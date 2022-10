Oroscopo della settimana dal 3 al 9 ottobre 2022: Sagittario e Pesci ricominciano ad amare Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 ottobre 2022, ritroviamo la famosa quadratura tra Urano e Saturno. L’abbiamo già vista nel 2021 e all’inizio del 2022: porta scompiglio in tutte le strutture tradizionali. Siete pronti?

L'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022 è davvero molto importante! Infatti ci ripropone di nuovo la quadratura perfetta tra Urano in Toro, e Saturno in Acquario. Insomma, diciamo che siamo pronti, a livello universale, a rompere con ogni tipo di tradizione, di struttura rigida, di costrizione.

Oroscopo settimanale 3 – 9 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

La Venere in Bilancia porta giudizio, mentre Marte in Gemelli in sosta aumenta il nostro desiderio di dire ad alta voce che cosa pensiamo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Per fortuna non si è proprio uno di quei segni zodiacali che si annoverano per primi quando si pensa alla pazienza e alla dolcezza. Perché di queste tue doti, anche in questa settimana, non ne vedremo nemmeno l'ombra. Grazie a Marte, però, sarai capace di prendere in mano la situazione e gestirla con una certa rapidità, senza preoccuparti di ferire sentimenti altrui. Anzi, quali sentimenti??

Voto 6 per la consapevolezza.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Avere ancora mercurio a favore, diretto per di più, e Urano congiunto, indica proprio che se c'è un pensiero, un progetto che da diversi mesi saltella nel famoso cassetto per uscire, è proprio l'ora di lasciarlo libero. Insomma va bene la ricerca di sicurezza, ma fai in modo che non diventi una gabbia dorata, come quella dei pappagalli alla corte del mare.

Voto 7 ma prendi iniziative.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Di sicuro il sex appeal non ti mancherà, e quando mai? Il punto, però, e proprio da brava astrologa devo metterti in guardia, è che potresti esagerare con l'impulsività di qualche idea. Anzi, mettiamola così: le idee saranno tantissime, assolutamente incontrollabili e ingestibili, ma ancora più del solito sparsi nei diversi punti del cosmo. Pare proprio che nel tuo cervello non ci siano due neuroni che pensino contemporaneamente alla stessa cosa.

Voto 8 ma metti tutto nero su bianco.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'amore è finito rapidamente in coda al tuo elenco delle priorità. Non me ne preoccuperei troppo dato che tu, anche quando ti impegni per essere uno stronzetto, risulti comunque sempre comprensivo e paziente. Per cui, probabilmente, nessuno si accorgerà di questo cambiamento di prospettiva. In compenso, però, per farti veramente felice bisognerà lasciarti in pace, tu e il tuo telecomando.

Voto 5 e mezzo ma in solitaria.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mamma mia, caro Leone, quanto ti piaci in questi giorni. Direi che c'è proprio da sfruttare appieno questa sensazione di essere finalmente tornato il re, e non solo della foresta. Poi, è chiaro che qui si deve procedere per gradi, riconquistando piano piano ogni scalino della piramide sociale. Sta di fatto che Marte e Venere a favore iniziano a rispolverarti come gli scarponi da sci che sentono vicina la loro stagione.

Voto 7 e mezzo per l'ottimismo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ti è rimasto soltanto Mercurio a favore, ma direi che ti ritieni particolarmente soddisfatta. Forse non potranno dire altrettanto le persone che ti circondano, visto che sarai ancora più pretenziosa, puntigliosa e insoddisfatta del solito. Non ti dimenticare che Marte è a sfavore, e farà di tutto per metterti la pulce dell'incertezza nell'orecchio.

Voto 6 e mezzo se resisti a Marte.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È sempre il tuo momento cara Bilancia, per cui cosa vuoi che ti dica l'oroscopo che già non sai? Ricordati che se non stai sfruttando al massimo questo periodo provando tutte le cose nuove che ti hanno sempre fatto paura, stai praticamente perdendo tempo. L'unica alternativa plausibile per godere di tutto ciò è passare più tempo possibile in orizzontale, e non da sola. Non so se mi sono spiegata.

Voto 10, what else?

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere in Bilancia e Saturno contro diciamo che non solleticano il tuo buon umore ma, in compenso, ti permettono di andare ancora più a fondo della tua emotività. Insomma, non ci sarà sentimento stipato nel cuore di qualcuno che ti circonda che tu non riesca a stanare. Sei perfetto come agente segreto, come psichiatra e anche come migliore amico, anche se poi la fase della consolazione non è proprio il tuo forte.

Voto 7 per la profondità, on ogni caso.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le cose stanno decisamente migliorando e, se la smetti di essere un pessimismo cronico, te ne accorgerai anche tu. È vero che la capacità di tenere la testa su di un unico pensiero, e soprattutto la capacità di renderlo reale, concreto, è molto più che arrugginita. Direi proprio momentaneamente fuori uso. In compenso l'amore torna a farsi sentire.

Voto 5 e mezzo ma in miglioramento.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto ti piace caro capricorno dire la tua, soprattutto qualora non fosse richiesta, e soprattutto quando discordata quello che pensano o fanno gli altri. Insomma brontolare, borbottare, filosofeggiare e polemizzare sarà proprio il tuo forte. E se le persone intorno a te si infastidiscono, allora sì che hai ottenuto il tuo risultato.

Voto 6 ma vacci piano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continua ad essere un periodo davvero meraviglioso nel quale hai l'impressione che ogni tuo desiderio diventi realtà, senza nemmeno che tu ti sbatta più di tanto. Forse stai soltanto raccogliendo i buoni frutti di tanto ma tanto lavoro e, diciamocelo, di un gran bel carattere.

Voto 10 e lode.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto meno il tuo cuoricino ha ripreso a battere e direi che, conoscendoti, la cosa non sia per nulla da sottovalutare. In compenso, però, la tua grande capacità di prendere fischi per fiaschi è ancora più in allerta del solito. Vedrai soltanto quello che vuoi vedere, che di solito è piuttosto lontano dalla realtà. Poi non dire che non ti avevo avvertito.

Voto 6 ma prudente.