Lasci comunque tutti a bocca aperta. Salute: non hai bisogno dei complimenti per essere certa di essere meravigliosa, ma comunque non li disdegni.

Il consiglio del giorno: organizza una festa alla balera dell’Ortica a Milano, per scatenarti in balli e canti super tradizionali, ma che coinvolgono tutti dal bambino all’anziana nonnina.

Voto 8 +

Scorpione

Ultimamente prediligi di gran lunga l’anonimato, e eviti qualsiasi tipo di riflettore, proprio a causa di un tuo subbuglio interiore che oggi viene enfatizzato dalla Luna. Sono certa che i tacchi creativi di Christian Louboutin a forma di rossetto da una parte ti stuzzicano la voglia di shopping sfrenato, ma dall’altra ti facciano subito pensare che non riusciresti mai ad indossarli. Di certo non sono un capo da usare tutti i giorni, ma vedrai che quando avrai delle occasioni speciali ti faranno comodo nell'armadio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei alla continua ricerca di dimostrazioni, ma da parte degli altri.

Lavoro: le banalità e le chiacchiere inutili le eviti come le pubblicità durante i film sulla tv nazionale.

Salute: il tuo malumore te lo si legge in faccia.

Il consiglio del giorno: il nuovo trend delle composizioni floreali è di utilizzare, soprattutto fogliame da unire a nastri e a qualche candela. Praticamente lo stesso gusto di Morticia Addams che fa già molto Halloween.

Voto 7 –

Sagittario

Che le tue stesse azioni, e soprattutto le tue parole, ti si possano ripercuotere contro, ormai ti è molto chiaro proprio a causa di due pianeti avversi: Marte e Mercurio. Per cui mettiti comodo e tranquillo sul divano, altrimenti ti potresti trovare nella stessa situazione dei genitori dei ragazzi del liceo Manzoni che dopo l’occupazione dei giorni scorsi dovranno pagare pulizie e ritinteggiare le pareti imbrattate con slogan e murales progressisti. Io è già un po’ di tempo che ti ho detto che è meglio imparare a lavorare a maglia e preparare uno scaldotto per l’inverno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti parla in alfabeto morse, ma tu impieghi troppo tempo a tradurlo per cogliere l’occasione.

Lavoro: temporeggia più che puoi per decisioni e incontri importanti. Concluderesti davvero poco.

Salute: ti serve una bella uscita nella natura per riequilibrare le tue energie.

Il consiglio del giorno: per attività outdoor e indoor è sempre consigliabile avere l’attrezzatura giusta. Fai un bel giro da Decathlon per gli acquisti tecnici di cui hai bisogno. Non mi sembra il caso di andare a fare una scampagnata con le espadrillas che usavi per andar in spiaggia quest’estate.

Voto 7

Capricorno

I recenti dati Istat sulla città di Milano dicono che ci sia un single ogni quattro abitanti, e la metà dei nuclei familiari cittadini sia formato da una sola persona. Con Venere contro, anche tu fai parte di questa lunga schiera di ’signorine’ e ‘signorini’, e la cosa non ti tange più di tanto. Perché troppo concentrato a far lievitare il più possibile il tuo conto in banca. In effetti ognuno deve dedicarsi alle proprie passioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo rimandi a data da definirsi.

Lavoro: è la tua ossessione.

Salute: tutto è perfettamente incastrato per una massima efficienza.

Il consiglio del giorno: mettiti sul telefono un alert per prenotare un tavolo al ristorante Salt Bae in arrivo a Milano la prossima primavera. Pare si servano la bistecca più buona del mondo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Questo periodo per te è esaltante, travolgente ed energizzante come non ti capitava da tempo. Praticamente sei come il tour della celebre cantante Lizzo, che ben presto arriverà anche a Milano. Ogni tua azione diventa subito cool da imitare e soprattutto da vedere. Preparati ad una foltissima schiera di fans pronti ad applaudirti appena tu alzi anche solo un sopracciglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è parte integrante della tua giornata. Da pendere più volte al giorno.

Lavoro: come re Mida, qualsiasi cosa tocchi diventa Oro.

Salute: dovresti andare in giro con un gps incorporato perché appena giri l’angolo sei così veloce che ti si perde subito di vista.

Il consiglio del giorno: organizza un paio di giorni nella Capitale per goderti i colori e le temperature dell’ ‘Ottobrata Romana’ come chiamano questa coda di fine estate i romani.

Voto 8 e mezzo

Pesci

Iniziate a programmare quei piccoli passi per realizzare i vostri progetti. Lo so che siete sempre sfiancati da Marte, ma con Venere che si è tolta dall’opposizione, finalmente avete una visione un pochino più rosea del vostro futuro. Ispiratevi alla giovane ventiquattrenne che apre a Torino una libreria tematica dove si potranno trovare unicamente libri fantasy. Questo mi sembra già un ottimo segnale per far trionfare le vostre fantasie.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non illudetevi ti trovare subito il finale ‘e vissero tutti felici e contenti’.

Lavoro: non basta l’atteggiamento positivo, ci vogliono anche i fatti.

Salute: optate per lunghe e rilassanti passeggiate. Bisogna pur partire da qualche cosa per iniziare a muoversi.

Il consiglio del giorno: per avere un alimentazione sana e risparmiare qualche soldo del portafogli conviene sempre farsi la schiscetta del pranzo. Guardate quelle sul profilo Instagram ‘mylittlelunches’, ottime per farvi venire il sorriso ogni volta che aprite il box lunch.

Voto 6 –