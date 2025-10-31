Oroscopo di novembre 2025, le previsioni del mese segno per segno: Mercurio retrogrado tra Sagittario e Scorpione

Pronti ad un nuovo Mercurio retrogrado nell’oroscopo del mese di novembre 2025? Il pianeta del pensiero infatti farà una lunga sosta tra la prima decade del Sagittario e la terza decade dello Scorpione. Dal 4 novembre Marte entra in Sagittario e dal 7, invece, Venere in Scorpione.

Eccoci qui a parlare dell'oroscopo del mese di novembre 2025, e soprattutto di Mercurio retrogrado, che è effettivamente la caratteristica astrologica principale dei prossimi giorni. Il 10 novembre, infatti, Mercurio nel segno del Sagittario inizierà a diventare retrogrado — cosa che accade tre volte l'anno — e andrà così tanto indietro lungo il cerchio dello zodiaco da ritornare il 19 novembre nel segno dello Scorpione.

Riprenderà il suo moto diretto soltanto alla fine del mese di novembre. Questo significa che Mercurio, ovvero il pensiero, anziché essere attivo e propositivo, sarà spesso dubbioso, confuso, rallentato, e così anche i nostri movimenti e le nostre connessioni sociali, reali o telematiche. Credo che il modo migliore di vivere tutto ciò sia non arrabbiarsi, ma soprattutto approfittare del silenzio al quale ogni tanto saremo costretti. Nel frattempo Marte starà in Sagittario per quasi tutto il mese (dal 4) e Venere in Scorpione (dal 7).

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tutti questi pianeti in Sagittario ti piacciono parecchio, ma diciamoci la verità: non ti lamenti nemmeno di Venere in Scorpione. Insomma, questo mese di novembre intendi riprendere la tua forma di segno zodiacale audace, coraggioso, intraprendente e testardo. Con Marte a tuo favore sarai così testardo che i consigli li ascolterai soltanto se a darteli sarà una delle pochissime persone che adori come fossero l'incarnazione di Krishna. Tutti gli altri possono tranquillamente stare in silenzio e ascoltare tutto quello che tu avrai da dire, da proporre, soprattutto da ordinare! Tutto questo, chiaramente, ti rende sicuro di te e molto, molto passionale.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Nei primi giorni del mese ti liberi da Marte in opposizione, quindi ritorni sexy e anche concreto e fattivo. I weekend a poltrire sul divano lamentandoti saranno soltanto un vecchio ricordo. Non è ancora l'ora, però, di cantare vittoria, perché arriverà Venere ad opporsi al tuo segno zodiacale e tu, nonostante avrai voglia di mettere in piedi grandi progetti, preferirai decisamente farli da solo piuttosto che condividere gioie e dolori. Venere opposta ti toglie qualsiasi desiderio di coccole e dolcezze e ti rende un solitario malinconico. Sarà il periodo dal 19 novembre in poi, con anche Mercurio retrogrado opposto, a farti venire dubbi di qualsiasi genere, ma soprattutto sui tuoi sentimenti, che forse hanno bisogno di una rispolverata.

Voto 6,5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte in opposizione al tuo segno zodiacale per tutto il mese di novembre abbassa drasticamente la voglia che hai di metterti in gioco, fare il primo passo, dire una battuta simpatica che ti metta al centro dell'attenzione. Quello che preferisci è startene per i fatti tuoi, in disparte, addirittura ignorato il più possibile. Sarai alla ricerca di coccole, ma soltanto quando sono davvero sincere e, soprattutto, siano per te un balsamo al cuoricino. Venere in Scorpione ti vuole piccante, ma soprattutto bisognoso di qualcuno che comprenda davvero appieno i tuoi pensieri e che sia anche pronto a stimolartene di nuovi.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto ti piace questo mese di novembre, con Venere a tuo favorissimo, soprattutto dopo il mese di ottobre in cui proprio il pianeta dell'amore ha ridotto la tua voglia di coccole e dolcezze. Passati i primi giorni, sei pronto a spalancare le braccia e il cuore e a dare gli abbracci più calorosi di sempre. Se poi sei un Cancro nato nella terza decade del segno, grazie a Giove e Saturno entrambi a favore non vedrai l'ora di metterti in gioco in relazioni intense, profonde e potenzialmente molto durature. Anche Mercurio retrogrado non ti fa per nulla paura, perché tu, da buon segno d'acqua, sei bravissimo a lavorare con l'introspezione e il rallentamento del pensiero.

Voto 9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questo Mercurio retrogrado potrebbe fare scintille, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Mentre Marte ti rende focoso e incendiario, soprattutto nelle passioni e nelle grandi decisioni, Venere e Mercurio (quando si trova in Scorpione dal 19 novembre), entrambi a sfavore, potrebbero confonderti le idee. Ti troverai a lottare, quindi, non sempre consapevole di chi o che cosa tu voglia conquistare. Occhio soltanto a non esagerare con la forza dirompente per zittire qualche sensazione di solitudine di troppo.

Voto 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I pianeti in Sagittario non ti piacciono mai, cara Vergine. In questo caso specifico ti faranno sentire “sbagliata” un po' troppo spesso. Soprattutto Mercurio retrogrado in Sagittario spegne quella luce ingegnosa che brilla nei tuoi occhi e che ti rende la collega migliore di tutti. I dubbi esistenziali si impossessano di te e tu troverai calore e rassicurazione soltanto negli abbracci. Per una volta metterai da parte la logica a favore dell'istinto, il che non sarà necessariamente un male, a meno che a leggere l'oroscopo non sia il tuo capo!

Voto 6,5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti dispiacerà un po' dire addio a Venere nel tuo segno zodiacale dal 6 del mese di novembre, però non ti disperare perché i pianeti ti coccolano anche questo mese, e anzi un bel Marte a favore rinvigorisce la tua voglia di esprimere con tutta l'energia che hai quello che pensi, quello che provi e soprattutto quello che vuoi. Mercurio retrogrado ti permette di ripensare e rivalutare, ma tu, che sei un segno zodiacale tutto d'un pezzo, sei a tuo agio anche nelle indecisioni. Anzi, in realtà, il fatto che anche gli altri si pongano dei dubbi ti rassicura parecchio!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere arriva nel tuo segno zodiacale. Tu sei davvero felice, caro Scorpione, perché senti di poterti lasciare andare a coccole, dolcezze, emotività di qualsiasi genere. Se sei della terza decade, poi, tra Giove e Saturno a favore direi che hai davvero voglia di costruire, soprattutto cose a due. Approfitta di questo Mercurio retrogrado per buona parte del mese per dedicarti ai tuoi pensieri profondi e, soprattutto, coinvolgere molte più persone del solito in momenti di introspezione e dialogo aperto e sincero. Tu sarai praticamente il nostro maestro in questo transito!

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei molto felice del ritorno della sicurezza in te stesso che ti rende un maestro, un insegnante, un leader senza peli sulla lingua e soprattutto decisionista e coraggioso. Questa è la tua vera natura, che negli scorsi giorni è stata temporaneamente rallentata. Mercurio nel tuo segno zodiacale ti piace parecchio, perché ti permette di vivere intensamente tutta la parte di scambio intellettuale tra te e il resto del cosmo. Prendere iniziativa sarà il tuo forte proprio in questo mese! Quando Mercurio diventa retrogrado, semplicemente ti aprirai al dubbio, ma non avrai di certo paura a fiondartici dentro come un tuffatore nella piscina comunale.

Voto 8,5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Direi che questo mese di novembre le cose vanno decisamente meglio. Certo, con Marte nel segno del Sagittario direi che non puoi contare su grandi energie, grande voglia di fare, grande spirito di iniziativa. Tutta l'autorevolezza grintosa che ti sei costruito negli anni sarà temporaneamente lasciata in cantina e tu ti mostrerai addirittura ben predisposto ad ascoltare quello che ti dicono le persone intorno. Addirittura chiederai consiglio e convocherai degli amici per raccontare loro tutti i tuoi tormenti. Mai condivisione sentimentale fu più profonda in un Capricorno! Perdere la voglia di combattere non è necessariamente un male, anzi!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non sperare di diventare più dolce del solito in questo mese di novembre, perché Venere sfavorevole riduce al minimo il tuo desiderio di condividere dolcezze e effusioni di qualsiasi genere. Anzi, da solo tu ci stai benissimo, caro Acquario, soprattutto perché Marte e Mercurio ti rendono ancora più indipendente, geniale e libero pensatore del solito. Quindi ci si tenga pronti alle tue pazzie, ai colpi di genio e alle follie creative, ma che nessuno si aspetti di essere consolato quando piagnucola. E tu, se dovessi avere voglia di lasciarti scappare qualche lacrimuccia per un senso di solitudine, in realtà preferirai zittirla alzando la musica a palla. Non è tempo per i sentimentalismi!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sentirti perso, confuso, decisamente spaesato non è certo una situazione che ti sia nuova. Questo mese, però, le cose potrebbero essere un po' più faticose del solito, soprattutto se ti verrà chiesto di prendere delle decisioni. Rimanda il più possibile, perché Mercurio retrogrado a sfavore fino al 20 novembre ti renderà davvero difficile fare i conti con la realtà. In compenso, però, grazie a una bellissima Venere a favore che amplifica i sentimenti — già di loro potenti — potrai sfruttare tutte queste domande esistenziali per farne materiale creativo: poesie o arte in qualsiasi forma saranno davvero cariche di significato.

Voto 6 e mezzo