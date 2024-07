Maltempo Emilia Romagna: tromba d’aria devasta stabilimento a Punta Marina, lettini spazzati via Tettoie distrutte, pali divelti, lettini e ombrelloni spazzati via dalla furia della tromba d’aria: questa la situazione al Bagno Federico, sul litorale ravennate. Ma il maltempo non ha risparmiato neanche la zona di Rimini e quella di Parma, dove la tangenziale è stata chiusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La tromba d'aria spazza via il Bagno Federico a Punta Marina

Ondata di maltempo nella mattinata di mercoledì 3 luglio sulla costa romagnola, in particolare la zona di Ravenna. Oltre ai temporali, sono anche state segnalate trombe marine e trombe d'aria.

In particolare a Punta Marina dove gli stabilimenti balneari hanno subito ingenti danni: la fortissima turbolenza ha praticamente devastato il Bagno Federico, come si vede anche nel drammatico resoconto pubblicato dalla titolare sui social. Due chiringuiti sono stati letteralmente alzati e scagliati contro la struttura portante del lido, lettini e ombrelloni spazzati via, coperture del portico divelte. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Precipitazioni significative sono state segnalate in mattinata anche sulla costa tra Lido di Classe e Milano Marittima; alcune trombe marine davanti alla costa riminese.

Oltre al Ravennate e al Riminese, anche nel Ferrarese si registrano allagamenti, alberi caduti e criticità per i forti venti. Anche grandine.

"A causa di un allagamento", Anas informa che la strada statale 9 "Var/A Tangenziale di Parma" è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dall'inizio al chilometro tre a Parma. Il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale.Le autorità locali sono intervenute per mettere in sicurezza le zone colpite.

Per oggi era in vigore un’allerta gialla per temporali e maltempo su tutta l'Emilia Romagna: dopo il caldo del fine settimana, la settimana è cominciata con un forte calo delle temperature e locali perturbazioni. E il brutto proseguirà anche nelle prossime ore: almeno fino a domani 4 luglio, vista l'allerta gialla in Romagna.