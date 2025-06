video suggerito

Omicidio Piersanti Mattarella, l'analisi su una impronta potrebbe svelare il nome del killer dopo 45 anni La Procura di Palermo i mesi scorsi ha iscritto nel registro degli indagati i boss mafiosi Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese con l'accusa di essere gli esecutori materiali del delitto di Piersanti Mattarella. Ora sono stati disposti accertamenti su un'impronta ritrovata sullo sportello nell'auto dei killer.

A cura di Giorgia Venturini

Potrebbe esserci una svolta sul delitto di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Sicilia assassinato il 6 gennaio del 1980 e il fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Procura di Palermo, con a capo Maurizio De Lucia, ha disposto accertamenti su un'impronta ritrovata nello sportello, lato guidatore, nell'auto dei killer, una Fiat 127. Le nuove analisi rientrano nel fascicolo aperto pochi mesi fa e che ha iscritto nel registro degli indagati i boss mafiosi Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. I due avevano 28 e 22 anni e – secondo la Procura – uno avrebbe sparato mentre l'altro era alla guida dell'auto. Perché solo ora si fanno gli accertamenti su questa impronta?

L'impronta era stata analizzata già nel 1980, nelle analisi fatte successive il delitto. Allora però l'impronta fu giudicata – come riporta La Repubblica – inutilizzabile. Ora però le cose possono cambiare perché le nuove tecnologie potrebbero provare a estrarre il dna trovata su quell'impronta. In altre parole, potrebbe essere trovato il materiale genetico degli esecutori materiali: il vetrino potrebbe avere catturato delle tracce biologiche comparabili con il dna degli indagati Antonio Madonia e Giuseppe Lucchese.

In passato erano già stato individuati e condannati i mandanti: erano già stati condannati all'ergastolo i boss Salvatore Riina, Michele Greco, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Nené Geraci. Adesso le indagini potrebbero svelare se a partecipare al mandato erano stati Madonia e Lucchese: il primo si trova in carcere dal 1989, mentre il secondo dal 1990 perché entrambi sono stati condannati per aver commesso decine di omicidi. Tra questi anche l'assassinio del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso in via Carini a Palermo il 3 settembre del 1982.

L'esecutore materiale del delitto Mattarella però non è mai stato accertato. Bisognerà attendere la fine di questo filone di indagini.