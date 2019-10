Uccisa davanti agli occhi dell'anziana madre e molto probabilmente per difendere la figlia. Filomena Bruno, 53 anni, è stata accoltellata ieri sera a Orta Nova, in provincia di Foggia. È la 72esima vittima di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno. A colpirla sarebbe stato l'ex genero, Cristoforo Aghilar, 36enne pregiudicato evaso dai domiciliari ed ex fidanzato della figlia, dal pensiero della quale era ossessionato, fuggito subito dopo il delitto. Solo una settimana prima dell'omicidio, l'uomo aveva minacciato con una pistola la vittima nel bar di proprietà del fratello di quest'ultima. Per questo negli ultimi giorni era andata a dormire a casa dall'anziana madre ed era stata sottoposta a misure di vigilanza dai carabinieri con l’obbligo di comunicare ai militari ogni spostamento.

Omicidio Orta Nova, trovata l'arma del delitto

Poi, ieri il tragico epilogo: Filomena è stata raggiunta in strada in viale Diaz mentre entrava nel cortile di casa della madre ed è stata attaccata con una serie di fendenti contro i quali non è neppure riuscita a reagire. Intanto, è caccia al presunto killer in tutto il territorio foggiano anche con l'ausilio dei Cacciatori di Puglia. L'uomo non ha sinora lasciato tracce elettroniche perché non ha con sé telefoni cellulari o carte di credito e questo complica le ricerche, mentre si aspettano anche i risultati delle analisi sul corpo della 53enne per cercare di ricostruire precisamente cosa è successo ieri pomeriggio. È stato però trovato il coltello con il quale Filomena è stat uccisa.

Il sindaco di Orta Nova: "Terremoto nella nostra comunità"

Una vicenda questa che la lasciato sotto choc tutta la comunità locale, già profondamente scossa dall'omicidio-suicidio dell'agente penitenziario Ciro Curcelli, che solo pochi giorni fa sempre a Orta Nova aveva ucciso a colpi di pistola la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni prima di rivolgere l'arma contro se stesso. "Ancora una volta un terremoto all’interno della nostra comunità – ha detto il sindaco Mimmo Lasorsa dopo la tragedia -. Ancora una volta il grido di dolore di un paese si innalza al di sopra di ogni altra cosa. Ancora una volta il popolo di Orta Nova si stringe solidale di fronte ad una tragedia. Non ci sono parole, ancora una volta, per quello che è accaduto. Un pensiero a Filomena e alla famiglia Bruno. Affinché possano avere giustizia dalle nostre istituzioni".