Oroscopo cinese 2024, inizia l'anno del Drago verde di legno: il significato e gli effetti Il 9 febbraio 2024 per l'oroscopo cinese inizia l'anno del drago di legno yang. Un anno potente, creativo, dinamico, estroverso ma, grazie all'elemento legno, anche pronto a costruire. Ecco cosa significa, quali saranno gli effetti e come capire a che segno zodiacale cinese si appartiene.

Il 9 febbraio 2024 inizia il nuovo anno dell'oroscopo cinese con la Luna nuova nel segno dell'Acquario: sarà l'anno del drago verde di legno yang.

L'astrologia cinese, a differenza della nostra astrologia occidentale, è un'astrologia lunare che si basa appunto sulle fasi lunari. Esattamente come nella nostra astrologia però ciascuna persona è rappresentata da un intero schema con una combinazione unica di segni, elementi e polarità. Come noi spesso ci concentriamo solamente sul nostro segno solare, quello che chiamiamo comunemente "segno zodiacale", allo stesso modo nell'oroscopo cinese ci si concentra sul segno annuale, ovvero il segno zodiacale nel nostro anno di nascita.

Ogni anno infatti è caratterizzato da uno dei 12 segni zodiacali che si combinano ad uno dei 5 elementi e ad una delle due polarità. Il 2024 sarà l'anno del drago verde di legno yang dove il drago verde è l'unico dei 12 segni zodiacali che non è un animale reale ma di fantasia.

Cosa significa l'anno del Drago verde di legno

L'anno del drago verde di legno yang per le sue caratteristiche simboliche può essere paragonato al nostro segno zodiacale dell'Ariete. È un segno forte, travolgente, magnetico e brillante, carismatico e sicuro di sé. Questo segno è un vulcano di progetti, di ego, di estro. Il legno invece è l'elemento che possiamo rappresentare con il nostro pianeta Giove: abbondanza, crescita, stabilità, sicurezza. Il 2024 ha la polarità è yang, ovvero maschile, estroversa e attiva. Unendo quindi le caratteristiche del drago verde a quelle del legno e della polarità yang sia un io molto forte, addirittura qualche volta poco contenibile. Per questi motivi l'anno del drago di legno yang si presenta come un anno ricco di eventi, travolgente e geniale, che farà spiccare personalità potenti le quali però possono giungere ad un compromesso e ad un accordo a patto che questo compromesso sia effettivamente vantaggioso per tutti. Queste personalità sono quindi forti ma al servizio spesso della comunità e della società.

Chi sono i nati nell'anno del drago verde

Coloro che sono nati sotto il segno del drago verde hanno una grande energia in sé, una forza cocciuta e coraggiosa, spesso incapace di vivere i limiti. Sarà l'elemento che modificherà l'ego: il legno lo placa mentre il fuoco o il metallo lo aizzano. Il drago rischia spesso di essere intransigente e di non saper ascoltare chi ha intorno (ma il drago di legno è più attento): questo lo rende sexy ma anche intransigente qualche volta.

Topo

(Nati negli anni 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Il topo è un segno zodiacale che fa del movimento e della curiosità, qualche volta anche furbesca, la sua caratteristica principale. Di sicuro le sue energie si sentono molto comprese e stimolate dall'anno del drago anche se queste forze possono ogni tanto creare delle piccole scintille: troppe personalità carismatiche tutte insieme.

Bue

(Nati negli anni 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La pacatezza del bue viene proprio sconvolta dall'anno del drago verde, e questa cosa non gli piace per niente. Lui che spesso propende per un lavoro solido, rigoroso e particolarmente strutturato è piuttosto infastidito da questa vitalità impulsiva e spavalda. Non sarà un anno facile.

Tigre

(Nati negli anni 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

I nati sotto il segno della tigre, che sono pronti a cavalcare il cambiamento in ogni situazione, saranno stimolati da questo anno del drago e da tutte le personalità carismatiche che si troveranno intorno. In più la tigre non è un segno zodiacale particolarmente bisognoso di riconoscimenti personali e questo aiuterà la convivenza.

Coniglio

(Nati negli anni 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

I nati sotto il segno del coniglio godranno della creatività di questo anno ma spesso si ritroveranno in difficoltà nella gestione più logistica, concreta ed economica soprattutto. La velocità del drago si scontra con la lentezza introspettiva del coniglio.

Drago verde

(Nati negli anni 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012 – 2024)

Se sei nato sotto il segno del drago significa che nel 2024 compirai gli anni di un numero che è multiplo di 12. Quando il segno dell'anno corrisponde al nostro segno di nascita significa sempre che siamo di fronte ad un momento in cui dobbiamo guardarci dentro, come se fossimo davanti ad uno specchio. Quest'anno amplifica la parte egoriferita del drago che dovrà trovare un compromesso nelle relazioni intorno.

Serpente

(Nati negli anni 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013 – 2025)

Potrebbe essere un anno un pochino insidioso per i nati sotto il segno del serpente, soprattutto dal punto di vista economico. Sente che si avvicina il momento della resa dei conti e non è certo l'anno giusto per scherzare con la leggerezza.

Cavallo

(Nati nati negli anni 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Nell'anno del drago verde di legno, che è un anno molto creativo, i nati sotto il segno del cavallo si sentono compresi anche nelle loro piccole follie, nel loro bisogno di muoversi e di dare libero sfogo al loro intelletto. Grazie al legno però la creatività del cavallo può trovare una formula costruttiva.

Capra

(Nati negli anni 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

I nati sotto il segno della capra potrebbero essere particolarmente infastiditi da tutte queste energie egoriferite e un po' troppo spavalde nell'aria. Anche l'elemento legno, molto ottimista e fattivo, sembra proprio non dare spazio all'introversione tipica della capra.

Scimmia

(Nati negli anni 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Tante, ma tante, ma tante energie per i nati sotto il segno della scimmia nell'anno del drago verde, che sente una spinta importante a mettersi in gioco. E soprattutto l'elemento legno porterà una grande concretezza che spesso manca a questo segno.

Gallo

(Nati negli anni 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Per i nati sotto il segno del gallo l'anno del drago sarà un anno particolarmente proficuo per nascite e matrimoni. Di questo anno particolarmente creativo ed innovativo il gallo è pronto a cogliere l'opportunità per crescere, per se stesso e per le persone che gli stanno vicine.

Cane

(Nati negli anni 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

I nati sotto il segno del cane, fedeli e spesso silenziosi, possono essere infastiditi da questo anno del drago che vuole invece spingere alla esibizione del singolo. Non sarà un anno particolarmente favorevole quindi tu promettimi di mantenere la calma.

Maiale

(Nati negli anni 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Il maiale, che è un segno zodiacale particolarmente capace di sfruttare le occasioni, nell'anno del drago troverà spesso appoggi di personaggi influenti e questo gli porterà grande vantaggio soprattutto economico.