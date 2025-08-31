L’oroscopo di lunedì 1 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

L’oroscopo di lunedì 1 settembre 2025 sarà all’insegna di chiacchiere e progetti con la Luna in Sagittario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: vivi i sentimenti con slancio e spontaneità.

Lavoro: idee brillanti e fuori dagli schemi vincono su tutto.

Fortuna: piccoli colpi di fortuna che arrivano quando meno te li aspetti.

Il consiglio del giorno: osa, anche se il mondo ti guarda storto.

Voto: 8 e mezzo. Non ti ferma nessuno.

Toro

Amore: sei troppo burbero, addolcisci le reazioni.

Lavoro: cerca il dialogo invece di chiuderti a riccio.

Fortuna: la rigidità non aiuta le buone occasioni.

Il consiglio del giorno: rilassati prima di reagire di pancia.

Voto: 6 stiracchiato. Hai bisogno di un bel reset.

Gemelli

Amore: siete poco presenti e troppo nella vostra testa.

Lavoro: ripassate prima di esporvi troppo.

Fortuna: non date nulla per scontato.

Il consiglio del giorno: fate un bel respiro prima di partire in quarta.

Voto: 5. La teoria non basta, serve pratica.

Cancro

Amore: metti da parte il broncio e abbraccia di più.

Lavoro: sei inflessibile anche quando potresti lasciare andare.

Fortuna: scarsa, ma recuperabile con più dolcezza.

Il consiglio del giorno: lascia spazio all’intuizione del cuore.

Voto: 6+. Tira fuori il tuo lato tenero.

Leone

Amore: sei un ottimo compagno, protettivo e sicuro.

Lavoro: tutte le idee vanno a segno.

Fortuna: una scia brillante da seguire.

Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo carisma per far valere anche le ragioni degli altri.

Voto: 8 +. On fire.

Vergine

Amore: l’irritabilità può far saltare i nervi.

Lavoro: non è il momento per decisioni drastiche.

Fortuna: meglio non sfidarla.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa, magari a bordo piscina.

Voto: 5 e mezzo. Serve calma.

Bilancia

Amore: sorprendente e coinvolgente.

Lavoro: nessun limite per i tuoi progetti.

Fortuna: sei il segno preferito dagli astri oggi.

Il consiglio del giorno: sii generosa, condividi la tua luce.

Voto: 9. Da standing ovation.

Scorpione

Amore: troppe tensioni, poca dolcezza.

Lavoro: il confronto è acceso.

Fortuna: instabile, meglio non forzare.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci.

Voto: 6 e mezzo. Serve autocontrollo.

Sagittario

Amore: travolgente e sorridente.

Lavoro: il tuo entusiasmo smuove le montagne.

Fortuna: top.

Il consiglio del giorno: spargi buone vibrazioni.

Voto: 9. Party leader.

Capricorno

Amore: ti irrigidisci troppo.

Lavoro: troppa tensione può bloccare.

Fortuna: ballerina.

Il consiglio del giorno: accetta l’imprevisto.

Voto: 6 meno. Meno rigidità, più leggerezza.

Acquario

Amore: divertente ma confusionario.

Lavoro: geniale ma disordinato.

Fortuna: dipende tutto dalla tua lucidità.

Il consiglio del giorno: fatti una check list.

Voto: 7 e mezzo. Brillante, ma serve un freno.

Pesci

Amore: altalenante, ma sincero.

Lavoro: serve tenacia, non scoramento.

Fortuna: non brillante, ma c’è.

Il consiglio del giorno: non mollate ora.

Voto: 6+. Ci siete quasi.