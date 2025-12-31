Oroscopo 2026, le previsioni segno per segno per il prossimo anno: Leone e Sagittario favoritissimi

Ecco uno sguardo all’oroscopo 2026 per tutti i segni zodiacali, ma mi raccomando: ricordatevi del libero arbitrio e del grande potere che sempre ha ciascuno di noi sulla propria vita! Ariete, Leone e Sagittario super favoriti dell’anno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci arrivati all'oroscopo del 2026 segno per segno: nel raccontarvi le previsioni per il prossimo anno, voglio prima farvi una premessa che sa un po' di raccomandazione, come è giusto che faccia ogni vecchia astrologa quale io sono! Il costante rapportarsi dei pianeti in transito verso i nostri pianeti personali, il Sole (che noi chiamiamo il "nostro segno zodiacale") prima di tutto, è un po' come un continuo dialogo tra noi e l'universo per comprenderci, guidarci, metterci in gioco e soprattutto per poter evolvere, che poi è il grande scopo di ciascuno di noi in questa vita terrena.

Quindi mi raccomando, ricordatevi che solo il 10% lo fa l'oroscopo, mentre il 90% lo fa come decidiamo di vivere attraverso il nostro libero arbitrio, le nostre decisioni e la nostra capacità di affrontare, cambiare e risolvere. Quindi, insomma, non diamoci per vinti per un Saturno contro perché è un'ottima opportunità che ci dà l'universo per cambiare le situazioni che non ci rappresentano più.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarai tu uno dei segni zodiacali grandi protagonisti di questo Oroscopo 2026, proprio perché sarà il segno zodiacale che, a partire dal mese di febbraio 2026, ospiterà Saturno. In realtà lo ospiterai per i prossimi due anni e mezzo. Saturno è il Dio del Tempo, quindi è il pianeta che ci porta a metterci in discussione. Quando si congiunge al nostro Sole, ovvero quando entra nel nostro segno zodiacale, contemporaneamente ci rende più seri, più organizzati, più concreti e anche meno spavaldi, spontanei e leggeri. Conoscendo tutto il tuo ardore direi che questo Saturno, soprattutto quando anche Giove sarà a favore a partire dal mese di luglio, potrà veramente farti fare grandi cose.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Giove sarà il grande protagonista del tuo oroscopo e Giove è proprio il pianeta che tu ami, quel pianeta che ti rende di carattere particolarmente gioviale, appunto, e grande amante dei beni materiali, quelli che ti danno sicurezza e stabilità, a partire dal frigorifero pieno. Quindi nella prima parte dell'anno ti godrai il piacere di Giove che rende tutto più semplice e spontaneo, mentre a partire dal mese di luglio questo Giove sarà a sfavore e ti obbligherà a fare i conti con un senso di scarsità. Cogli l'occasione per trarre vantaggio da tutto ciò e renderti sempre più indipendente da quelli che sono i beni materiali.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il 2026 ti vedrà riprendere le tue energie vitali, soprattutto se sei un Gemelli nato nei primi giorni del segno, ovvero della prima decade, dato che ti godrai tutti e tre i pianeti lenti a favore. Tutti i Gemelli però si vivranno Saturno che porta stabilità e progettualità anche a lungo termine, senza ansie, e Giove a favore a partire dal mese di luglio, cosa che sarà utilissima per rinvigorire l'autostima e mettere a reddito la grande vitalità e socialità tipica del tuo segno zodiacale.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le grandi lezioni imparate nel 2025 non finiscono certo con il 2026! Entri nel nuovo anno con ancora Giove nel tuo segno zodiacale che ti ha insegnato quanto spesso la spontaneità, l'andare dietro all'istinto in modo fiducioso, siano un buon modo per vivere la vita. Questa lezione ti sarà particolarmente utile a partire dal mese di febbraio quando dovrai vedertela con Saturno contro. Quello che ti porterà il Dio del Tempo sarà la necessità di guardare con chiarezza e lucidità a quello che non funziona più come vorresti o come dovrebbe nella tua vita e apportare i giusti cambiamenti. Dovrai uscire dalla tua comfort zone, ma oramai, grazie a Giove, sarai un esperto.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei uno dei segni più coinvolti e fortunati dell'oroscopo 2026 e ne vai decisamente fiero. Le tue energie di segno di fuoco, la tua sicurezza in te stesso e la tua vitalità da segno dominato dal Sole saranno espresse in tutta la loro meraviglia. Sarà difficile chiederti di rallentare e spesso avrai la sensazione di avere tutto in pugno, pronto a giocarti le tue carte migliori e a fare quella grande scalata al successo per la quale ti senti decisamente portato. Saturno sarà sempre al tuo fianco, donandoti concretezza e determinazione, mentre da luglio arriverà Giove a rendere tutto, ma proprio tutto, più facile.

Voto 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Direi che la parola d'ordine per il tuo 2026 sia leggerezza, dato che sei finalmente libera da Saturno contro. Se effettivamente Saturno contro vuol dire dover guardare in faccia dei limiti di noi stessi e della nostra vita, cercando di comprenderli e poi superarli, per te questo percorso può essere più difficile che per altri segni zodiacali. Quindi insomma, c'è da festeggiare soprattutto perché questo 2026 sembra lasciarti in pace e, soltanto nei primi sei mesi, infonderti un po' di ottimismo e fiducia in te stessa.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ok, cara Bilancia: se c'è un segno zodiacale che soprattutto nei primi sei mesi del 2026 se la vedrà contemporaneamente con Saturno contro e Giove a sfavore, questo segno sarai proprio tu che dovrai dare fondo a tutta la tua pazienza. Questo è uno di quei momenti nei quali ti viene richiesto di fermarti, rallentare, guardare con lucidità alle cose che hai per rimetterle in discussione e tenerti pronta a farne a meno qualora non siano più adatte a te. Le Bilancia della prima decade, anzi della prima parte della prima decade, sono quelle sollecitate dai tre pianeti lenti contemporaneamente: qui il lasciare andare qualcosa è davvero molto forte e porta a una immediata trasformazione.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L'oroscopo 2026 per il tuo segno zodiacale, caro Scorpione, si divide perfettamente a metà e il protagonista sia delle tue gioie che dei tuoi dolori sarà sempre Giove. Quello che nei primi sei mesi abbonda nella seconda parte dell'anno sarà mancante perché Giove, a favore prima e a sfavore poi, è proprio il pianeta dell'abbondanza, dell'allegria e della fiducia in te stesso. Sarai tu a dover trovare un meraviglioso equilibrio che non abbia a che fare con i beni esterni, ma proprio con il tuo benessere interiore.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, sarai felice di sapere che sono proprio i segni di fuoco come te i più fortunati del 2026. Libero da Saturno contro, adesso ti godrai sia Saturno sia Giove (quest’ultimo a partire dal mese di luglio) a favore. Quindi insomma, tutte le tue scintille creative e tutta la tua vitalità più divertente potranno esprimersi alla grande. Questo è proprio un anno nel quale senti di poter dare il meglio di te, mostrando i lati positivi del tuo carattere.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sarà un anno pieno di sfide il tuo 2026, caro Capricorno: dovrai vedertela ancora per i primi sei mesi dell'anno con Giove a sfavore, ma soprattutto inizia il tuo periodo di Saturno contro. I primi sei mesi effettivamente ti daranno una sensazione di solitudine alla quale dovrai porre rimedio, ma che probabilmente ti aiuterà a spingerti emotivamente verso le persone e le cose che ti fanno stare bene. Saprai rivalutare, riscoprire, ridare spazio all'amore. Tutto quello che Saturno ti toglie è semplicemente qualcosa che non fa più per te e che quindi va rinnovato. Per fortuna tu sei un segno particolarmente pragmatico e concreto e quindi riuscirai a farlo senza drammi!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La prima metà del 2026 scorrerà via liscia e carica di buoni propositi da mettere in pratica subito subito, dato che tu non sei certo un segno che si fa pregare per buttarsi nelle novità. Sarà però quando Giove passerà nel segno del Leone, a partire dal 1° luglio, che tu avrai il pianeta dell'abbondanza e della leggerezza proprio in opposizione. La tua rinomata capacità di sentirti a tuo agio con tutti e in ogni situazione diventerà piuttosto ricerca di solitudine e tranquillità. Ti vedremo pensieroso e meditabondo, ma la cosa non è necessariamente un male.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Saturno vi abbandona, cari Pesci, in questo 2026, ma direi che voi non ve la prendete più di tanto, perché riscoprirete la bellezza della libertà, dell'indipendenza e della leggerezza che ultimamente erano davvero mancate. Godete però fin da subito Giove che continua a essere a favore per i primi sei mesi dell'anno e che amplifica quella creatività spontanea che nasce dalla vostra meravigliosa capacità di entrare davvero in contatto con gli esseri umani che vi circondano.

Voto 8