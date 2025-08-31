L’oroscopo di lunedì 1 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: vivi i sentimenti con slancio e spontaneità.
Lavoro: idee brillanti e fuori dagli schemi vincono su tutto.
Fortuna: piccoli colpi di fortuna che arrivano quando meno te li aspetti.
Il consiglio del giorno: osa, anche se il mondo ti guarda storto.
Voto: 8 e mezzo. Non ti ferma nessuno.
Toro
Amore: sei troppo burbero, addolcisci le reazioni.
Lavoro: cerca il dialogo invece di chiuderti a riccio.
Fortuna: la rigidità non aiuta le buone occasioni.
Il consiglio del giorno: rilassati prima di reagire di pancia.
Voto: 6 stiracchiato. Hai bisogno di un bel reset.
Gemelli
Amore: siete poco presenti e troppo nella vostra testa.
Lavoro: ripassate prima di esporvi troppo.
Fortuna: non date nulla per scontato.
Il consiglio del giorno: fate un bel respiro prima di partire in quarta.
Voto: 5. La teoria non basta, serve pratica.
Cancro
Amore: metti da parte il broncio e abbraccia di più.
Lavoro: sei inflessibile anche quando potresti lasciare andare.
Fortuna: scarsa, ma recuperabile con più dolcezza.
Il consiglio del giorno: lascia spazio all’intuizione del cuore.
Voto: 6+. Tira fuori il tuo lato tenero.
Leone
Amore: sei un ottimo compagno, protettivo e sicuro.
Lavoro: tutte le idee vanno a segno.
Fortuna: una scia brillante da seguire.
Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo carisma per far valere anche le ragioni degli altri.
Voto: 8 +. On fire.
Vergine
Amore: l’irritabilità può far saltare i nervi.
Lavoro: non è il momento per decisioni drastiche.
Fortuna: meglio non sfidarla.
Il consiglio del giorno: prenditi una pausa, magari a bordo piscina.
Voto: 5 e mezzo. Serve calma.
Bilancia
Amore: sorprendente e coinvolgente.
Lavoro: nessun limite per i tuoi progetti.
Fortuna: sei il segno preferito dagli astri oggi.
Il consiglio del giorno: sii generosa, condividi la tua luce.
Voto: 9. Da standing ovation.
Scorpione
Amore: troppe tensioni, poca dolcezza.
Lavoro: il confronto è acceso.
Fortuna: instabile, meglio non forzare.
Il consiglio del giorno: conta fino a dieci.
Voto: 6 e mezzo. Serve autocontrollo.
Sagittario
Amore: travolgente e sorridente.
Lavoro: il tuo entusiasmo smuove le montagne.
Fortuna: top.
Il consiglio del giorno: spargi buone vibrazioni.
Voto: 9. Party leader.
Capricorno
Amore: ti irrigidisci troppo.
Lavoro: troppa tensione può bloccare.
Fortuna: ballerina.
Il consiglio del giorno: accetta l’imprevisto.
Voto: 6 meno. Meno rigidità, più leggerezza.
Acquario
Amore: divertente ma confusionario.
Lavoro: geniale ma disordinato.
Fortuna: dipende tutto dalla tua lucidità.
Il consiglio del giorno: fatti una check list.
Voto: 7 e mezzo. Brillante, ma serve un freno.
Pesci
Amore: altalenante, ma sincero.
Lavoro: serve tenacia, non scoramento.
Fortuna: non brillante, ma c’è.
Il consiglio del giorno: non mollate ora.
Voto: 6+. Ci siete quasi.