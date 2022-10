Oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre 2022: Ariete e Cancro sbuffano Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 ottobre 2023, sarà bene sfruttare tutte le energie creative dei segni d’aria, che hanno ancora i pianeti veloci a favore. Di contro Pesci, Vergine e Sagittario faranno bene a fare pace con errori e scivoloni.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 ottobre 2022 vede, proprio come la scorsa settimana, Venere e Mercurio nel segno diplomatico e paziente della Bilancia. Marte si trova nel segno dei Gemelli, pronto a dire la sua senza le mezze misure.

Oroscopo settimanale 17 – 23 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Saranno i segni d'aria quindi, più degli altri, a sentirsi pronti in questi giorni per esprimere al meglio le loro caratteristiche: energia, voglia di fare, e soprattutto di condividere. Se avete un Gemelli, una Bilancia oppure un Acquario in giro per casa ritenetevi fortunati.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La tua rinomata caratteristica di passionale impulsività, in questa settimana sarà ancora più scatenata del solito. Potresti sfregarti le mani perché, in fondo, essere così imprevedibile come una miccia sempre pronta ad esplodere è la cosa che più ti piace. Anzi, adori quella sensazione di tenere col fiato sospeso le persone che ti stanno intorno. Questa settimana, con anche Venere e Mercurio in opposizione, immaginare la tua prossima mossa sarà impossibile anche per te.

Voto 6 meno ma fai il bravo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Proprio in questi giorni potrebbe farsi sentire ancora più impellente il bisogno di mettere in discussione qualcosa, colpa di Urano che ti sollecita, e di Saturno che ti snerva. In tutti i casi avrai tanto bisogno di affetto, e non ci sarà alcun vizio al quale dirai di no pur di sentirti un po' sollevato. Il resto dei pianeti sembra far finta di non vedere e ti lascia lì nel tuo brodo dove, si sa, anche il minimo cambiamento ti turba.

Voto 6 + che funge da antidolorifico sentimentale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa sensazione di poter fare davvero qualsiasi cosa, soprattutto in qualsiasi situazione, ti piace parecchio. La tua irriverenza ad ogni genere di tradizionalismo si fa sentire ancora più forte, adesso che Marte ti rende invincibile e Venere e Mercurio ti donano un fascino davvero irresistibile.

Voto 9 per il fascino irresistibile.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con Mercurio, ma soprattutto con Venere ancora in quadratura per tutta la settimana, e Marte che non sembra proprio avere intenzione di aiutarti, le tue energie saranno davvero sotto le scarpe. Il fatto è che non avrai alcuna intenzione di chiedere aiuto alle persone che ti circondano, che quasi quasi ti infastidiscono. Ogni attività sociale sarà ridotta al minimo indispensabile, e il sorriso di circostanza che sei bravissimo a mettere su, avrà una scadenza limitata come la sosta con orario.

Voto 6 meno meno meno meno meno.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Direi proprio che hai tanta, ma tanta voglia di rimetterti in piedi e i pianeti, anche se non proprio a favorissimo, sembrano comunque avere voglia di darti una spintarella. Insomma Leone, sarai la dimostrazione che quando si ha voglia di essere felici si trova, in qualche modo, il modo di esserlo. Vero che continui a vedertela con quel Saturno contro, ma forse hai già imparato tante di quelle cose che fino a pochi mesi fa nemmeno avresti immaginato.

Voto 7 per lo spirito dello studente sempre.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Marte continua a darti fastidio, ma Venere e Mercurio non fanno altro che renderti ancora più impaziente, e soprattutto desiderosa di ottenere risposte. Non ti dai davvero pace e, per placare un po' le tue tensioni interiori, ti darai a shopping, cibo e sesso. Non sempre, quindi, ci sarà da lamentarsi, soprattutto perché questo Marte che ti fa perdere la pazienza ti rende anche decisamente meno rigida del solito.

Voto 6 e mezzo nonostante tutto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

E che cosa posso dirti in più che tu non sappia già, cara Bilancia? Sei fantastica, davvero senti per una volta nella vita di essere come e dove vorresti essere. Poi, se anche qualcosa dovesse presentarsi alla tua testolina con il desiderio di un cambiamento, non esiteresti ad affrontare la situazione nel modo più schietto possibile. Insomma tutti i dubbi nei quali di solito navighi adesso sembrano essere dissipati.

Voto 10 e lode.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La malinconia c'è ancora per un po', non possiamo certo negarlo. Ci avviciniamo, però, alla stagione del tuo compleanno, quella nella quale ti senti in perfetta sintonia con la natura. Anche se, è evidente, la natura non è precisamente rigogliosa come d'estate. Goditi tutti momenti di solitudine che riesci a ritagliarti, perché sarà proprio lì, tra i tuoi pensieri profondi, che ti sentirai davvero a tuo agio. Non sottovalutare le idee creative che possono venire a galla quando meno te l'aspetti.

Voto 7 nonostante tutto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo Marte ti rende ancora teso, e soprattutto ogni tanto, fa sì che tu ti esprima molto, ma molto prima di aver acceso il cervello. Così, il tuo fare da saputello, potrebbe cadere in qualche scivolone. In compenso, però, sappi che questa nuova aria di chi, almeno ogni tanto, può sbagliare, non solo ci piace parecchio ma attrae tante ma tante coccole. Insomma, Sagittario, per una volta ti mostrerai uno di noi, e noi non vedremo l'ora di abbracciarti.

Voto 6 e mezzo per gli scivoloni consapevoli.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere, ma soprattutto Mercurio ancora in quadratura, ti dà particolarmente fastidio. Questo perché avere la sensazione di non poter bacchettare le persone che ti circondano perché ti mancano le parole, gli esempi, le informazioni necessarie, spegne un po' quel senso di autorevolezza che ti piace tanto esercitare su chi ti circonda. Quindi ti vedremo spesso guardare intorno a te con gli occhi spaesati e un po' furtivi di un gattino sotto al temporale. Quasi quasi ci fai perfino tenerezza.

Voto 6 scarsissimo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai davvero voglia di condividere tutto quello che hai, quello che provi, quello che pensi, e soprattutto che progetti. Niente nella tua testa hai fatto solamente per far felice te stesso perché, ancora più del solito, la tua vera soddisfazione sarà nella condivisione. Certo, non ti dispiacerà ogni tanto ritagliarti del tempo per la tua dolce metà, o per le persone a cui vuoi molto bene, in questo caso imponendo una privacy senza invasioni.

Voto 9 abbondante.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questo Marte che continua ad innervosirti qualche volta riuscirà addirittura a spegnere la tua grande creatività, la tua capacità di vedere il lato positivo in qualsiasi situazione. Per questo sarà bene non solo che tu faccia esercizi per mantenere la calma, ma anche che ti affianchi e delle persone molto, ma molto sagge, e anche molto pazienti. Starti dietro non sarà semplice.

Voto 5 e mezzo.