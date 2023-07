L’oroscopo di oggi 27 luglio 2023: Cancro e Pesci hanno sentimenti incontenibili Nell’oroscopo di oggi, giovedì 27 luglio 2023, la Luna in Scorpione continua a rendere iper sollecitati emotivamente i segni fissi: Scorpione stesso, Toro, Acquario e Leone. Ognuno dovrà fare i conti con i suoi sentimenti più profondi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

La Luna in Scorpione continua ad essere sollecitata e sollecitante. Non preoccupatevi di nervi a fior di pelle o ipersensibilità emotiva. Affondate il dito nei sentimenti come il cucchiaino nel tiramisù. Il segno fortunato é lo Scorpione, nonostante tutto, e il segno sfortunato l’Acquario.

Ariete

Pare proprio che tu abbia fatto indigestione di enciclopedie scientifiche, perché con Mercurio dalla tua sei più sapiente del mitico Alberto Angela. Infatti, tu non batti ciglio quando tutti parlano della ‘temperatura del bulbo umido’ che è il limite di sopportazione umana al caldo: sei proprio uno dei pochi a conoscerlo, te lo garantisco.

Amore: ogni occasione è buona per un bacino al partner.

Lavoro: sei preparato anche per l’interrogazione e a sorpresa .

Salute: sei perfetto come se fossi appena uscito da un make up artist.

Il consiglio del giorno: acquista da Zara un pezzo della collezione Barbie.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Oggi è decisamente meglio starti alla larga, perché tra la Luna storta e Mercurio contro sei sbadato come il proprietario del campo di tennis di terra rossa a Venezia, che ha colorato tutta l’acqua della laguna. Lo so che non lo fai apposta ad essere un vero combina guai, come il simpaticissimo Mr Magoo. Per uscire con te il tuo partner dovrà usare le protezioni da portiere di hockey su ghiaccio per rimanere illeso.

Amore: sei un po’ troppo focoso.

Lavoro: inizia a mettere in ordine la scrivania in preparazione delle vacanze.

Salute: hai la tempra giusta per partecipare alle gare ‘Spartan’.

Il consiglio del giorno: fai una bella pulizia in cantina.

Voto 5 +

Gemelli

Potreste dover rivedere alcune vostre scelte, soprattutto se si tratta di prestanza fisica, perché al momento siete decisamente scarsi. Lo so che sotto sotto vorreste azzardare e iscrivervi a onlyfans, come Giulio Raselli di Uomini e Donne, come gesto di ribellione con Mercurio che vi fa sentire dei veri sessantottini. Con Marte contro, però, potreste destare grande delusione nelle ammiratrici. Occhio alla reputazione di veri conquistatori.

Amore: vi fermate ai preliminari.

Lavoro: fate i professoroni come Mario Draghi.

Salute: sembrate sempre appena usciti da un salone di bellezza.

Il consiglio del giorno: scrivete una lettera d’amore al tuo partner.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Tenere la passione stretta nelle mutande sarà proprio una vera impresa, oggi che sei sotto l’influenza di una Luna davvero sexy. Sfrutta anche Marte a favore per darci dentro a più non posso, e magari arriveranno sorprese davvero gradite oltre al puro godimento. Potresti anche tu sfoggiare in spiaggia una ‘panzetta’ sospetta, come Federica Pellegrini al mare che pare possa annunciare una cicogna in arrivo.

Amore: oggi vuoi proprio esagerare.

Lavoro: sei super operativo e non temi alcuna assenza di segnale sul tuo telefonino.

Salute: sbaragli tutti con la tua grandissima forza di volontà.

Il consiglio del giorno: vai a fare la spesa al mercato rionale per frutta e verdura di stagione.

Voto 8

Leone

Preparati a possibili contrattempi, con Giove contro sempre in agguato con tiri mancini. Potresti anche tu recarti nel tuo appartamento al mare e scoprire che il vicino ti ha ‘rubato’ la stanza da letto, come è successo in Sardegna a uno sventurato signore bresciano. Mi raccomando, non ti abbattere troppo e soprattutto tieni a bada tutte le ‘pare’ che enfatizza la Luna storta.

Amore: lo rifuggi come il sole nelle ore più calde.

Lavoro: neppure la logica oggi riesce tenere a freno la tua lingua pungente.

Salute: hai la stessa vivacità del mese di novembre.

Il consiglio del giorno: puoi addolcire il tuo umore nero con un bel gelato con panna.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ti scateni come i Beckham al karaoke che cantano ‘Say you’ll be there’ in un locale di Miami. Sei dotato di grande vivacità e voglia di goderti la vita su una corsia preferenziale, complici Giove e la Luna a favore. Quindi metti da parte tutta la pianificazione e lasciati coinvolgere dalla spontaneità. Sarà per te un’esperienza indimenticabile.

Amore: sei una vera regina del kamasutra.

Lavoro: puoi felicemente prenderti un giorno di pausa.

Salute: riesci a sollevare gli animi più costernati come un ottimo multivitaminico.

Il consiglio del giorno: inizia a pianificare ora la cena con tutti i coscritti a settembre.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Lo so che sotto sotto ti piace moltissimo l’evasione e l’azzardo, soprattutto quando si parla di amore, anche quello consumato per strada. Con Venere al tuo fianco sei pronta a giustificare pubblicamente anche la coppia di giovani di bacoli che, presa da un momento di folgorante passione, copula in pieno giorno di fronte ai passanti. Tu sai bene che quando il desiderio chiama è impossibile astenersi.

Amore: è la ciliegina sulla torta alla tua giornata perfetta.

Lavoro: sai scegliere bene le tue battaglie come una perfetta stratega.

Salute: sei più in forma di Margot Robbie nel film Barbie.

Il consiglio del giorno: vai in un nail bar per provare il novo effetto ‘glaze’.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Fisicamente sei proprio imbattibile, grazie a Marte a favore, e in più oggi sei serenamente propositivo con la Luna che transita nel tuo segno. Sei pronto per grandi gesta, come quelle della bagnina Noemi Marangoni che al suo primo giorno di lavoro salva ben cinque persone dall’acqua. Tu le sfide le affronti con successo, come divorare una pizza intera in meno di cinque minuti a pausa pranzo.

Amore: non vedi l’ora di far sognare il partner.

Lavoro: sei incontrastabile come la schiacciata di Paola Egonu.

Salute: potresti diventare il nuovo campione mondiale di ‘braccio di ferro’.

Il consiglio del giorno: fai un elenco di tutte le persone a cui vuoi inviare una cartolina quest’estate.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Adori profondamente il gossip, e sono certa che stai seguendo con un certo interesse l’epurazione di tutto il ‘trash’ televisivo che sta attuando Piersilvio Berlusconi da Mediaset. In fondo, tu che hai Mercurio e anche Venere dalla tua, sogni programmi di stile e cultura come quelli della BBC. L’unico tuo problema è che con Marte contro potresti facilmente addormentarti se al monotono culturale non si alterni qualche ‘sparata’ esagerata per ravvivare la tua attenzione.

Amore: sei sempre molto disponibile ma pretendi di essere totalmente coinvolto.

Lavoro: pretendi utilizzo di grammatica e sintassi perfetta.

Salute: l’abbonamento alla palestra lo posticipi felicemente a Settembre.

Il consiglio del giorno: impara almeno dieci parole nuove sul dizionario.

Voto 7 –

Capricorno

Hai la tempra di un vero sportivone con Marte che pompa i tuoi muscoloni anche senza allenamenti estenuanti in palestra. Con questa prestanza fisica potresti portare a casa i risultati sportivi di Thomas Cecconi, primo italiano a essere campione del mondo nei cinquanta farfalla. Allena anche il tuo sorriso migliore per le foto che ti immortaleranno con la medaglia d’oro.

Amore: fai davvero faville sotto le lenzuola.

Lavoro: la tua routine militaresca è perfetta per il ruolo del capo.

Salute: in questo campo non hai proprio eguali.

Il consiglio del giorno: iscriviti al torneo multi sport della spiaggia.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Sei scoraggiato, come gli studenti che hanno scoperto che dovranno dare gli esami di riparazione ad Agosto e non più a Settembre. Il cielo astrologico in questo periodo non ti sta proprio aiutando con Giove e Venere contro. Oggi mi raccomando cerca di tenere i nervi saldi, che con la Luna storta sei pronto a esplodere come un petardo alla festa del Santo Patrono.

Amore: ormai lo hai ben impacchettato e riposto in cantina.

Lavoro: affronti questa giornata come un apneista.

Salute: il lancio del telefonino è il tuo sport preferito.

Il consiglio del giorno: guarda i video motivazionali di Sand Guru.

Voto 5

Pesci

Pare proprio essere uscito da uno dei vostri sogni il pianeta wasp-193b appena scoperto, leggero come lo zucchero filato e che potrebbe addirittura galleggiare sull’acqua. L’immaginazione con la Luna a favore oggi è davvero scatenata. Preparatevi ad attività onirica davvero straordinaria e tenete taccuino e penna sul comodino per segnare appena vi svegliate tutte le vostre sensazioni e eventi che il vostro subconscio vi ha fatto vivere la notte.

Amore: siete protagonisti di un vero film romantico.

Lavoro: il vostro punto forte è il brain storming con tutti vostri colleghi.

Salute: la vostra attività preferita è certamente dormire, tanto che rinunciate felicemente anche a una cena con Harry Style.

Il consiglio del giorno: bevete una tisana rilassante prima di andare a letto.

Voto 7