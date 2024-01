Oroscopo di febbraio 2024, le previsioni del mese per tutti i segni: Acquario e Capricorno grandi protagonisti L’oroscopo del mese di febbraio 2024 e le previsioni segno per segno: i Pianeti veloci passeranno prima in Capricorno e poi in Acquario. Tutti, però, si muoveranno sempre in moto diretto il che li rende più attivi, concreti e fattivi. Emozioni e progetti importanti per Toro, Vergine e Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Per l'oroscopo del mese di febbraio 2024 voglio subito iniziare con una bellissima notizia: per tutto il mese tutti i pianeti si muoveranno in moto diretto. Se i pianeti che si muovono in moto retrogrado sono più riflessivi, dubbiosi e introspettivi, quando si muovono in modo diretto sono più attivi, fattivi e concreti. In più, per buona parte del mese, i tre pianeti veloci si muoveranno in due segni zodiacali (Capricorno e Acquario), dove Saturno è particolarmente forte: e Saturno, si sa, è il pianeta della determinazione e della razionale concretezza. Sotto questi auspici inizia, con la Luna nuova nel segno dell'Acquario, il 10 febbraio, l'anno cinese del Drago di Legno Yang.

Infine, a completare il disegno, lo stesso Saturno si muove per tutto il mese a braccetto con Giove, che ne amplifica la sicurezza in se stesso. Con la fine del mese, il 24, ci sarà una bellissima Luna piena nel segno della Vergine che disegna una docile e sensibile femminilità.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Diciamo proprio che tutti i pianeti nella nel segno del capricorno, nella prima metà del mese di febbraio, non ti piacciono proprio per niente, anzi ti innervosiscono parecchio! Però tieni duro, cerca di renderti visibile il meno possibile, e soprattutto, di farti gli affari tuoi, perché basterà davvero niente per accendere la scintilla che è in te e farti esplodere. Il riposo è il modo migliore per limitare i danni. Il partner dovrà farsene una ragione del fatto che tutta la tua rinomata passione sembri essere stata messa in cantina.

Voto 6

Toro

Il tuo mese di febbraio si dividerà quasi nettamente in due parti. Nella prima parte, quando i pianeti veloci si troveranno nel segno del Capricorno, ti godrai la vita come solo un vero Toro sa fare, sfruttando al massimo Giove nel tuo segno zodiacale. Ma, quando i pianeti veloci passeranno nel segno dell'Acquario ti si rivolgeranno tutti i contro e a quel punto la voglia di condividere i divertimenti con chi ti sta intorno sarà pochissima. Preferirai di gran lunga farti i fatti tuoi in solitaria.

Voto 7

Gemelli

In questo mese di febbraio, il tuo Saturno contro troverà tanta determinazione a farti da monito, quindi non sarà certo facile svegliare i tuoi doveri. Dovrai attendere la seconda metà del mese, quando i pianeti veloci si sposteranno nel tuo amato segno dell'acquario, per poter allentare un po' la presa e rilassarti. Che si sa, tu non sei certo un segno zodiacale portato a grandi e perpetuate fatiche, hai bisogno di arrivarci per gradi.

Voto 6

Cancro

In questo mese di febbraio, soprattutto nei primi 15 giorni, con tutti i pianeti che si trovano nel segno zodiacale opposto al tuo, ovvero il segno del Capricorno, saranno dolori! Scherzo ovviamente caro Cancro soprattutto perché sai bene che contemporaneamente i pianeti semi lenti, Saturno e Giove, ma anche quelli lentissimi, Urano Nettuno e Plutone, sono tutti a tuo favore. Quindi probabilmente si tratterà solo di un po' di nervosismo superficiale e di qualche piccolo intoppo ma nulla di grave. Tu cerca di mantenere la calma e ritagliarti il tempo per te per evitare gaffes.

Voto 5

Leone

Ci mancavano soltanto i pianeti veloci che si trovano a transitare tutti nel segno dell'Acquario, il segno zodiacale opposto al tuo, soprattutto nella seconda metà del mese di febbraio. Sei già in questa prima parte del 2024 te la stai vedendo ancora con Giove a sfavore che ti rende difficile abbandonarti ai piaceri, in queste ultime settimane del mese ti diventerà proprio impossibile. E, perché tu lo sappia, sarai davvero intrattabile. Chi si ricorda di te come di un ottimo compagno di serate dovrà proprio ricredersi.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Sarà di sicuro un mese particolarmente impegnativo per le tue emozioni i tuoi sentimenti, Cara Vergine, che culminerà con la luna piena nel tuo segno zodiacale il 24 febbraio. Per te che non sei proprio abituata ad accogliere, e soprattutto, a esprimere le tue emozioni, potrebbe davvero essere l'esperienza nuova. Non avrai alcun intenzione di trattenersi e, se ci sono delle follie che ti sfarfalleggiano nel cuore, prenderanno il volo.

Voto 9

Bilancia

Ti ho raccontato che questo 2024 ti vedrà meravigliosamente coraggiosa, pronta a buttarti in nuove iniziative. Ecco, nei primi 15 giorni di questo mese di febbraio tutta questa audacia proprio non la ritroverai mentre come d'incanto rifiorirà nel tuo cuoricino con la metà del mese, quando i pianeti veloci passeranno nel segno dell'Acquario. Sentirai proprio come il suono di una pagina che viene girata e un capitolo nuovo di zecca da iniziare. So che sei pronta.

Voto 7

Scorpione

Direi che il mese inizia con davvero pochissimo di cui tu possa lamentarti, caro Scorpione, se non al massimo di un Mercurio sfasato che limita la tua velocità di pensiero e soprattutto di comunicazione. Non dimenticarti, infatti, che contemporaneamente hai anche l'altro pianeta del dialogo, Giove, a sfavore. Quindi probabilmente è un febbraio silenzioso, nel quale però potrai dedicarti alle strategie e a tutto quello che di nascosto ti piace tenere delle tue relazioni. Che, se un po' ti conosco, è la parte più intrigante.

Voto 7

Sagittario

Pare proprio che in questo mese di febbraio i pianeti ti vogliono lasciare in pace che già, è chiaro, hai i tuoi problemi a cui pensare. Ad esempio Saturno contro! Prendi tutte le energie che riesci a recuperare dai pianeti veloci soprattutto nella seconda parte del mese e ascolta quel vento di libertà che ti soffia nelle orecchie. È proprio questo quello di cui hai bisogno: non restare attaccato per paura alla tua comfort zone e invece approfittarne per rimetterti in gioco completamente.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Goditi tutta la prima parte del mese caro Capricorno durante la quale ti sentirai effettivamente è assolutamente invincibile. Difficile avere a che fare con un Capricorno quando è sicuro di se stesso e quindi non te ne avrai a male se ogni tanto faremo un sorrisino di circostanza e cercheremo di defilarci. E' soltanto perché tu sei così inarrivabile potresti creare qualche ansia da prestazione.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Sei tu uno dei grandi protagonisti di questo mese di febbraio soprattutto per la luna nuova proprio nel tuo segno zodiacale del 10 del mese. Ospiterai anche Mercurio fin da subito che ti renderà particolarmente elastico, intuitivo e chiacchierone ma anche, con la metà del mese, Venere e Marte. Un momento di pace quindi per te, di relax e soprattutto ottimo per rimettere in moto alcune parti della tua personalità che avevi temporaneamente parcheggiato in garage. Che si rifacciano avanti progetti e partner.

Voto 7 e mezzo

Pesci

Questo mese di febbraio sarà vissuto tutto in attesa di godere, alla fine del mese, di un po' di protagonismo. Il 24 febbraio infatti insieme alla Luna piena che coinvolgerà anche te perché nel tuo segno si troverà il sole che illumina completamente la Luna, ci sarà anche Mercurio che approda nei tuoi gradi. Questo significa che da quel momento avrai una maggiore lucidità ed illuminazione proprio su quelle che sono le tue tensioni più intime. Te l'ho già detto varie volte che questo Saturno congiunto ti svelerà molto di te.

Voto 7