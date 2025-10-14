Operaio precipita per quattro metri in un magazzino nel Catanese: muore dopo l’arrivo in ospedale

Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri mentre stava lavorando a un cantiere nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello Val di Catania: stava posizionando un pavimento sopraelevato in un magazzino.

Tragedia in un cantiere nel Catanese. Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello Val di Catania. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'operaio – 57enne originario di Tunisi – è precipitato da un'altezza di circa quattro metri e da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino nella zona di Ambelia.

Subito i colleghi hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la vittima non ha mia ripreso conoscenza. Subito è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Cannizzaro: era già in coma e con fratture multiple e un grave trauma cranico. Purtroppo è deceduto nella notte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri.

Nella giornata di ieri è avvenuto un altro gravissimo incidente sul lavoro. Il corpo di Francesco Broda, 48 anni, originario di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, è stato trovato senza vita solo nella notte. Stando alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto, l’uomo era rimasto intrappolato per ore all’interno della cabina dell’escavatore su cui stava lavorando nel pomeriggio di ieri.

Era impegnato nell’impianto della Rita Calcestruzzi di Corridonia. All'improvviso il terreno ha ceduto inghiottendo il mezzo su cui l’operaio stava operando. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ma le ricerche sono state difficili dall'enorme quantità di materiale che aveva sommerso l’escavatore. Ci sono volute ore per recuperare il corpo di Francesco Broda. Con lui era rimasto coinvolto nell'incidente un collega: questo però è riuscito a salvarsi uscendo dal finestrino del mezzo.