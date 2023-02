Operaio cade in una cisterna e muore: l’incidente sul lavoro nel Veronese Un operaio di 50 anni è morto dopo essere finito in una cisterna. L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Pressana (Verona): il corpo dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco già privo di vita.

A cura di Chiara Ammendola

È caduto in una cisterna, l'operaio morto questa mattina a Pressana (Verona). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con Carabinieri e Vigili del fuoco, ma purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori lo hanno estratto dalla cisterna ormai privo di vita.