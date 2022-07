Ondata di caldo rovente nel weekend, picchi fino a 38°C: quando finirà, le previsioni meteo Sarà un weekend rovente quello appena iniziato con temperature massime in aumento e picchi fino a 38 gradi. Particolarmente colpite dal grande caldo le regioni del Centro a causa dell’anticiclone africano. Previsti rovesci e piogge sparse al Nord.

A cura di Chiara Ammendola

Il grande caldo continua a imperversare sull'Italia dove le temperature hanno fatto registrare un netto aumento a partire da ieri con l'arrivo di nuovi venti caldi dal Sud. E anche nel weekend le previsioni meteo indicano aria calda su tutto il Paese in particolare sulle zone di pianura e le regioni del Centro: le temperature faranno registrare picchi di 38 gradi in diverse città.

Nello specifico, secondo gli esperti meteo dell'Aeronautica Militare per la giornata di oggi venerdì 15 luglio è previsto cielo sereno con qualche nube sparsa su Alpi e Prealpi centrali, e sul settore Appenninico. Sulle regioni settentrionali prevarrà il bel tempo salvo qualche pioggia su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al Centro e al Sud invece il tempo sarà ovunque soleggiato con temperature in aumento su Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Dove farà più caldo sabato 16 luglio

Per la giornata di domani, sabato 16 luglio, è previsto un nuovo aumento delle temperature a causa delle masse d'aria calda portato dall'anticiclone africano. Durante le ore pomeridiane sulle pianure del Nord si sfioreranno i 38 gradi: occhi puntati su Milano, Padova, Ferrara e Bologna. Molto caldo anche nel resto dell'Italia dove le zone più calde saranno quelle interne di Toscana, Lazio e Puglia. Caldo anche a Firenze e Roma dove le massime oscilleranno intorno ai 36/37 gradi. Possibilità di rovesci sull'arco alpino orientale e i rilievi alto-atesini orientali.

Le previsioni meteo di domenica 17 luglio

Infine per la giornata di domenica 17 luglio, le previsioni meteo indicano tempo stabile su tutto il Paese con qualche nube nel pomeriggio sui rilievi appenninici, oltre che su Toscana, Lazio e Campania. Le temperature rimarranno al di sopra della media stagionale con le minime in aumento al Sud e le massime che diminuiranno lievemente sui settori adriatici e al Nord-Est, mentre nel resto del Paese il caldo si farà ancora più intenso.

Quando finirà l'ondata di caldo in Italia

Il caldo proseguirà anche dopo il weekend, ma dopo alcuni giorni di tregua grazie anche ai rovesci sparsi sulle regioni settentrionali, ci sarà un nuovo picco di calore. Come spiegato infatti anche dal colonnello Guido Guidi a Fanpage.it, questa nuova onda di calore "ci accompagnerà per tutta la prossima settimana" e tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci un altro picco con temperature prossime ai 40 gradi. Secondo il colonnello e meteorologo Mario Giuliacci il caldo non si placherà fino a fine mese con picchi che si susseguiranno fino a fine luglio.