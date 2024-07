Ondata di maltempo a Piacenza: strade sommerse dall’acqua, case allagate e canali esondati Giornata di forte maltempo in tutta la zona di Piacenza: in violento nubifragio ha causato disagi e danni. A Rivergaro una macchina con a bordo una donna e un bambino di cinque anni è uscita di strada sempre a causa della strada allagata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Non solo le trombe d'aria in Romagna. Oggi 3 luglio è stata una giornata di forte maltempo anche nella zona di Piacenza: un violento nubifragio intorno alle 6.30 si è abbattuto sulla città emiliana e sulla parte bassa della Valtrebbia. La grande quantità di precipitazioni caduta in poco tempo ha causato diversi allagamenti. Molti dei canali irrigui sono esondati.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, presenti anche gli uomini della polizia locale e quelli dell'Anas oltre che i carabinieri. Segnalato un incidente stradale in località Colonese tra Grazzano Visconti e Niviano, mentre un'altra auto è rimasta bloccata a causa dell'acqua che ha invaso la strada tra la Statale 45 e Caratta. In un altro sinistro avvenuto vicino a Rivergaro una macchina con a bordo una donna e un bambino di cinque anni è uscita di strada sempre a causa della strada allagata.

Nella zona sud della provincia si sono registrati diversi allagamenti in esercizi commerciali e abitazioni. L’acqua ha invaso cantine e anche il piano terra in diverse abitazioni ed esercizi pubblici in località Settima. Segnalati allagamenti anche a Vallera e nella zona di Gossolengo, oltre che a San Giorgio. Anche un sottopassaggio ferroviario è stato chiuso dalla polizia locale a causa dell‘inondazione.

E solo due giorni fa un altro violento temporale si era abbattuto sul Piacentino. Ad essere particolarmente colpita era stata sempre la zona di Rivergaro, con gravi disagi: allagato il camping, tombini sollevati e canali ingrossati a Diara.