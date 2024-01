Oroscopo di domani 17 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, mercoledì 17 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Plutone vicino al Sole e la Luna in Ariete sono pronti a far venire a galla, a travolgerci. Il segno sfortunato è il Cancro e il segno fortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, mercoledì 17 gennaio 2024, la Luna sta in Ariete, un segno dove la forza di Marte è potente. Così, insieme ai pianeti in Capricorno (Mercurio, Sole e Marte) ma anche al Sole, che si sta avvicinando pericolosamente a Plutone, direi che la voglia di portare a galla è forte. Vale sia per gli scandali che per i poteri forti. Il segno sfortunato è il Cancro e il segno fortunato il Leone.

Ariete

Amore: ti rassicura ogni volta che ne senti il bisogno.

Lavoro: opta sempre per una visione positiva del futuro, mi raccomando!

Fortuna: ti accompagna come i genitori il primo giorno di scuola.

Il consiglio del giorno: prendi tutto il tempo che hai bisogno per prepararti la mattina.

Voto: 7 + con fiducia.

Toro

Amore: sei tutto un fremito di passioni.

Lavoro: l’onestà ti premia sempre.

Fortuna: è la tua stylist preferita.

Il consiglio del giorno: puoi osare con un crop top anche con queste temperature gelide.

Voto 8 a pieno ritmo.

Gemelli

Amore: al momento decisamente poco soddisfatti.

Lavoro: il vostro motto la mattina dovrebbe essere: ‘no stress’.

Fortuna: dovreste crederci un po’ di più.

Il consiglio del giorno: organizzate un weekend romantico con il vostro partner.

Voto 6 + un po’ preoccupati.

Cancro

Amore: sei decisamente poco motivato.

Lavoro: i nervosismi oggi è meglio evitarli.

Fortuna: ti aiuta a respirare come se seguissi una lezione di hata yoga.

Il consiglio del giorno: prova a ridimensionare i tuoi obiettivi a breve termine.

Voto 5 e mezzo nervosetto.

Leone

Amore: prontissimo per incontri super romantici.

Lavoro: ti senti come un eroe pronto a compiere epiche gesta.

Fortuna: ti permette evoluzioni da super atleta senza alcuno sforzo.

Il consiglio del giorno: testa le tue capacità atletiche con una corsetta al parco.

Voto 8 atletico.

Vergine

Amore: c’è grande passione.

Lavoro: sai perfettamente come ottenere il miglior risultato.

Fortuna: sempre pronta a darti una mano.

Il consiglio del giorno puoi proporti come allenatrice della squadra di calcio del tuo quartiere.

Voto 8 e mezzo organizzatissima.

Bilancia

Amore: pronto a stringerti e a coccolarti.

Lavoro: ascolta sempre i buoni consigli.

Fortuna: ti conduce verso una spa per distendere i tuoi nervi.

Il consiglio del giorno: prima di rispondere a domande pungenti o a email noiose è sempre meglio contare fino a dieci.

Voto 5 e mezzo alla ricerca della calma.

Scorpione

Amore: un seduttore nato.

Lavoro: procede tutto a gonfie vele.

Fortuna: è la tua compagna di chiacchiere preferita.

Il consiglio del giorno: fai un provino per partecipare a un stand up comedy.

Voto 8 e mezzo simpaticissimo.

Sagittario

Amore: ti dai alla pazza gioia.

Lavoro: sei entusiasta su qualsiasi nuova iniziativa.

Fortuna: arriva sempre in tuo soccorso.

Il consiglio del giorno: seratina tranquilla con chiacchiere tra amiche.

Voto 7 e mezzo entusiasta.

Capricorno

Amore: sei assolutamente imbattibile.

Lavoro: avanti tutta senza alcun indugio.

Fortuna: ti piace moltissimo metterla in mostra come un trofeo.

Il consiglio del giorno: opta sempre per toni gentili e cordiali.

Voto 7 – d addolcire.

Acquario

Amore: sempre più dolce e premuroso.

Lavoro: sai perfettamente come e quando dare il massimo.

Fortuna: è un continuo dare e ricevere, non te la tieni tutta per te.

Il consiglio del giorno: puoi provare a dare ripetizione in qualsiasi materia a chi ne ha bisogno.

Voto 8 con grandi iniziative.

Pesci

Amore: prontissimi in qualsiasi momento della giornata.

Lavoro: lavoratori abili e instancabili.

Fortuna: corpo e mente sono in perfetta armonia.

Il consiglio del giorno: il vostro piacere più grande è dedicarvi unicamente alle vostre passioni.

Voto 8 + energici.