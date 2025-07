Operata al femore a 103 anni, torna a camminare dopo due giorni: l’intervento a Pistoia

A 103 anni la signora Dina è tornata in piedi due giorni dopo un intervento per frattura del femore all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Merito del percorso ortogeriatrico e del lavoro multidisciplinare che rende possibili recuperi rapidi anche in età estrema.