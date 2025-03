video suggerito

L'oroscopo di giovedì 13 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di giovedì 13 marzo 2025 impossibile mantenere la calma e la lucidità con Urano che sollecita il Sole.

Ariete

Amore: intenso come un colpo di fulmine inaspettato.

Lavoro: concentrato come uno studente modello alla vigilia dell’esame.

Fortuna: si fa trovare dove meno te lo aspetti.

Il consiglio del giorno: non smettere mai di imparare.

Voto: 8, riflessivo.

Toro

Amore: avvolgente come un abbraccio dopo una cena perfetta.

Lavoro: indulgente come chi concede una pausa meritata.

Fortuna: raffinata come un piatto stellato.

Il consiglio del giorno: concediti una coccola extra, senza sensi di colpa.

Voto: 8, edonista.

Gemelli

Amore: taglienti come un battibecco in una sitcom.

Lavoro: pungenti come una risposta sagace in riunione.

Fortuna: imprevedibili come un gioco di parole ben riuscito.

Il consiglio del giorno: dosate il sarcasmo, non tutti hanno il vostro umorismo.

Voto: 5 e mezzo, taglienti.

Cancro

Amore: turbolento come una tempesta d’estate.

Lavoro: impulsivo come un’email inviata senza pensarci due volte.

Fortuna: nascosta dietro un respiro profondo.

Il consiglio del giorno: respira, conta fino a dieci e poi rispondi.

Voto: 6 e mezzo, esplosivo.

Leone

Amore: strategico come una partita a scacchi.

Lavoro: ingegnoso come un piano ben studiato.

Fortuna: sorprendente come un jackpot inaspettato.

Il consiglio del giorno: fai scelte sagge e calcolate, porteranno lontano.

Voto: 8, lungimirante.

Vergine

Amore: liberatorio come un discorso che rimandi da tempo.

Lavoro: rivoluzionario come una svolta di carriera improvvisa.

Fortuna: spavalda come un gesto plateale ma necessario.

Il consiglio del giorno: taglia i rami secchi senza paura.

Voto: 8, risolutiva.

Bilancia

Amore: distante come un messaggio senza risposta.

Lavoro: diplomatica come un discorso politico ben studiato.

Fortuna: fredda come una stretta di mano formale.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri.

Voto: 6, distante.

Scorpione

Amore: profondo come un oceano da esplorare.

Lavoro: investigativo come una missione segreta.

Fortuna: nascosta, ma potente.

Il consiglio del giorno: abbraccia il cambiamento interiore.

Voto: 8 e mezzo, introspettivo.

Sagittario

Amore: provocatorio come una battuta detta nel momento sbagliato.

Lavoro: tagliente come un’email troppo diretta.

Fortuna: dispettosa come un calzino bucato al primo appuntamento.

Il consiglio del giorno: modera il tono, il sarcasmo va dosato bene.

Voto: 5, spigoloso.

Capricorno

Amore: timido come un primo appuntamento dopo tanto tempo.

Lavoro: riflessivo come chi valuta ogni opzione prima di agire.

Fortuna: delicata come un desiderio espresso sottovoce.

Il consiglio del giorno: lasciati incantare dalle piccole cose.

Voto: 7, romantico.

Acquario

Amore: creativo come un’opera d’arte in divenire.

Lavoro: innovativo come un’idea che diventa realtà.

Fortuna: sofisticata come un regalo di alta moda.

Il consiglio del giorno: usa il tuo talento per creare qualcosa di speciale.

Voto: 8, visionario.

Pesci

Amore: sfuggenti come un’onda che si ritrae prima di toccarti.

Lavoro: evanescenti come un progetto lasciato a metà.

Fortuna: misteriosi come un’isola sperduta.

Il consiglio del giorno: trovate il vostro spazio di quiete senza scappare davvero.

Voto: 5, eremiti.